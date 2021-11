En 21 år gammel mann fra Jæren ble tirsdag denne uka pågrepet da politiet gikk til aksjon mot boligen hans. To dager senere jobbet fortsatt politiet, med bistand fra Forsvaret, med å ransake eiendommen.

Foreløpig er mannen siktet for ulovlig besittelse av våpen, noe han nekter straffskyld for. 21-åringen er tidligere dømt for våpenlovbrudd.

Bakteppet for politiaksjonen denne uka er imidlertid at mannen i lengre tid har gitt uttrykk for å sympatisere med nazisme og høyreekstreme bevegelser.

Våpenbilde i høyreekstrem gruppe i september

Filter Nyheter er kjent med at en nettprofil med samme navn som 21-åringen så sent som ved inngangen til forrige måned har vært aktiv i flere høyreekstreme nettfora på plattformen Telegram. Profilen beskrev soning av en fengselsdom som samsvarer med 21-åringens nylige fengselsopphold.

Om kvelden 30. september i år la Telegram-profilen ut et bilde av fem pistoler og en håndgranat sammen med en uniformslue med hakekors og norske matvarer.

«Slik ser et høyre ekstremt kjøleskap ut», het det i meldingen. Senere i utvekslingen ble det poengtert at han ikke hadde våpnene i kjøleskapet til vanlig.

I flere andre meldinger har Telegram-profilen lagt ut bilder av ulike typer nazieffekter som skal være spesialbestilt. Mannen bak profilen ga i høst uttrykk for at han kan videreselge slike effekter – som ørneskulpturer etter modell fra andre verdenskrig eller jakkemerker med SS-symbol – til andre i det aktuelle forumet, der mange av brukerne sympatiserer med raseideologi eller eksplisitt nazisme.

Profilen la også ut en video der det framsto som mannen hadde fått en kasse full av nyproduserte hakekors-flagg. (Slike effekter er ikke ulovlige i Norge).

Bilder lagt ut av Telegram-profil med 21-åringens navn.

På Telegram ga vedkommende uttrykk for at han hadde tilgang til telefon/internett en begrenset periode mens han fikk helsebehandling, men at han så skulle tilbake til fengselssoning.

«Imorra drar jeg tilbake til fengselet for den resterende tid. Blir fult rulle når jeg kommer ut igjen», skrev profilen 30. september.

Meldingen ble avsluttet med et emotikon av en flat hånd og sifferet 88, som blant nynazister betyr «Heil Hitler».

Også ett av mannens brukernavn har «88» som del av navnet.

Hevder våpensamling er lovlig

Politiet har så langt ikke gått ut med opplysninger om hva som er beslaglagt, og det var torsdag ettermiddag ikke kjent om siktede blir framstilt for varetektsfengsling fredag.

21-åringens forsvarer, advokat Odd Rune Torstrup, opplyser til Filter Nyheter at mannen nekter straffskyld.

- Vi anfører at han ikke har noe som det er ulovlig å være i besittelse av. Jeg har begjært ham løslatt og har bedt politiet om å foreta enkelte etterforskningsskritt, sier Torstrup.

Advokaten ønsket torsdag ikke å kommentere koblingene mellom 21-åringen og nynazisme eller bildene av våpen på Telegram som ble lagt ut av en profil med klientens navn.

Dømt i våpensak tidligere i år – skal ha hatt kontakt med nynazister

21-åringen har til november sonet dommen han fikk i mars 2021 etter at politiet under en tidligere ransaking avdekket våpendeler som var ulovlig innført fra Tyskland, samt en luftvernkanon som var stjålet fra Rogaland krigshistorisk museum. Det var den gang ikke mistanke om at mannen ville bruke våpnene til kriminelle handlinger utover å samle på dem.

Flere kilder opplyser til Filter Nyheter at mannen har hatt kontakt med personer i Den nordiske motstandsbevegelsen (DNM) lokalt i Rogaland. Han har også oppsøkt nettfora der nazister fra DNM er sentrale deltagere. Dette betyr ikke nødvendigvis at mannen er medlem av den voldsfremmende nazistiske gruppen.

En Facebook-profil med mannens navn har en rekke Facebook-venner som er profiler med høyreekstreme referanser eller som glorifiserer Nazi-Tyskland. Det har ikke lykkes Filter Nyheter å verifisere at kontoen tilhører mannen.

Den aktuelle Facebook-profilen ga i 2017 uttrykk for støtte til Alliansen, partiet ledet av den jødefiendtlige høyreekstremisten Hans Jørgen Lysglimt Johansen. På en annnen plattform har en konto med 21-åringens fulle navn også i 2021 vist interesse for Alliansen. Partiet stilte i år til stortingsvalg med nynazister på flere av valglistene.

Det er ikke kjent hva som var den direkte foranledningen til pågripelsen denne uken. Politiets sikkerhetstjeneste ville torsdag ettermiddag ikke kommentere saken, og henviste til Sør-Vest politidistrikt.





