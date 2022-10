To drept i skyting ved LHBT-bar i Slovakia: Nynazistisk manifest utpeker homofile og Pride som mål

To menn i 20-åra ble onsdag kveld skutt og drept ved LHBT-baren Tepláreň i Slovakias hovedstad Bratislava.

Den antatte gjerningsmannen, en 19 år gammel slovakisk student, ble senere funnet død av politiet. Myndighetene har så langt ikke karakterisert saken som terrorisme, men går langt i å vektlegge hat mot skeive som mulig motiv.

– Ingen form for «hvit makt», rasisme eller ekstremisme, inkludert mot LHBT, kan tolereres, skrev statsminister Eduard Heger på Twitter torsdag ettermiddag:

I strongly condem a murder of two young people shot dead in #Bratislava last night by a radicalised teenager. No form of white supremacy, racism and #extremism against communities, incl. #LGBTI, can be tolerated. We will fight disinfo channels spreading hate &protect minorities — Eduard Heger (@eduardheger) October 13, 2022

Kort tid etter angrepet ble et jødefiendtlig og rasistisk dokument som framstår som gjerningsmannens begrunnelse for terrorisme delt blant høyreekstremister både i nynazist-kanaler på Telegram og i bredere chan-forum, der enkelte brukere hyllet skytingen.

I tillegg til å fokusere på jøder og innvandrere, oppfordrer manifestet direkte til angrep på «homser», «transer», familiene deres, LHBT-aktivister, homobarer, Pride-parader og sykehus og behandlere involvert i kjønnsbekreftende behandling.

Personen som har skrevet den nynazistiske teksten knytter seg til såkalt akselerasjonisme og var uttalt inspirert av den høyreekstreme terroristen Brenton Tarrant, som i 2019 skjøt og drepte 51 mennesker i angrep på to moskeer i Christchurch New Zealand.

En twitterkonto som knyttes til manifestet nevner også blant andre Anders Behring Breivik som «helt og rollemodell».

Politiet i Slovakia har ikke bekreftet at manifestet er autentisk, men flere forhold ved dokumentet gjør at det ville vært vanskelig å konstruere for andre enn gjerningsmannen.

Beskriver hat mot jøder, innvandrere og LHBT-personer

Filter Nyheter har gjennomgått det 65 sider lange dokumentet, som er signert med initialer som samsvarer med navnet på den avdøde gjerningsmannen i Bratislava.

Den viktigste forestillingen i det raseideologiske manifestet er at en verdensomspennende skyggeregjering av jøder («ZOG») forsøker å «ødelegge den hvite rase».

Konklusjonen i teksten er at alle jøder i hele verden skal drepes og at alle referanser til «den jødiske pesten» skal fjernes fra historiebøkene i et «nytt Holocaust» mer vellykket enn det forrige. Samtidig skal «fremmede raser» forøvrig «fjernes fysisk» ved hjelp av «enorme mengder» vold.

Den første siden av manifestet er preget av nazi-symbolet «svart sol», og dokumentet bruker også nynazist-slagordet «14 ord» og referanser til navngitte nazister.

Teksten starter med å slå fast at jøder har skylda for blant annet «ikke-hvit» innvandring til Europa og USA, «finansielt slaveri», medienes «hjernevasking» av befolkningen og at korona-vaksinene er et jødisk komplott for «sosial kontroll».

Samtidig holdes jøder ansvarlig for homofili, trans-personer og det ekstremisten ser som andre «degenererte» «avvik».

Det antatt islamistiske terrorangrepet i Oslo dagen før Pride-paraden i sommer er ikke nevnt i det slovakiske manifestet.

Knytter transpersoner til beslutning om vold

Selv om det er jøder som utpekes som hovedfienden i manifestet, blir LHBT-personer og Pride nevnt en rekke ganger, med hatefulle skjellsord, som en samfunnsødeleggende «ideologi» og «livsstil».

Transpersoner blir særlig framhevet flere steder i teksten, og ekstremisten er opptatt av å formidle at disse menneskene etter hans syn er «homoseksuelle menn forvrengt av dop og operasjoner til en grov hån mot naturens perfeksjon».

Manifest-forfatteren hevder at han i juli i år ble kjent med at en tenåringsjente i hans omgangskrets hadde startet medisinsk behandling knyttet til kjønnsidentitet, og at dette overbeviste ham om at han måtte «kjempe imot» utviklingen med vold.

Homofile og transpersoner har lenge vært en del av fiendebildet til høyreekstremister, også blant organiserte nynazister i Skandinavia og i voldsfremmende nettforum der norske ekstremister deltar.

– Valgte terror foran selvmord

Forfatteren hevder å ha jobbet med teksten i mange måneder, og manifestet bærer preg av at han har forestilt seg et langt mer omfattende terrorangrep enn skytingen i Bratislava onsdag.

I beskrivelsen av sin egen radikalisering nevner han den såkalte «alt-right»-bevegelsen, som ble popularisert under Donald Trumps presidentvalgkamp, og miljøer opptatt av menns rettigheter. Samtidig framstiller han lesingen av manifestet etter Brenton Tarrants terrorangrep i New Zealand i 2019, som et vendepunkt.

Han beskriver også hvordan han var i ferd med å ta sitt eget liv før han kom inn på «riktig» vei.

I forsøket på å radikalisere andre, beskriver han blant annet attentater på politikere, finanstopper og politifolk i tillegg til ulike former for massedrap og sabotasje mot infrastruktur.

Det slovakiske manifestet knytter seg eksplisitt til å «akselerere» undergangen til det jødiskstyrte «systemet», og knytter dette til tekster av den amerikanske 1980-talls-nazisten William Luther Pierce i tillegg til de høyreekstreme terroristene fra de siste fem årene.

I høyreekstrem sammenheng er akselerasjonisme troen på at terrorangrep og en påfølgende voldsspiral av nye angrep og motreaksjoner skal tvinge fram en fullstendig kollaps i samfunnet, slik at fascister kan danne sine stater for hvite mennesker i ruinene etter «rasekrigen».

På samme måte som i manifestene til andre «akselerasjonister» kommer høyreekstremisten i Slovakia med innstendige oppfordringer om at det haster at andre meningsfeller går fra ord til handling.

– Det var her vi følte oss trygge

Flere internasjonale nett-tjenester jobbet torsdag med å fjerne lenker til manifestet og utestenge brukere som deler innholdet.

Slovakias president Zuzana Čaputová besøkte torsdag åstedet for angrepet og møtte eieren av LHBT-baren:

🇸🇰Slovak president @ZuzanaCaputova meeting the owner of 🏳️‍🌈 LGBTI club in Bratislava where two people were killed by gunman yesterday. pic.twitter.com/K1VL78d550 — Lukáš Onderčanin (@LukasOndercanin) October 13, 2022

– Det gjør forferdelig vondt, fordi menneskene som døde også var våre venner og kjære. Det er et enormt tap av folk, og et tap av et hjem. Tepláreň var hjemme for oss. Det var her vi følte oss trygge. Vi var som en familie, sier bareier Roman Samotný til avisa Slovak Spectator.

