Volumet har gått ned ned, men prisen opp: Russland har tjent enormt på olje og gass under krigen

SISTE: Finansdepartementet jobber med å få stengt grensen mot Russland for russisk godstransport på vei. Det får NRK bekreftet.



RUSSLAND NÆR DOBLET FOSSILINNTEKTER: Russland har tjent enorme summer på fossilt brensel etter invasjonen av Ukraina 24. februar, viser en fersk analyse fra Centre for Research on Energy and Clean Air. Ifølge rapporten har Russland i løpet av disse to månedene tjent 63 milliarder euro, mens de i fjor gjennomsnittlig tjente 12 milliarder euro i måneden. Til tross for at Russland har redusert eksporten på grunn av krigen og sanksjonene, har landets dominans som gasskilde ført til at avskjæring av forsyninger bare har økt prisene, skriver The Guardian. Sindre Knutsson, gassanalytiker i Rystad Energy, sier til NRK at selv om eksporten og volumet har falt med 10 prosent, har prisen gått opp med 15 prosent: «Sånn sett har Russland kommet bedre ut av det».



Landet stanset i går leveranser av gass til Polen og Bulgaria. Begge land hevder ifølge Politico å ha nok gass, både på lager og via alternative leverandører, til å unngå en kraftkrise. Presidentene i EU-kommisjonen og Ukraina har begge kalt den russiske gass-stansen for utpressing. Finland er det siste landet som i dag avklarer at det er uaktuelt å komme Kreml i møte og betale for olje og gass i rubler. Mange store europeiske kraftselskaper er imidlertid klare for å legge om til rubel-betaling, slik som den tyske energigiganten Uniper.

«INGEN TID TIL Å BEARBEIDE TRAUMENE»: Kyivs eneste engelskspråklige avis, som ble opprettet i november i fjor, har gått fra 300 000 til 2,1 millioner følgere på Twitter etter at Russland gikk til full invasjon av Ukraina. Avisens redaktør, Olga Rudenko, forteller Journalisten om hvordan det har vært å arbeide i et krigsområde med lite ressurser, samtidig som flere av de ansatte har familie og venner i de krigsherjede byene. Én av reporternes som dekket massedrapene i Butsja hadde mor og bestemor i byen: «Hva hun gikk gjennom rent psykisk da hun skrev sakene om Butsja, mens familien var der, er umulig å sette seg inn i».





FRYKTER EPIDEMIER: De 100 000 innbyggerne som fortsatt befinner seg i Mariupol er i livsfare på grunn av dårlige sanitærforhold og «middelalderske» tilstander. Bystyret sier i en ny oppdatering på Telegram at de frykter utbrudd av kolera og dysenteri når det blir varmere i været. Tusenvis av døde mennesker som ligger begravet i ruinene av utbombede bygninger bidrar ikke akkurat til sikkerheten – og russiske soldater gjør lite med saken, hevdes det. «Okkupantene er ikke i stand til å sørge for mat, vann og medisiner – eller ikke interessert», sier ordfører Vadym Boychenko ifølge BBC News. Nye humanitære korridorer for trygg evakuering fra byen er på agendaen når FNs generalsekretær Antonio Guterres møter Zelenskyj i Kyiv i dag. Han omtaler krigen som en «absurditet» etter å ha besøkt Borodienka.



