Sunday Times beskriver hvordan statsminister Boris Johnson «gikk i søvne» inn i korona-krisen – lenge før han selv ble syk – blant annet ved å bortprioritere hele fem av regjeringens krisemøter. Anonyme kilder beskriver ham som fraværende i kriseledelsen og en regjering distrahert av Brexit-forberedelser i en kritisk fase.

«gikk i søvne» inn i korona-krisen – lenge før han selv ble syk – blant annet ved å bortprioritere hele fem av regjeringens krisemøter. Anonyme kilder beskriver ham som fraværende i kriseledelsen og en regjering distrahert av Brexit-forberedelser i en kritisk fase. Sør-Sudan har bare fire respiratorer i hele landet, med over tolv millioner innbyggere, viser en oversikt fra hjelpeorganisasjonen IRC. Andre land som er svært dårlig stilt for å behandle lungesvikt i en korona-epidemi er Burkina Faso (11 respiratorer), Sierra Leone (13), Den sentralafrikanske republikk (3) – og Venezuela , som har 84 intensivplasser med 32 millioner innbyggere og mangel på viktig utstyr ved ni av ti sykehus.

har bare i hele landet, med over tolv millioner innbyggere, viser en oversikt fra hjelpeorganisasjonen IRC. Andre land som er svært dårlig stilt for å behandle lungesvikt i en korona-epidemi er (11 respiratorer), (13), (3) – og , som har 84 intensivplasser med 32 millioner innbyggere og mangel på viktig utstyr ved ni av ti sykehus. Den danske avisa Politiken har i dag sammenlignet status og strategi i Danmark med både Norge, Sverige og Tyskland – og viser blant annet til Googles lokasjonsdata som indikerer at nordmenn i størst grad har sluttet å ta offentlig transport og handler mindre i butikker (men at også svenskene har kraftig nedgang i aktiviteten uten eksplisitte påbud/forbud). Avisa påpeker også at det lave reproduksjonstallet i epidemien i Norge, Danmark og Tyskland stiller myndighetene overfor dilemmaet om de reelt skal «slå ned» viruset eller benytte slingringsmonnet opp til 1 til lettelser i tiltakene.

med både – og viser blant annet til Googles lokasjonsdata som indikerer at nordmenn i størst grad har sluttet å ta offentlig transport og handler mindre i butikker (men at også svenskene har kraftig nedgang i aktiviteten uten eksplisitte påbud/forbud). Avisa påpeker også at det lave reproduksjonstallet i epidemien i Norge, Danmark og Tyskland stiller myndighetene overfor dilemmaet om de reelt skal «slå ned» viruset eller benytte slingringsmonnet opp til 1 til lettelser i tiltakene. Totalt er nå åtte eldre nordmenn døde av covid-19 etter å ha vært på charterreise til Solgården ferie- og helsehus på Costa Blanca, skriver VG. Tidligere har avisas kartlegging vist at minst 53 gjester på Spania-resorten har vært smittet etter å ha kommet hjem.

ferie- og helsehus på Costa Blanca, skriver VG. Tidligere har avisas kartlegging vist at minst 53 gjester på Spania-resorten har vært smittet etter å ha kommet hjem. ‘Ndrangheta- mafiaen i Italia utnytter situasjonen i krisen, blant annet gjennom lånehai-virksomhet, forsyningskjeder og ubevoktede smuglerruter.

utnytter situasjonen i krisen, blant annet gjennom lånehai-virksomhet, forsyningskjeder og ubevoktede smuglerruter. 4,5 milliarder mennesker – over halvparten av verdens befolkning – lever i dag med restriksjoner der de hovedsakelig holder seg i egen bolig for å begrense smittespredning.

Støtt Filters journalistikk

Korona-økonomien rammer også Filter Nyheter hardt, og nå trenger vi hjelp fra deg for å fortsette med den grundige journalistikken vi er kjent for. Samtidig lanserer vi et magasin som hver måned sendes til alle faste bidragsytere! Om du bestemmer deg nå, er det et svært viktig bidrag i en periode der uavhengige medier er viktigere enn noensinne:

For 100,- kroner i måneden får du Filter Magasin rett hjem i postkassa 11 ganger i året. Ønsker du å donere årlig koster det 900,- kroner. Bare klikk på et av valgene under så blir det hele gjort med Vipps. Samtidig godtar du våre kjøpsvilkår.

Om du ikke har mulighet til et månedsbeløp (magasin) foreløpig, kan du skaffe deg en Filter-t-skjorte for 498,-. Bare velg ønsket størrelse med knappene under så gjøres resten med Vipps.

Du kan også støtte Filter ved å sende redaksjonen et engangsbeløp via Vipps. Velg «Betal» (den med handlekurven) og tast inn nummeret 514053 (eller søk opp Filter Media).

Meld deg på Filters nyhetsbrev

Det er gratis og inneholder en forklaring av det Filter-journalistene mener er dagens viktigste nyhetssaker i inn- og utland. Ellers som for eksempel forlegger og forfatter Anders Heger sier det: «Filter Nyheter har det suverent beste grepet om hvilke nyheter som teller, og hvilke som er unødig støy». Meld deg på her.

Stjel artiklene våre

Filter Nyheter vil gjerne at du, helt gratis, republiserer våre artikler og tegninger/grafikker. Grundig, faktaorientert journalistikk har aldri vært viktigere.

Alt du trenger å gjøre er å sende e-post til [email protected] der du informerer om hvor innholdet skal publiseres. Vi svarer deg så fort som mulig. Les mer her.