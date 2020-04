Etter tre valg i Israel hvor ingen av blokkene har klart å danne regjering, bestemte de to politiske rivalene Benjamin Netanyahu og Benny Gantz seg for å danne en regjering sammen, og å bytte på å være statsminister (!). Avtalen inkluderer vetorett for Netanyahu om utnevnelse av ny statsadvokat, et embete som er viktig med tanke på korrupsjonsrettsaken mot Netanyahu. Begrunnelsen for det uortodokse valget er koronakrisen.

Korona-epidemien ser ut til å stabilisere seg så smått i Storbritannia, men landet vil trolig ikke følge sine naboer på kontinentet i å åpne opp samfunnet med det første. En talsperson for statsminister Boris Johnson bekreftet onsdag at med sykdommen tilsynelatende under kontroll, er det neste oppdraget å unngå en andre bølge som kan sprenge det nasjonale helsevesenet. Finansminister under Theresa May, Philip Hammond, har imidlertid tatt til orde for at britene bør åpne økonomien.

Singapore har nå det høyeste antallet korona-tilfeller i Sørøst-Asia, en enorm økning fra bare 200 infeksjoner 15. mars, da utbruddet syntes å være nesten under kontroll, til 8000 nå. Omlag 3000 tilfeller er rapportert i løpet av de siste tre dagene. En viktig spredningsfaktor har vært boforholdene til bystatens mange tusen gjestearbeidere: De sover på trange sovesaler med felles fasiliteter.

Helsepersonell i Colorado og Pennsylvania, USA, har arrangert motprotester mot høyresiden anti-karantene- demonstrasjoner, som fortsetter å spre seg over hele USA. Epidemiologer advarer nå om at demonstrasjonene kan føre til en økning i smitte. Donald Trump har støttet anti-karantene-demoene, men vil stanse all innvandring til USA under pandemien.

For høy dose av antimalariamidlet klorokin – Trumps korona-medisin – kan forårsake alvorlig hjerterytme-problemer hos visse pasienter. Tester på covid-pasienter i Brasil er avviklet etter at 11 personer døde.

Prisene på amerikansk lettolje ble mandag negative, for første gang i historien – prisene falt så mye at oljeselgere betalte kjøpere for å bli kvitt olje. I dag har den sneket seg over nullstreken igjen. New York Times forklarer kollapsen i denne artikkelen – det er rett og slett ikke nok steder å lagre den mens man venter på at markedet skal ta seg opp igjen.

Støtt Filters journalistikk

Korona-økonomien rammer også Filter Nyheter hardt, og nå trenger vi hjelp fra deg for å fortsette med den grundige journalistikken vi er kjent for. Samtidig lanserer vi et magasin som hver måned sendes til alle faste bidragsytere! Om du bestemmer deg nå, er det et svært viktig bidrag i en periode der uavhengige medier er viktigere enn noensinne:

For 100,- kroner i måneden får du Filter Magasin rett hjem i postkassa 11 ganger i året. Ønsker du å donere årlig koster det 900,- kroner. Bare klikk på et av valgene under så blir det hele gjort med Vipps. Samtidig godtar du våre kjøpsvilkår.

Om du ikke har mulighet til et månedsbeløp (magasin) foreløpig, kan du skaffe deg en Filter-t-skjorte for 498,-. Bare velg ønsket størrelse med knappene under så gjøres resten med Vipps.

Du kan også støtte Filter ved å sende redaksjonen et engangsbeløp via Vipps. Velg «Betal» (den med handlekurven) og tast inn nummeret 514053 (eller søk opp Filter Media).

Meld deg på Filters nyhetsbrev

Det er gratis og inneholder en forklaring av det Filter-journalistene mener er dagens viktigste nyhetssaker i inn- og utland. Ellers som for eksempel forlegger og forfatter Anders Heger sier det: «Filter Nyheter har det suverent beste grepet om hvilke nyheter som teller, og hvilke som er unødig støy». Meld deg på her.

Stjel artiklene våre

Filter Nyheter vil gjerne at du, helt gratis, republiserer våre artikler og tegninger/grafikker. Grundig, faktaorientert journalistikk har aldri vært viktigere.

Alt du trenger å gjøre er å sende e-post til [email protected] der du informerer om hvor innholdet skal publiseres. Vi svarer deg så fort som mulig. Les mer her.