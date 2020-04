Folk i Nord-Koreas hovedstad har denne uken begynt å hamstre. Landet har innført strengere koronavirustiltak, skriver Times of India. India yter hjelp i form av mat og medisiner til Pyongyang. Ifølge NK News knyttes ikke hamstringen til ryktet om at Kim Jong Un er alvorlig syk.

Alle Tysklands stater vil gjøre munnbind obligatoriske for å bekjempe virusspredning. Maskebruk vil være obligatorisk på offentlig transport i hele Tyskland, og nesten alle stater vil også gjøre munnbind obligatorisk på handletur. Det siste døgnet har det blitt registrert 2 352 nye koronasmittede i Tyskland, det tredje døgnet på rad med smitteøkning. Landet nærmer seg 150 000 smittede. Dødstallet har passert 5000.

USA ettergår hundrevis av falske internettdomener som forsøker å utnytte pandemien. FBI har mottatt over 3600 klager på koronasvindel, blant annet falske vaksiner og innsamling til falske veldedighetsorganisasjoner.

Det er påvist koronasmitte i en flyktningleir i Bekaadalen i Libanon. Den smittede er en palestinsk kvinne fra Syria. Hun er innlagt på et offentlig sykehus i Beirut.

Australia har oppfordret G20-nasjonene til å få slutt på markeder som selger ville dyr, på grunn av bekymring for at de truer menneskers helse og jordbruk. Australske politikere har gjentatte ganger krevd en internasjonal, uavhengig utredning av koronavirusets opphav og spredning, noe som ikke er populært i Kina. Storbritannia støtter kravet.

