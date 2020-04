Demonstrasjonene mot karantenetiltak i USA får mye oppmerksomhet. En spørreundersøkelse viser imidlertid at andelen som ikke skriker og hyler, men som ikke tror det er trygt å samles i større folkemengder før tidligst i juni, er stor. Over 70 prosent støtter guvernørenes respons, mens 54 prosent av amerikanerne i undersøkelsen er negative til Trumps handlemåte.

Delstaten Missouri saksøker Kina i et sivilt søksmål, for en amerikansk domstol. Anklagen er at Kina har villedet og bedratt ved å lyve for verden og slått ned på varslere.

Karantene i Kenya er så visst ikke det samme som i Norge: Kenyas president Uhuru Kenyatta gikk ut og sa han vil arrestere et titalls mennesker som ble filmet mens de rømte fra obligatorisk karantene i hovedstaden, Nairobi. Rømlingene klatret over en kantmur på et av karantenesentrene da det begynte å regne, og vakter på stedet søkte ly. Ifølge president Kenyatta vet regjeringen identiteten til alle de som rømte.

Svenskene er visst mest «lugne» på utsiden: Toalettpapirsalget i Sverige steg 71 prosent i mars. Salg av vaskemidler, ris og hermetikk økte også stort, viser statistikk fra den svenske dagligvarebransjen.

I Amasonas-jungelen i Brasil øker tallet på smittede og dødsofre for koronaepidemien voldsomt. I Manaus har byens myndigheter måttet ta i bruk massegraver for å få begravet de døde. Koronaviruset er en direkte, eksistensiell trussel for mange av verdens urfolk.

En av Storbritannias metro-selskap, Transport for London (TfL) vil gå tom for penger innen utgangen av måneden med mindre regjeringen trer inn, ifølge ordfører i London, Sadiq Khan. TfL driver den britiske hovedstadens offentlige transportsystemer, inkludert London Underground. Selskapet opplever et dramatisk fall i passasjerene på grunn av pandemien. Selskapet er i diskusjoner med regjeringen om et tilskudd.

Langt verre: Verdens matvareprogram sier at pandemien kan forårsake hungersnød av «bibelske proporsjoner». Bland det sammen med konfliktfylte områder, klimaendringer og andre naturfenomener, og 300 000 mennesker kan sulte i hjel hver eneste dag i løpet av en tre måneders periode, ifølge FN-organisasjonen, som i dag yter hjelp til 100 000. Prioritet nummer én er våpenhvile i konfliktfylte områder, slik at hjelp når frem, ifølge sjefen, David Beasley.

Over til noe hyggelig, – ja dagens største nyhet ifølge oss: I natt ble Filter Nyheters aller første papirmagasin sendt til trykkeriet. Vi er fryktelig krye og gleder oss til å få det i nevene. Har du også lyst på et slikt? Det er ikke for seint!

