150 000 mennesker har nå offisielt dødd av koronaviruset verden over. T o tredjedeler er lokalisert i Europa. Selv om Kina har revidert sine tall, er det fortsatt tvil om nøyaktigheten av tallene derfra.

«Frigjør Virginia! Beskytt det fantastiske andre grunnlovstillegget (retten til å bære våpen, red. anm). Det er under beleiring!». Jepp, det er Donald Trumps støtteerklæring til demonstranter som ikke godtar korona-tiltakene i noen delstater i USA, deriblant Virginia. Enkelte av dem var bevæpnet. Det ble selvsagt bråk. Texas er den første delstaten som har meldt at de vil begynne arbeidet med å lette på tiltak.

Iran har rapportert om nær 80 000 smittede og nær 5000 dødsfall siden slutten av februar. Regimet stengte butikker og bedrifter 18. mars, like før persisk nyttår. Tiltakene ble lettet i store deler av landet denne uken, og fra og med i dag gjelder det også Teheran.

Røyken fra skogbrannen som herjer i nærheten av det nedlagte atomkraftverket i Tsjernobyl har innhyllet Ukrainas hovedstad Kiev i et forurenset, grått teppe. Kiev tangerer nå flere kinesiske byer som den mest luftforurensede i verden,

IQAir.melder den sveitsiske overvåkningsgruppen

Afrikanske statsledere og folk er forbannet på kinesernes behandling av afrikanske borgere i Kina under pandemien. Det er såpas alvorlig at det kan føre til en varig skade på diplomatiske og handelsmessige bånd som Kina har brukt milliarder på å knytte og bygge opp de siste årene. Det mener afrikanske diplomater.

Statslederne i både Italia og Frankrike planlegger å lansere en smittesporingsapp. Frankrikes president Emmanuel Macron sendte app-planen til debatt i parlamentet, men uten at de folkevalgte kunne stemme over det. Dette skaper

kontroverser i presidentens egne rekker.

Tyskland opplever at smittetallene øker for fjerde dag på rad. Regjeringen sier at viruset er «under kontroll».

Smitten øker også i Japan, til 10 000. Dødstallene er oppe i 200. Regjeringen har erklært unntakstilstand, og frykter viruset vil spre seg til landsbygda, med en høy andel eldre og et dårlig skodd helsevesen.

