Gravejournalister i Washington Post har gjort et dypdykk i hvilke vurderinger Trump-administrasjonen gjorde de første 70 dagene av korona-krisen i USA . «Det blir kanskje aldri kjent hvor mange tusen dødsfall eller millioner av smittede som kunne vært avverget med en mer koherent, rask og effektiv respons. Men det er allerede indikasjoner på at administrasjonens håndtering hadde potensielt ødeleggende konsekvenser», skriver avisa.

USA har passert 300 000 registrerte tilfeller og 8000 døde, samtidig som Det hvite hus har erkjent at myndighetenes analyse er at minst 100 000 kan dø.

