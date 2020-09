Vi er overveldet av responsen fra både trofaste og nye lesere av Filter Nyheter de siste månedene. Vi lovet å ansette en ny journalist når vi passerte 2000 månedlige støttespillere og nå skjer det: Filter Nyheter leter etter en kunnskapsrik journalist som kan arbeide selvstendig, grundig og kreativt med egne idéer.

Det viktigste for oss er at du er nysgjerrig på hvordan ting egentlig henger sammen og forstår hva som skiller journalistikk fra resten av informasjonsflommen. Vi vil at vår nye kollega blant annet skal gjøre undersøkelser om helse og vitenskap på Filter-måten. Du har kanskje fått med deg at vi er opptatt av dette i tillegg til politikk, klima og ekstremisme, men vi vil bli mye bedre. Samtidig hører vi gjerne fra deg også om du har annen kompetanse som kler profilen vår.

Hvis du kjenner deg igjen i mye av dette, ser vi fram til å lese søknaden din:

– Interesse for politikk og/eller økonomi, i Norge og internasjonalt

– Interesse for hvordan teknologi og vitenskap påvirker samfunnet

– Erfaring med å gjøre komplisert stoff engasjerende

– Evne til å grave fram egne nyheter i en liten redaksjon

– Selvtillit til å lage reportasjer og intervjuer som skiller seg ut

– Kjennskap til miljøer som burde belyses bedre offentlig

Ikke bli skremt om du er fersk – har du hjerte for ny journalistikk og ideer om hvordan vi best formidler den på ulike plattformer, vil vi uansett høre mer om deg

Lønn og tiltredelse etter avtale. Søknadsfrist er fredag 15. oktober. Stillingen er fast 100%.

Spørsmål kan rettes til redaktør Harald S. Klungtveit (412 15 090) eller publisher Lars Eide (916 00 429). Send søknad sammen med CV (og eventuelle arbeidsprøver) til [email protected]

OM FILTER NYHETER:

Filter Nyheterer en fri og uavhengig nettavis som følger den norske pressens omforente etiske regelverk i Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten. Filter Nyheter har ikke bindinger til noen organisasjon eller politisk bevegelse, og Filters redaktører har ingen redaksjonelle føringer fra annonsører eller eiere. Filter Nyheter har kontor i Oslo Sentrum.