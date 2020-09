I rettssaken der eks-justisminister Tor Mikkel Waras samboer Laila Bertheussen er tiltalt for blant annet trusler som rammet regjeringsmedlemmer, er en rekke chat-samtaler fra Messenger blant de sentrale bevisene.

Filter Nyheter kan nå presentere mer kontekst fra chatloggene som påtalemyndigheten regner som beviser, i kronologisk rekkefølge i tre artikler.

Dette er DEL 2 av tre artikler.

• Les DEL 1 her: «Vi (Frp) kan ikke være på vakt og la dette skje!!!!»

• Les DEL 3 her: «Faen ta kulturministeren!!! Jeg er så jævlig forbannet!!!»

«Snille piker kommer til himmelen! Vi andre… kommer så langt vi vil»

Dialog i Messenger-gruppen «Hækaveh»

Sammen med Ingvil Smines Tybring-Gjedde, Rita Karlsen, Line Miriam Sandberg, Gry-Anette Rekanes Amundsen og minst to andre kvinner, var Laila Bertheussen deltaker i en felles gruppe på Facebook Messenger.

Tre dager etter den dramatiske hendelsen der politivaktene ved boligene oppdaget flasker med bensin som var bundet fast under bilen Bertheussen kjørte inn med, involverte Frp-politikerne og HRS-lederen seg i en diskusjon om et slags videoprosjekt hun lanserte om Black Box-teateret:

14. desember 2018:

09:01 Vi kan kanskje lage en liten YouTube video hvor vi undersøker i hvilke miljøer slike konspiratoriske ideer har grobunn. Filme litt fra fasadene til Pia, Sara mfl Mens filmen vises funderer vi over hva som gikk galt i livene deres og hvor på veien de mistet kontakten med samfunnet. Vi legger inn klipp fra programmet, deres uttalelser i media, det hele kan krydres med noen Oslo biskop utsagn/screenshot. Som bakgrunnsmusikk kjører vi nasjonalsangen eller annen egnet hel norsk musikk. Laila Bertheussen

G-A. R. Amundsen God ide! Jeg er med! jeg har kamera 09:03

09:04 Supert! Bor du i Oslo? Laila Bertheussen

G-A. R. Amundsen Dessverre gjør jeg ikke det. Men pendler mye frem og tilbake til Oslo. Bor i Telemark, men er stadig i Oslo, kun 2 timer med tog. 09:06

09:26 Jeg må la det spinne litt og se hva jeg kommer opp med. Vi trenger ikke så mye film. Vi kan filme hjemmene deres, kanskje området rundt. Black Box fasaden, avisartikler, screenshot, bilder av hørverket her og kontraster sånn som snø som faller og representer, adventslys som symbol for trygghet i et hjem. Nei nå må jeg gå i gang med dagen før jeg spammer chatten Laila Bertheussen

Line M. Sandberg Trur vi åsså ska filme alle som går inn i teateret. Det vil dæm like. Ha nån små stut intervju om hvorfor de velger å gå hit og hva de ønsker å få ut av det. 09:35

G-A. R. Amundsen ja! Jeg mener dette burde anmeldes. Og hvis dette viser seg å være OK, så synes jeg man burde ta igjen med samme mynt! Lei av å være snill pike stille i båten! 09:35

I. S. Tybring-Gjedde Snille piker kommer til himmelen! Vi andre ….. vi kommer så langt vi vil 10:03

Rita Karlsen Hint: vi har spionkamera (ser ut som en knapp) …. 10:18

«Skulle ønske vi hadde flere av ditt kaliber»

Dialog mellom Rita Karlsen og Laila Bertheussen.

Samme dag som Bertheussen politianmelder Black Box-teateret for blant annet hensynsløs adferd og krenkelse av privatlivets fred, diskuterer hun teksten i anmeldelsen med Rita Karlsen i Human Rights Service.

