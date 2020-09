«Faen ta kulturministeren!!! Jeg er så jævlig forbannet!!!»

Nå har jeg sett alle klipp. Et utrolig skue, og dette kan ikke gå innenfor lovverket, selv ikke i kunstens navn. Å stå utenfor bl.a hos Spetalen og fortelle det norske folk at han er høyereekstremist, eller filme Lurås naken. Om dette er lov hvor går da grensen for trakasering? At vi politikere får gjennomgå, er også utenfor her, fordi de filmer familiene. [Personopplysninger om Frp-politiker fjernet, Filter anm.] Om dette skulle vært ytringsfrihet, måtte boliger blitt filmet, der ikke de menneskene de skulle diskutert bodd. Deretter måtte personene blitt omtalt med fiktive navn. Dette er virkelig langt over grensen, og maner til kriminalitet. Tilbake til 80 tallet, der Martin Pedersen ble straffet for bankran, men også for å oppmane til kidnapping av Håkon Magnus utenfor landstedet deres på Tjøme. Det var ikke engang lov å planlegge en slik dåd. Dette teaterstykket polariserer debatten og maner ekstremistene til å ta loven i egne hender. Hemmelige adresser er funnet og hus blir lett gjenkjennelig ved hjelp av filmingen. Dette ble mye, men jeg er opprørt. Kent Andersen er også opprørt at stykket igjen vises imorgen. Tone