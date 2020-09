De siste seks årene har Donald Trump nektet å gjøre selvangivelsene sine tilgjengelige for offentligheten, og har gjort sitt beste for å hindre at folkevalgte, journalister og velgere får innsyn i selv de mest grunnleggende skatteopplysningene. Trolig hadde han håpet at hemmeligholdet skulle la seg gjøre i også denne valgkampen, men det gikk ikke.

Nå har praktisk talt alt sammen blitt lekket til avisa New York Times, som sent søndag kveld publiserte den første av en lang serie artikler om flere tusen dokumentsider de har fått tak i. Det dreier det seg om opplysninger fra en over tjue år lang periode som inkluderer Trumps personlige selvangivelser fra 2000 til 2017, og som gir et helt nytt innblikk i hva han tjener – og ikke – tjener penger på, og hvordan skatteplanleggingen foregår.

Kortversjon: Trump, som har basert sin politiske karriere på hvor fantastisk forretningsmann han har vært, rår over en lang rekke tapssluk samtidig som han høster tvilsomme skattefradrag for luksuslivet sitt og er tynget av gjeld på mange milliarder kroner.

«Nå, samtidig som hans finansielle utfordringer tårner seg opp, viser dokumentene at han er mer og mer avhengig av å tjene penger på forretninger der han er i potensielle eller direkte interessekonflikter med jobben som president», skriver New York Times om dagens situasjon.

Her er noen av de mange funnene i New York Times’ første artikkel om skatteopplysningen:

Da han fikk spørsmål om avisavsløringen på en pressekonferanse i går, avfeide Trump den naturligvis som «fake news», selv om advokatene hans ikke har klart å påvise noen faktafeil i artikkelen:

President Trump denied the New York Times report that he paid just $750 in federal income taxes in both 2016 and 2017, calling it 'total fake news' at a White House news conference https://t.co/7nbZR9njQl pic.twitter.com/eRO4GUP6o6

Demokratene var på sin side raskt ute med å spre nyheten om at mannen som markedsfører seg som milliardær har betalt mindre i inntektsskatt enn den jevne hardtarbeidende amerikaner i lavinntektsyrker. Allerede samme kveld som New York Times publiserte sin avsløring, la Joe Bidens stab ut denne videosnutten:

Kongressrepresentant Alexandra Ocasia-Cortez fikk også en anledning til å si takk for sist til republikanerne som i fjor framstilte henne som ekstravagant etter et frisørbesøk som kostet 250 dollar:

Last year Republicans blasted a firehose of hatred + vitriol my way because I treated myself to a $250 cut & lowlights on my birthday.

Where’s the criticism of their idol spending $70k on hairstyling?

Oh, it’s nowhere because they’re spineless, misogynistic hypocrites? Got it. https://t.co/xCQGwW7EK5

— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) September 28, 2020