Over tre millioner er bekreftet smittet med koronaviruset verden over.

Regjeringen melder at testkriteriene i Norge utvides. Blant gruppene som nå skal prioriteres for testing er lærere og elever, samt ansatte på skolefritidsordningen. I løpet av mai skal alle med symptomer ha mulighet til å teste seg, sa Bent Høie på gårsdagens pressekonferanse.

Sveriges ambassadør i USA mener Stockholm kan nå flokkimmunitet i løpet av mai. «Rundt 30 prosent av menneskene i Stockholm har oppnådd immunitet», sa Karin Ulrika Olofsdotter til den amerikanske kringkasteren NPR.

New Zealand har begynt å løsne på sin strenge lockdown. Folk kan reise til jobb, tilbringe mer tid ute og bestille takeaway-mat for første gang på mer enn fire uker. Landets strategi er å eliminere viruset innenfor egne grenser.

Korona-dødstallene i USA er trolig langt høyere enn oppgitt, ifølge Washington Post. Avisa har sammenliknet antall registrerte dødsfall i mars og april i år, med antall dødsfall i fjor på samme tid. I år er det 15 400 flere som har dødd i perioden sammenliknet med fjoråret. Kun halvparten av de «overskytende» dødsfallene er registrert som korona-dødsfall. Det kan skyldes at folk som har dødd i eget hjem foreløpig ikke regnes med i statistikken.

En av New Yorks toppleger har tatt sitt eget liv. 49 år gamle Lorna Breen var medisinsk direktør for akuttmottaket ved New York-Presbyterian Allen Hospital på Manhattan. Faren, også lege, sier til New York Times at datteren ikke hadde noen forhistorie med psykisk sykdom. Han sa at da de sist snakket, hadde datteren hans virket «frakoblet» og snakket om at koronapasienter døde før de kom ut av ambulansen. Selv ble Breen smittet av viruset, men ble frisk og ønsket å returnere til jobb.

Over 30 millioner arbeidere i Europa har søkt om dagpenger,

ifølge Financial Times.

Rekordhøye 50,8 millioner mennesker i verden er internt fordrevet på grunn av konflikt eller katastrofe, med koronaviruset som en ytterligere trussel, advarer IDMC, senter for internt fordrevne (tilhører Flyktninghjelpen), i sin årsrapport. Over 45 millioner har blitt tvunget til å forlate hjemmene sine på grunn av vold, mens fem millioner er blitt fortrengt av naturkatastrofer som jordskjelv og flom, skriver IDMC. Disse menneskene lever under dårlige forhold, med få eller ingen mulighet til å holde avstand eller opprettholde et hygiene-regime av typen som anbefales under pandemien.

Støtt Filters journalistikk

Korona-økonomien rammer også Filter Nyheter hardt, og nå trenger vi hjelp fra deg for å fortsette med den grundige journalistikken vi er kjent for. Samtidig lanserer vi et magasin som hver måned sendes til alle faste bidragsytere! Om du bestemmer deg nå, er det et svært viktig bidrag i en periode der uavhengige medier er viktigere enn noensinne:

For 100,- kroner i måneden får du Filter Magasin rett hjem i postkassa 11 ganger i året. Ønsker du å donere årlig koster det 900,- kroner. Bare klikk på et av valgene under så blir det hele gjort med Vipps. Samtidig godtar du våre kjøpsvilkår.

Om du ikke har mulighet til et månedsbeløp (magasin) foreløpig, kan du skaffe deg en Filter-t-skjorte for 498,-. Bare velg ønsket størrelse med knappene under så gjøres resten med Vipps.

Du kan også støtte Filter ved å sende redaksjonen et engangsbeløp via Vipps. Velg «Betal» (den med handlekurven) og tast inn nummeret 514053 (eller søk opp Filter Media).

Meld deg på Filters nyhetsbrev

Det er gratis og inneholder en forklaring av det Filter-journalistene mener er dagens viktigste nyhetssaker i inn- og utland. Ellers som for eksempel forlegger og forfatter Anders Heger sier det: «Filter Nyheter har det suverent beste grepet om hvilke nyheter som teller, og hvilke som er unødig støy». Meld deg på her.

Stjel artiklene våre

Filter Nyheter vil gjerne at du, helt gratis, republiserer våre artikler og tegninger/grafikker. Grundig, faktaorientert journalistikk har aldri vært viktigere.

Alt du trenger å gjøre er å sende e-post til [email protected] der du informerer om hvor innholdet skal publiseres. Vi svarer deg så fort som mulig. Les mer her.