18. desember 2018:

22:46 Fant du noe du kunne bruke i anmeldelsen? Bortsett fra 3-4 skriveleif? Sender masse energi 😀 Laila Bertheussen

Rita Karlsen Takk for energi! Leste anmeldelsen med interesse. Skal ikke bruke noe av den, ville bare vite innfallsvinkel. Det blir interessant å se hvordan motargumentene blir. Jeg er veldig bekymret over samfunnsutviklingen, men det har du vel allerede skjønt. Dog er du et positivt og tøft nytt møte. Skulle ønske vi hadde flere av ditt kaliber 23:27

19. desember 2018:

00:27 Hyggelig at du fant den interessant. Den er skrevet av en meget smart ung mann. Han sa at der en risikoen for at hvert ord og setning blir studert. Ha alt på det tørre. Jeg er veldig spent selv. Fra kjedelig husmor til full kamp. Det finnes bare en av meg … og deg Laila Bertheussen

Senere i desember 2018 diskuterer Bertheussen og Karlsen blant annet rollen Human Rights Service har hatt i innvandringspolitikken:

29. desember 2018:

15:09 Når du trenger en pause fra regnskapet… Vi diskuterer dere litt i dag Spørsmålet vi ikke har svar på og som du kanskje kan hjelpe til med: Hvilke forslag har dere fremmet og når? Veldig glad for link og dokumentasjon. Topp hvis andre partier enn FrP har fremmet og sloss for dem. Romjulsklem og lykke til med regnskapet. Jeg hater den delen Laila Bertheussen

Rita Karlsen Laila, å svare på det krever en bok – som vi faktisk sysler litt på tanken å skrive (i år). Det er nok ingen som har foreslått så mye som oss – og mye av det er også blitt realpolitikk, men mangt gjenstår. For øvrig er mesteparten av innvandringspolitikken til FrP tatt fra oss (PeSa er ikke akkurat beskjeden). 15:13

15:15 Boka skal jeg lese men en kortversjon hadde vært bra 😀 Laila Bertheussen

Karlsen sender her en lang liste med forslag HRS har fremmet.

15:54 Tusen takk Rita. Kan jeg videresende den til en venn som trolig må forsvare dere… All dokumentasjon er topp og som sagt fint med forslag dere har fremmet som andre partier har støttet Laila Bertheussen

Rita Karlsen Vi skal lage et notat til deg (og din venn…), som favner et bredere spekter (vi har foreslått tiltak på alt fra tvangekteskap, kjll, kriminalitet, trygdejuks, økonomisk juks, innvandringsjuks mm). Så det kan bli en lekker smørbrødliste, gitt – som vennens venner skal få slite litt med 😉 15:58

16:00 Jeg gleder meg Laila Bertheussen

«Djezuz, Anita! DU er noe for deg selv!»

Dialog i Messenger-gruppen «Hækaveh» mellom Rita Karlsen, Line Miriam Sandberg og Laila Bertheussen.

14. januar, tre dager før Bertheussen ifølge tiltalen skal ha sendt et trusselbrev til egen bolig og satt fyr på en søppelkasse, fikk hun oppmerksomhet i chatgruppen «Hækaveh» for falske profiler hun hadde opprettet på Facebook, og som hun tilbød de andre å benytte seg av.

14. januar 2019:

18:51 Dere må bare si fra hvis en eller flere av dere ønsker tilgang på en eller to Facebook-konto hvor dere kan ta ut litt frustrasjon rett så inkognito Laila Bertheussen

21:55

Navn: Maria Ling

Mail:

Passord Facebook og mail: [passord] Profil til fri bruk:Navn: Maria LingMail: [email protected] Passord Facebook og mail: [passord] Laila Bertheussen

Rita Karlsen Djezuz, Anita! DU er noe for deg selv! 22:29

Rita Karlsen Tar den!!!! 22:30

22:42

Navn: Stein Hansen

Mail:

Passord Facebook og mail: [passord] Her er en til hvis dere vil være gutt:Navn: Stein HansenMail: [email protected] Passord Facebook og mail: [passord] Laila Bertheussen

Line M. Sandberg Tar den 22:44

22:46 Dere kan alle bruke dem. Det gjør det bare mer schizofrent. Laila Bertheussen

«Satan! Sjokkerende. Kan vi få saka som første?»

