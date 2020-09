«This is not going to end well», sa Donald Trump om gjennomføringen av presidentvalget da nattas skandaløse debatt med Joe Biden gikk mot slutten. Hva som lå i den illevarslende oppsummeringen, fikk nær hundre millioner seere i USA aldri svar på.

Da hadde Trump allerede forsøkt flere ganger i løpet av kvelden å rive ned tilliten til hele valgsystemet gjennom å fremme konspirasjonsteorier om dumping av stemmesedler og å bruke ord som «svindel» og «rigget valg» om forhåndsstemmingen som flere titalls millioner velgere skal benytte seg av de neste ukene.

Presidenten fortalte så mange usannheter om valgordningen i USA i de siste minuttene av duellen at en av de mest anerkjente faktasjekkerne i USA, Daniel Dale i CNN, oppsummerte det slik:

I'm not exaggerating when I say almost literally everything Donald Trump says about mail voting is wrong in whole or in part. Like almost every single claim, every single example. — Daniel Dale (@ddale8) September 30, 2020

I diskusjonen om tilliten til valggjennomføringen avsto Trump også fra å be tilhengerne sine om å holde seg i ro ved et valgnederlag, og ville ikke forplikte seg til å vente med å erklære valgseier til resultatet kan bekreftes. Han ba samtidig tilhengerne sine om å gå inn i valglokaler for å «følge med».

Nektet å ta avstand fra «hvit makt»-grupper – blir hyllet av høyreekstremister på nettet

Debattleder Chris Wallace utfordret Trump direkte til å ta avstand fra rasistmiljøene og høyreradikale væpnede grupper som blant annet har markert seg med voldshandlinger knyttet til Black Lives Matter-demonstrasjoner de siste månedene. Det ønsket ikke Trump.

I stedet for å oppfordre de voldelige Trump-vennlige gruppene i gatene til å legge ned aktiviteten, valgte presidenten igjen å bagatellisere høyreekstremisme og rette fokus mot venstresiden:

Chris Wallace asked President Trump during Tuesday's debate whether he was willing "to condemn white supremacists and militia groups." "Proud Boys, stand back and stand by," he replied. "This is not a right-wing problem. This is left wing.” Read more: https://t.co/bQGgIi54Ft pic.twitter.com/y7SSR96qEs — The New York Times (@nytimes) September 30, 2020

Slik forløp ordvekslingen:

Wallace: «Are you willing tonight to condemn white supremacists and militia groups and to say that they need to stand down and not add to the violence in a number of these cities as we saw in Kenosha and as we’ve seen in Portland?»»

Trump: «Sure. I’m willing to do that.»

Wallace: «Go ahead, sir.»

Trump: «I would say almost everything I see is from the left wing. Not from the right wing.»

Wallace: «What are you saying?»

Trump: «I’m willing to do anything. I want to see peace.»

Wallace: «Then do it, sir. Say it.»

Trump: «What do you want to call them. Give me a name. Who do you want me to condemn?»

Wallace: «White supremacists and right…»

Biden: «Proud Boys…»

Trump: «Proud Boys – stand back and stand by. But I’ll tell you what. Somebody has to do something about antifa and the left. This is not a right-wing problem. This is a left-wing problem.»

Den ene gruppen som Biden utfordret ham på ved navn, Proud Boys, er en voldelig, innvandrerfiendtlig gruppe som oppsøker demonstrasjoner og opptøyer for å slåss. I natt tok ekstremistene presidentens bemerkninger om å «stand by» som en oppmuntring til flere sammenstøt. «Trump basically said to go fuck them up! This makes me so happy», skrev en av lederne på ett av gruppens forum, mens andre lagde memer og logoer av Trumps ordvalg.

Øker presset på Trump

I praktisk talt hvert minutt av den halvannen time lange «debatten» kom Trump med avbrytelser eller snakket i munnen på Biden, som etterhvert parerte med å kalle ham en «klovn». Debattleder Chris Wallace fra Fox News tok ikke et tydelig oppgjør med presidentens eklatante brudd med de avtalte reglene før helt mot slutten av seansen, og sendingen ble den største farsen i de tv-sendte presidentdebattenes historie. (Så langt, det er to dueller igjen i oktober).

Biden lyktes tidvis med å gyve løs på blant annet Trumps håndtering av koronakrisen, som i USA har ført til over 200 000 døde, men det er uklart hvor mange av seerne som husker tilløpene til reell debatt i det komplette kaoset.

Men det er Trump – ikke Biden – som nå trenger framgang på meningsmålingene, og det er liten grunn til å tro at Trumps sabotasje av debatten var egnet til å overbevise nye velgere i positiv forstand:

This is kinda interesting, aside from just who "won" debate Slightly more watchers say debate made them think better of Biden (38%) than worse of him (32%): nets to +6 When it comes to Trump, more watchers say it made them think worse (42%) than better of him (24%): nets to -18 pic.twitter.com/0tVuOg1h3K — Kabir K. (@kabir_here) September 30, 2020

Dermed er presidenten fortsatt på defensiven bare en drøy måned før 3. november, uten noen annen klar valgkampstrategi enn å skremme amerikanere fra å stemme og å fortsatt være på lag med rasistgrupper og selvutnevnte borgervernere.

Her er hele debatten fra i natt norsk tid:

