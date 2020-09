Når Donald Trump og Joe Biden møtes ansikt til ansikt i 03-tida i natt norsk tid, er det den første av totalt tre dueller i valgkampen. (De to andre går av stabelen 15. oktober og 22. oktober). I mellomtiden skal Kamala Harris i ilden mot visepresident Mike Pence 7. oktober.

Opplegget for den første debatten er ganske heftig for Biden (77 år) og Trump (74): 90 minutter uten pauser, fordelt på disse 15-minuttersbolkene:

* Høyesterettsdommere

* Covid-19

* USAs økonomi

* «Rase og voldeligheter i våre byer»

* Tilliten til valggjennomføringen

I 2016 så over 84 millioner amerikanere den første debatten mellom Hillary Clinton og Trump, og interessen er neppe lavere denne gang. (Selve debattsendingen er tilgjengelig «overalt», fra Norge kan du for eksempel se den via C-span eller New York Times)

– Å lyve på tv fungerer

Men er det i det hele tatt mulig å «vinne» en debatt mot noen som ikke bryr seg om en eneste av spillereglene? Det er nok et spørsmål Joe Bidens stab har stilt seg de siste ukene, mens de har analysert videoklipp som dette:

Donald Trump har fortalt over 20 000 usannheter offentlig siden han ble president, og han er nok den presidenten i USAs historie som hyppigst har servert rene løgner på pressekonferanser, i intervjuer og debatter. Dette skjer i så høyt tempo at det er umulig å påpeke alle usannhetene underveis i en direktesending.

Dette skaper store dilemmaer både for motdebattanten og for de ansvarlige tv-redaksjonene. Uansett hvor aktive eller passive moderatorene er, blir det kontroversielt – og ofte feilslått.

– Å lyve på tv fungerer. Direktesendt faktasjekking er nærmest umulig og sjelden særlig effektivt, sier kommunikasjons-professor Mark Lukasiewicz ved Hofstra University til CNN.

I forkant av tirsdagens duell har arrangørene gjort det klart at moderator Chris Wallace fra Fox News ikke kommer til å bryte inn med løpende faktasjekk, og at det i praksis er opp til Joe Biden hvilke av de utvilsomt mange Trump-løgnene han vil ta tak i der og da. «Jeg vil være så usynlig som mulig», har Wallace uttalt til egen tv-kanal i forkant.

Det er likevel knyttet spenning til hvordan han vil håndtere det hvis Trump begynner med sine oppdiktede anklager om valgfusk i USA eller prøver å skremme velgere fra å benytte seg av forhåndsstemming.

Har 500 avkreftelser klare

Utenfor selve tv-sendingene står uansett hundrevis av erfarne faktasjekkere klare til å avkrefte usannheter presidentkandidatene kommer med.

Storavisa USA Today, som også rår over en rekke lokalaviser, har for eksempel satt sammen en gruppe på 25 eksperter med spisskompetanse på ulike områder som i natt blant annet skal støtte seg på flere enn 500 forhåndsskrevne faktasjekker i den løpende nettdekningen så raskt det lar seg gjøre.

I New York Times er flere enn tjue journalister involvert i både hurtige og mer oppsummerende faktasjekker, mens Wall Street Journal har laget et eget nettsted der seerne kan sammenholde utsagn i debattene med et arkiv av uttalelser Biden og Trump tidligere har kommet med om ulike temaer.

En av de aller beste Trump-journalistene i USA, Daniel Dale, kommer til å pumpe ut avkreftelser og nyanseringer på CNNs faktasjekk-nettsted og på Twitter.

Elendig debattant som er vanskelig å slå

Philippe Reines, en viktig rådgiver for Hillary Clinton, hadde rollen som Donald Trump da Demokratenes forrige presidentkandidat hadde time på time med debatt-øvinger for å være klar til å håndtere den uberegnelige motstanderen. I en kronikk i Washington Post før duellene mellom Biden og Trump, oppsummerer Reines sine erfaringer med å tre inn i rollen som Trump – etter å ha sett alle tilgjengelige tidligere debatt-opptak mange ganger:

«Donald Trump er en svært dårlig debattant. Donald Trump er svært vanskelig å debattere».

Clinton-rådgiveren oppdaget at Trump nesten aldri forsvarer seg. «I nominasjonsvalgkampen besto svarene hans av tre deler: «Jeg er fantastisk, du er forferdelig, og en uforståelig digresjon som ofte endte med at han byttet tema fullstendig», skriver Reines.

«I ett bemerkelsesverdig svar på et spørsmål om sosialhjelpsreform, tok Trump en omvei som endte med militæret i Nord-Korea – på bare 17 sekunder. Biden må finne en måte å hindre Trump fra å kapre temaene for å fråtse i en av sine foretrukne rants», mener rådgiveren.

Han mener ett av triksene Biden kan lykkes med er å komme Trump i forkjøpet og påpeke overfor seerne hva de har i vente, og håpe at folk legger merke til at Trump ikke vil svare seriøst på noen spørsmål.

David Plouffe, som var Barack Obamas valgkampsjef, mener Biden må sette Trump på «tiltalebenken» i duellene og hele tiden vende tilbake til presidentens manglende omsorg for det amerikanske folk.

– Jeg vil at velgere på gjerdet som ser på skal tenke at «denne fyren er klar for jobben og kan grave oss ut av det hullet vi er i», sier Plouffe på podkasten Pod Save America.

Han tror Biden også må klare å latterliggjøre Trump på en måte som når hjem til særlig unge velgere og ikke lar den uberegnelige presidenten framstå som «tøffingen» på scenen uten motstand.

– Trump er bøllen. Han må aldri få se ut som at han har overtaket på Biden der oppe, sier Plouffe.

Utfallet av presidentdueller har vanligvis mye mindre betydning for valgresultatet enn oppmerksomheten rundt debattene skulle tilsi. I en av de mest omtalte debattene mellom Hillary Clinton og Trump i 2016, var både et stort flertall av velgerne og analytikere enige om at Trump hadde hatt en forferdelig kveld, uten at det ble noe nådestøt.

Har du mye tid å slå i hjel før presidentdebattene? Her er hele den første debatten mellom Hillary Clinton og Donald Trump fra september 2016: