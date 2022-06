Bli abonnent for å lese videre Støtter du oss allerede? Logg inn med Vipps. Test vårt digitalabonnement og få tilgang til alt innhold på Filter. De første 30 dagene er gratis! Les mer her eller klikk på knappen og bli abonnent i dag.

ET STORT FLERTALL (66,9 prosent) sier ja til å avskaffe det såkalte forsvarsforbeholdet i Danmark, og landet slutter seg dermed fullt til EUs forsvars- og sikkerhetspolitikk. Det viser valgdagsmålingene som ble offentliggjort etter at stemmelokalene for folkeavstemningen stengte i går kveld. «Fremragende nyheter», tvitrer den franske presidenten Emmanuel Macron. «Danmark har tatt en historisk avgjørelse […]