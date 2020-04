Litt koronafrie nyheter først:

Etter 18 måneders etterforskning ble Tom Hagen pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap på kona Anne-Elisabeth Hagen.

Fiskeridepartementet får sterk kritikk fra Riksrevisjonen for at fiskekvotene er samlet på færre hender siden Bondevik-regjeringen på tidlig 2000-tall. Næringen er blitt mer lønnsom for fiskerne, men kvotehandelen har gått utover fiskemottakene og dermed lokalsamfunnene i mindre bygder, særlig i Troms og Vest-Finnmark. Kystfiskarlaget og Fiskekjøpernes forening, som representerer foredlingsindustrien, krever at regjeringens kvotemelding trekkes tilbake, fordi de mener den forsterker utviklingen.

Norske korona-nyheter:

291 000 personer er nå arbeidsledige i Norge. Det utgjør 10,4 prosent av arbeidsstyrken, opp fra 3,6 prosent før krisen. Det er mye større ledighetsvekst enn våre naboland: Danmark, Sverige og Finland ligger mellom 3,7 og 7,3 prosent, ifølge en oversikt fra Aftenposten. Andelen arbeidsledige i Norge er størst blant dem mellom 20 og 24 år, med 16,6 prosent, og andelen ledige er størst i Oslo. Hovedvekten er permitteringer. NHO og LO tror det vil bli verre fremover. Fredag legger regjeringen fram ytterligere økonomiske tiltak.

Til sammen ni norske kortbaneflyplasser har vært stengt for kommersiell flygning siden 18. mars. Nå krever Vesterålen regionråd at de stengte lufthavnene i Nordland må gjenåpnes.

Ett av fire treningssenter kan gå konkurs hvis ikke myndighetene åpner de igjen i mai, ifølge Virke. Det skriver Bergens Tidende.

Distriktsminister Linda Hofstad Helleland kommer i Aftenposten med en befriende ærlig innrømmelse på hvordan regjeringen og Høyre har forholdt seg til klima- og naturkrisen fram til koronakrisen inntraff: «Da hadde vi tid på oss. For selv om vi skulle bli mindre oljeavhengige på sikt, så hadde vi oljen og oljefondet vårt. Så vi kunne lene oss litt tilbake», sier hun. Nå vil hun imidlertid skape nye arbeidsplasser, og det med å nedprioritere klima- og miljøkrisen. Om den strategien vil fungere også når de sistnevnte krisene for alvor begynner å presse norsk økonomi, går hun ikke inn på.

Korona-sveip internasjonalt:

USA har nå mer enn en million bekreftet korona-smittede. Flere amerikanere har dødd av covid enn i vietnamkrigen.

Den nigerianske presidenten, Muhammadu Buhari, er bekymret for et stort antall uforklarlige dødsfall i den nordlige delstaten Kano, og frykter det skyldes det nye koronaviruset. Det ryktes at hundre mennesker døde i samfunnet, men ingen offisielle protokoller føres. De som klargjør graver reagerte på at det ble gravd et mye høyere antall enn normalt. Delstaten stenges i ytterligere to uker. Nigerias helseminister Osagie Ehanire sier at situasjonen blir nøye overvåket. Foreløpige undersøkelser har avvist en forbindelse med koronaviruset.

Frankrike vil gjøre munnbind obligatoriske på offentlig transport og på ungdomsskoler når tiltak lettes 11. mai. Skolene åpnes gradvis. Butikker får åpne igjen, og kan kreve at kunder bruker munnbind. Frankrike er blant landene i Europa med høyest dødelighet, sammen med Spania, Italia og Storbritannia.

Nær 18 000 flere enn normalt vil kunne dø av kreft i England som en følge av at sykehus innstilte behandling og avskrekket pasienter fra å søke offentlig pleie på grunn av pandemien.

Det mener krefteksperter i Storbritannia.

