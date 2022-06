To norske statsborgere arrestert for Al Qaida-støtte

ARRESTERTE IS-TILHENGERE: Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har i dag arrestert en mann i Oslo og siktet ham for støtte til al-Qaida. Mannen nekter straffskyld. Koordinert gikk bulgarsk politi til pågrepelse av en norsk student i Bulgaria, uten at det er kjent hva vedkommende er siktet for. De to er brødre, radikalisert på nett og omtalt som IS-tilhengere i en tidligere dom mot en annen person, ifølge VGs opplysninger. Begge er norske statsborgere.

FILTER I GEORGIA: Etter den nye medieloven i Russland har de uavhengige redaksjonene sett seg nødt til å forlate hjemlandet, dersom de vil fortsette å rapportere om krigen i Ukraina. «Jeg kunne ha blitt i Russland, men da kunne jeg ikke være journalist […] Jeg tenkte på hvordan det ville være å forbli i stillhet, og klarte det ikke», forteller gravejournalist Irina Pankratova når Filter Nyheter møter henne og flere andre journalister i Tbilisi.

Ingen vet nøyaktig hvor mange russiske journalister som nå befinner seg i Georgias hovedstad, men journalistene som er der anslår et sted mellom 200 og 300. Insider, en opposisjonell avis som opprinnelig driver med undersøkende journalistikk, gikk over til å lage direktesendte nyheter på Youtube etter at både Dozjd (TV Regn) og Ekko Moskva ble blokkert. TV-studioet deres er et lånt loft, der den lille redaksjonen dekker til vinduene med svarte pledd og matter. Les hele reportasjen her.

VI FORKLARER KONSPIRASJONSTEORIEN: Texas-massedrapsmannen Payton Gendron er en av flere høyreekstreme terrorister de siste årene som har trukket frem «the great replacement» i manifestene sine. Mens teorien mest var assosiert med identitær- og alt-right-bevegelsene på 2010-tallet, har den for lengst slått rot i enda mer radikale og voldelige miljøer, i tillegg til å ha blitt en del av mainstream-debatten i mange land. I USA kobles forestillingen blant annet til ulovlig innvandring, og til en viss grad debatten om fjerning av kontroversielle statuer og minnesmerker, som tilhengerne betrakter som et symbol på hvordan den tradisjonelle, europeiskættede befolkningen er i ferd med å bli marginalisert. I Europa kobles den ofte til frykt for «islamisering» og innvandring fra Midtøsten og andre islamske områder, skriver John Færseth i siste utgave av spalten Filter KONSPI. Les den her!

PRISEN FOR DEN RENE KRAFTEN: 11 norske elver har fullstendig mistet laksen på grunn av vannkraftutbygginger; i minst 40 er laksen truet på grunn av lav vannstand. I Aura i Møre og Romsdal forsvant fisken allerede på 50-tallet, etter store utbygginger uten krav om minstevannstand. Nylig vurderte staten om elva skulle få noe vann tilbake – svaret var at ikke en dråpe kan avses fra kraftproduksjonen. Scroll deg gjerne gjennom denne lærerike saken fra NRK.

SKAL UTREDE ABORTLOVEN: I tråd med løftene fra Hurdal setter regjeringen ned et utvalg som skal utrede en utvidelse av abortloven, slik at kvinner selv kan velge å ta en abort til utgangen av 18. svangerskapsuke, og slippe å søke om godkjenning hos en abortnemnd etter 12. uke. Det ble kunngjort av helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) på en pressekonferanse i dag. Utvalget skal også utrede alternativer til abortnemnder som likevel er i tråd med dagens grense, samt reglene om fosterantallsreduksjoner, og kan foreslå endringer i praktisering, lov og forskrift som følge av sine anbefalinger. Senterpartiets helsepolitiske talsmann Hans Inge Myrvold sier til NRK at selv om han er tilhenger av en gjennomgang av abortloven står partiet fast på at de ønsker å videreføre 12-ukersgrensa.

