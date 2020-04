Mistet oversikten? Her er noen av de viktigste nyhetene i Norge søndag 5. april:

Virus-situasjonen nå:

5 687 er bekreftet smittet av koronaviruset i Norge.

er bekreftet smittet av koronaviruset i Norge. 308 er innlagt på sykehus, 89 ligger i respirator.

er innlagt på sykehus, ligger i respirator. 71 er døde.

Korona-nytt:

Uansett hva regjeringen anbefaler på tirsdag, kommer ikke skolene og barnehagene i Oslo til å åpne den første uka etter påske, sier skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV): – Vi ser ikke for oss at det er mulig å åpne på en trygg måte første uken etter påske. Det er også av praktiske hensyn, dette krever forutsigbarhet for alle parter , sier hun til NRK.

(SV): , sier hun til NRK. Både Utdanningsforbundet og kommunesektoren ber om mer tid før skolene åpner igjen: – Et av våre hovedbudskap var at det må gis litt tid før vi starter opp igjen. Det trengs tid til planlegging og tilrettelegging for særskilte smittevernhensyn , sier KS-styreleder Bjørn Arild Gram om innspillene til regjeringen.

, sier KS-styreleder om innspillene til regjeringen. Regjeringen vil forlenge den såkalte koronaloven med én ekstra måned, men Senterpartiet setter seg på bakbeina: – Nå er tiden inne for å gå tilbake til det som er normalen i Norge, nemlig at det er Stortinget som har ansvar for lovgivningsprosessen, sier parlamentarisk leder Marit Arnstad (Sp).

sier parlamentarisk leder (Sp). Norge sender 20-25 leger, sykepleiere og logistikkpersonell til Lombardia-regionen for å bistå det italienske helsevesenet under koronakrisen. – Disse kommer fra sykehus spredt rundt i hele landet, og belastningen på hvert enkelt sykehus blir liten, mens verdien av dette teamet vil være betydelig større i Italia, sier helseminister Bent Høie (H).

sier helseminister (H). Oljenæringen har LO i ryggen når de nå ber om krisehjelp for å dempe de negative effektene av koronakrise og synkende oljepris: Bransjen ber konkret om utsatt skatt gjennom umiddelbare avskrivninger – flere detaljer her.

NAV har mottatt flere tips om folk og bedrifter som utnytter permitteringsordningene ved å la permitterte ansatte fortsette å jobbe. LO-leder Hans-Christian Gabrielsen ber om at NAV Kontroll får tilført ressurser til å følge opp sakene.

ber om at NAV Kontroll får tilført ressurser til å følge opp sakene. Dagbladets reportasje fra folketette Grünerløkka i Oslo lørdag, har skapt storm i sosiale medier: Flere mener artikkelens hovedbilde gir inntrykk av at folk står tettere enn de faktisk gjør. Avisa forsvarte søndag sin egen publisering: «Vi vet at slik journalistikk kan oppleves som ubehagelig. Spesielt for dem som i tillegg føler seg truffet», skriver sjefredaktør Alexandra Beverfjord.