Dialog i Messenger-gruppen «Hækaveh» mellom Rita Karlsen, Line Miriam Sandberg, NN og Laila Bertheussen.

17. januar 2019:

16:04 Dette må ikke ut ennå Laila Bertheussen

Rita Karlsen Skynd deg! Dør av nysgjerrighet! 16:05

16:05 Det har satt fyr på søppeldunken vår i dag og det lå trusselbrev i postkassen. Nå står det uniformert politi på tomta Laila Bertheussen

Rita Karlsen Wath!? Har ikke politiet satt inn ekstra beskyttelse av dere etter forrige hendelse??? 16:05

Rita Karlsen Herregud, hva er det som foregår! Kjenner jeg hisser meg opp. 16:06

Rita Karlsen Hva består truslene av? (om det er lov å spørre) 16:06

16:07 Livvakt som henter han og sjekker tomta. Laila Bertheussen

16:07 Laila Bertheussen

Rita Karlsen Satan! Sjokkerende. Kan vi få saka som første, når den skal ut….? 16:08

16:09 Laila Bertheussen

16:09 Tror det står en journalist der Laila Bertheussen

16:09 Så bare kjør Laila Bertheussen

16:10 Ikke kopi av brevet. Kun innhold Laila Bertheussen

Rita Karlsen Flott! Takk!! 16:08

16:10 Ser nå at det er en journalist. Fotoapparatet avslører han Laila Bertheussen

16:13 Laila Bertheussen

16:13 Nedbrent søppeldunk som en vaktmester så og varslet oss om Laila Bertheussen

16:13 Det bildet kan du bruke Laila Bertheussen

Line M. Sandberg 16:14

16:16 Ha ha politiet stoppet han fra å gå inn over naboens eiendom der Black Box gikk Laila Bertheussen

Rita Karlsen Kan jeg gjengi trusselbrevet eller hovedinnholdet i det? 16:17

16:19 Ikke bilde av det med hovedinnholdet Laila Bertheussen

Rita Karlsen Nei, ikke bilde. 16:19

16:19 Brannen ble oppdaget ca 13.40 Laila Bertheussen

Rita Karlsen NRK spør etter adressen din…så de er der nok snart 16:36

Rita Karlsen (Jeg tipset dem ikke) 16:37

16:37 Det er flere her Laila Bertheussen

Rita Karlsen Ja, antar det. Fatter bare ikke at det er mulig. Dette må politiet og sikkerhetsfolkene svare på. 16:39

Rita Karlsen Har de i det hele tatt fulgt opp anmeldelsen? 16:39

16:39 Aner ikke Laila Bertheussen

Rita Karlsen 😟 16:41

Rita Karlsen NRKs Tormod Strand «tryglet» om bildet «vårt». Jeg sa ja, under forutsetning av NRK lover å gå nærmere inn i denne saken. Han repliserte: Dette er veldig stygt, ja. 16:42

NN Sykt….og jeg merker meg skrivefeil i trusselbrevet?? Really, mulig de ikke fant bokstaven!!! 16:42

Line M. Sandberg Dette er sykt! Viser hvor elendige vi er i dette landet til å ta på alvor hva som skjer. Man skulle i det MINSTE kunne forvente at justisministerens bolig var sikret🙈😟 16:42

Rita Karlsen Ja, [NN], men jeg tør ikke si noe om det på rights.no – for da har vi jo «sett» det. Dempet ned. [Lenke til Human Rights Service-artikkel med tittelen «Nye angrep på justisministeren: Trusselbrev og ildspåsettelse», publisert 17.01.2019 klokken 16:29] 16:43

Rita Karlsen Si fra Laila hvis vi kan si noe mer. 16:43

Rita Karlsen Men nå må da tryggheten rundt dere bli skjerpet! 16:43

16:44 Jeg la jo ut at jeg skulle på Oslo Fotokunstskole i dag. Pia var ille 😟 De samme løgnene om at jeg hadde løpt fra forestillingen og løyet til VG. Holdt på å tygge av meg tunga Laila Bertheussen

