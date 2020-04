Mistet oversikten? Her er noen av de viktigste nyhetene i Norge søndag 19. april:

Virus-situasjonen nå:

7 078 er bekreftet smittet av koronaviruset.

158 er innlagt på sykehus, 58 ligger på intensivavdeling og 48 er tilkoblet respirator.

165 er døde.

Aller først:

Helgas store sak handler om hvordan nyslått oljefondsjef Nicolai Tangen (53) i fjor høst fløy inn flere norske samfunnstopper til et tredagers «drømmeseminar» i Philadelphia. Flere av gjestene ble i ulik grad påspandert hotell, mat og reise – og artisten Sting underholdt.

Blant deltakerne var avtroppende oljefondsjef Yngve Slyngstad, tidligere oljefondsjef Knut Kjær, regjeringsadvokat Fredrik Sejersted, FN-ambassadør Mona Juul og statsråd Torbjørn Røe Isaksen (H), for å nevne noen.

Hovedpersonen selv mener det er «helt feil» at seminaret var forsøk på smøring – og viser til at invitasjonene gikk ut allerede i mai 2018, samt at ingen i Norges Banks ansettelseskomité deltok. Men nå vil Norges Banks representantskap behandle ansettelsen av Tangen i et ekstraordinært møte.

Da søkerlisten til toppjobben i oljefondet ble kjent i februar, sto for øvrig ikke Tangen på denne (navnet hans var heller ikke unntatt offentlighet). 26. mars ble han presentert som ny sjef. Ap og SV mener det er grunn til å gjennomgå hele prosessen.

Men: – Det er overhodet ingen kobling mellom ansettelsen og dette arrangementet, sier Norges Bank-sjef Øystein Olsen .

. E24-redaktør Gard L. Michalsen stiller følgende krav til Norges Banks egne undersøkelser: «Svarene må være presise, og med en helt annen grad av offentlighet enn tidligere. Allmennheten må få innsyn i absolutt all korrespondanse som vedrører kandidaturet. Også den mellom Russell Reynolds (hodejegerfirmaet, red. anm.) og Tangen selv».

Kort om korona:

Rundt 3000 bedrifter har så langt benyttet seg av regjeringens søkeportal for «kontantstøtte», som åpnet lørdag for bransjene der myndighetene har beordret stenging – for eksempel frisører. Bedrifter i andre bransjer får tilgang til portalen mandag. Så mange som 140 000 bedrifter kan totalt komme til å søke.

72 prosent av de spurte i en ny undersøkelse fra Opinion, svarer «ja» på spørsmålet om de vil sende barna på skolen når den åpner 27. april. 10 prosent svarer nei, mens 19 prosent er usikre. For barnehagene, som åpner til uka, er resultatene dårligere: Bare 62 prosent svarer ja, 24 prosent sier nei, mens 13 prosent er usikre.

Vi beveger oss langt mer nå enn under starten av koronatiltakene, ifølge nye tall fra Telenor, som beskriver dette som en «sakte, men stabil økning i mobilitet for den norske befolkningen». – Det viser det man kanskje kan frykte, at nå tenker mange at det verste er over og at man kan begynne å slakke av igjen, sier assisterende direktør Geir Stene-Larsen i Helsedirektoratet.

