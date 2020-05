ADVARER KONGRESSEN: USAs topp smittevern-rådgiver Anthony Fauci avga vitnemål for senatet i den amerikanske kongressen. Han advarte senatorene om at koronaviruset vil spre seg ytterligere hvis landet åpner opp for tidlig. Fauci sa at hvis ikke føderale retningslinjer for gjenåpning ble fulgt, ville «små økninger» bli utbrudd. Han sa også at det amerikanske dødstallet sannsynligvis er høyere enn det offisielle tallet på 80 000.

Russland, på sin side, letter på stengning-tiltak mens koronakrisen er på topp i landet.

FÅR BESØKE FAMILIEN: EØS-borgere som vil besøke familie i Norge vil ikke lenger bli bortvist. I tillegg åpner myndighetene opp for at familiemedlemmer som ikke tidligere var bosatt her, kan komme til Norge. Forskriftsendringen trer i kraft umiddelbart, skriver VG. Karantenereglene gjelder fortsatt for alle.

IMPORTSMITTE-HELGA: NRK har gått helgen 7.- 8. mars nærmere etter i sømmene, særlig på norske flyplasser. Den viser at tiltakene som ble iverksatt på blant annet Gardermoen og Torp var tilfeldige, varierende og helt avhengig av enkeltpersoners årvåkenhet og initiativ. Informasjon fra helsemyndighetene ble ikke videreformidlet Torp, en privat flyplass som er landets tredje største regnet i utenlandsreiser.

FRIR TIL AKSJONÆRER PÅ TEKSTMELDING: Greenpeace har sendt en SMS til 40 000 småaksjonærer i Equinor i forkant av selskapets generalforsamling 14. mai. Miljøorganisasjonen oppfordrer dem til å støtte forslaget om at oljegiganten skal stanse leting i områder med sårbar natur. «Vi har fått over 50 fullmakter fra aksjonærer til å stemme på deres vegne. Akkurat hvor mange aksjer dette representerer vet vi ikke nå. Men dette er flere fullmakter enn vi har fått ved tidligere generalforsamlinger», sier Greenpeace-leder Frode Pleym til NRK.

ANGREP FØDESTUE: Tre væpnede personer stormet et sykehus i den afghanske hovedstaden Kabul tirsdag. Angrepet satte i gang en times lang skuddveksling med politiet. 16 mennesker ble drept, inkludert to nyfødte babyer, deres mødre og et uspesifisert antall sykepleiere på en fødselsklinikk drevet av Leger uten grenser, melder Aljazeera. Et bilde innenriksdepartementet har offentliggjort, viser en død kvinne liggende på bakken mens hun fremdeles holder tett på babyen sin. En sykepleier i enheten har bekreftet overfor Reuters at babyen hadde overlevd, og ble flyttet til en intensivavdeling på et annet sykehus. Det er ikke klart hvorfor sykehuset ble angrepet. En talsperson for innenriksministeriet kaller det «et angrep mot menneskeheten og en krigsforbrytelse». President Ashraf Ghani uttalte i en TV-sendt tale at han har bedt militæret gå fra en defensiv strategi overfor Taliban og andre terrorgrupper, i tråd med USAs tilbaketrekning og arbeid for fredsavtale, til offensive militæroperasjoner. Nasjonal sikkerhetsrådgiver Hamdullah Mohib uttalte på Twitter at «det virker som det er lite poeng i å fortsette å engasjere Taliban i fredsforhandlinger».