Rita Karlsen Du la det ut på din FB? Og var der? 16:45

16:45 Ja Laila Bertheussen

16:45 Jeg kaller meg aldri Anita. Bare Laila Laila Bertheussen

Rita Karlsen Det er en sak. Hiver meg rundt igjen. 16:45

16:46 Har lydopptak Laila Bertheussen

Rita Karlsen Du er et geni. 16:48

16:50 Det er sendt deg vis mail. Bare den biten som omhandler teateret. Har opptak av Kripos og advokat men de er vel litt kjedelige i denne sammenheng. Jeg gjør meg bra som tause Laila Laila Bertheussen

Rita Karlsen Det er stor kløkt i å tie. 16:50

«Teppebombing er effektivt! Flatt utover! Total og evig utsletting!»

Dialog i Messenger-gruppen «Hækaveh» mellom Line Miriam Sandberg, Rita Karlsen, Gry-Anette Rekanes Amundsen og Laila Bertheussen.

Flere av medlemmene i «Hækaveh»-gruppen diskuterer videre hvordan det kan være mulig å stoppe eller ta til motmæle mot «Ways of Seeing» og Black Box-teateret.

Laila Bertheussen skriver at hun vurdere å sende en e-post til rektor ved Oslo Fotokunstskole, der debatten med blant andre «Ways of Seeing»-regissør Pia Maria Roll ble arrangert dagen i forveien. Hun vil blant annet vite om rektoren «er komfortabel at PMR [Pia Maria Roll, Filter anm.] bruker deres arrangement til å spre løgner om en privatperson».

18. januar 2019:

Line M. Sandberg Synes jeg du skal gjøre. Alt slikt bør tas opp mener jeg. De holder på nettopp fordi ingen sier i fra! 16:32

Rita Karlsen Men de virker helt låst, @Line. Tror det eneste de vil forstå er å bli fratatt penger. 16:36

Line M. Sandberg Helt klart! Og det KAN denne regjeringen gjøre! Om de vil. 16:39

Rita Karlsen Grandiosa har jo sagt hun ikke vil. 16:39

16:40 Laila Bertheussen

16:40 UPS. Beklager sendte det feil Laila Bertheussen

Rita Karlsen HeHe…. men tror nok ikke den damen vil snakke med oss. 16:41

Line M. Sandberg [Sender en «sticker»] 16:42

Line M. Sandberg Altså, hatytringer, blikking, hets på nett er ikke lov. MEN er du kunstner er alt lov! hva gjør vi? Er vi tilbake til tidligere dialog her om å etablere noe med kunstnerisk innhold slik at man kan si og gjøre hva man vil! 16:44

16:44 Men hun kan vel klasebomber med SMSer fra ALLE vi kjenner. Bare saklig klasebombing Laila Bertheussen

G-A. R. Amundsen Da henger hun ut på nett.. 16:44

Line M. Sandberg Teppebombing er effektivt! Flatt utover! Total og evig utsletting! Dær er jeg 16:45

«Klart du kan Rita. Vi er jo for gammeldagse brevvenner å regne :D»

Dialog i Messenger-gruppa «Hækaveh» mellom Rita Karlsen, Line Miriam Sandberg, Ingvil Smines Tybring-Gjedde, NN og Laila Bertheussen.

I slutten av januar og begynnelsen av februar har Bertheussen involvert «Hækaveh»-gruppa i en mulig søknad til Høstutstillingen om et kunstverk som skal slå tilbake mot Black Box-teateret og «Ways of Seeing». Blant andre Ingvil Smines Tybring-Gjedde, som siden 22. januar har vært statsråd for beredskap og samfunnssikkerhet, gir positive emoji-markeringer på noen av meldingene.

04. februar 2019:

23:50 Knis knis. Jeg har det man kaller et STORT peniskompleks 😀 Digger kule damer, men når mørket senker seg er jeg ulv. Skal skal ikke melde oss på høstutstillingen…. Laila Bertheussen

05. februar 2019:

00:10 Jeg har opprettet profil Laila Bertheussen

00:11 Laila Bertheussen

Ingvil Smines Tybring-Gjedde gir den foregående meldingen en latter-emoji. Dialogen om den påbegynte søknaden til Høstutstillingen fortsetter noen dager senere:

07. februar 2019:

21:10 Ja til sommer og champagne. Østersene kan du få. Er det noen som er klare for en søknad til høstutstillingen? Beklager maset men klarer ikke å slippe ideen 😀 Laila Bertheussen

Meldingen får «tommel opp»-emoji fra Ingvil Smines Tybring-Gjedde. På Laila Bertheussens ipad beslagla politiet senere to utkast til Høstutstillingen-søknader med detaljerte beskrivelser av kunstprosjekt.

Ett av utkastene handler om en «interaktiv» installasjon som bruker både bilder av skuespillerne i Ways of Seeing påført ord som «fasist», «narsissist», «sadist» og «Judas», samt bilder fra «RASISIT»-hærverket. «Mitt hjem i brann» er også ett av punktene Bertheussen noterer 12. februar 2019 som en mulig framstilling i kunstprosjektet.

– Flåseri

Meldingene ovenfor er utelukkende passasjer som er valgt ut som bevis av påtalemyndigheten, og er ikke uttømmende for kontakten mellom de aktuelle personene i perioden. Flere meldinger mangler emojier som trolig var del av originalene. Stavefeil er ikke korrigert, og feil for Filter Nyheters regning kan forekomme. Illustrasjonene av chat-ene er en rekonstruering og ikke lik hvordan de framsto i Messenger.

Rita Karlsen i Human Rights Service, som er finansiert med statsstøtte, publiserte 10. mars et eget innlegg om Messenger-tråden Bertheussen deltok i, etter at noen av meldingene var omtalt i rettssaken.

«Jeg har selv vært i avhør hos PST, og har forklart at dette har ingenting, overhodet ingenting, med Bertheussen å gjøre. Den var opprettet før hun ble invitert inn av en av de andre på samme tråd, og den har ingenting, overhodet ingenting, med et slags profesjonelt nettverk med formål å påvirke noe eller noen, verken i medier eller i politikken eller andre steder», skriver Karlsen, som mener tråden var lite seriøs.

«Som jeg poengterte til PST i avhøret, så syntes jeg faktisk oppriktig synd på sikkerhetstjenesten for at den skulle gå gjennom alt dette flåseriet for kanskje å finne noen gullkorn», skriver HRS-lederen.

Karlsen har opplyst at hun fattet mistanke til Bertheussen noen dager før pågripelsen og at hun ba Tybring-Gjedde gå til statsministeren med dette. (Den daværende beredskapsministeren har ikke villet kommentere dette).

Ingvil Smines Tybring-Gjedde er i dag fornærmet i straffesaken, som mottaker av et av trusselbrevene påtalemyndigheten mener Bertheussen sendte, mens hun var beredskapsminister, og har varslet et symbolsk erstatningskrav på 5000 kroner mot tiltalte. Hennes bistandsadvokat, Hermann Skard, opplyser til Filter Nyheter torsdag kveld at de ikke vil kommentere Messenger-meldingene ytterligere før hun skal avgi sin forklaring i retten senere i saken.

I forrige uke uttalte Tybring-Gjedde seg om det å bistå Bertheussen med å videresende informasjon og bilder fra hendelsene til andre samtidig som politiet ennå sikret spor:

– Jeg har ikke lekket noen opplysninger som er unntatt offentlighet fra regjeringens side. Den slags driver selvsagt ikke regjeringen med i disse sakene. Jeg har heller ikke lekket noen bilder til mediene, det gjorde tiltalte selv, sa hun til NRK.

Line Miriam Haugan (tidl. Sandberg), la 10. september ut Rita Karlsens tekst om Messenger-gruppen og kommenterte den slik på Facebook:

Nå satser vi!

