Norge kan få israelsk rakettskjold

RAKETTSKJOLD OVER NORGE? Norge deltar i et nytt Nato-initiativ – døpt «European Sky Shield» – som tar sikte på å anskaffe nye luftforsvarssystemer for å beskytte Nato-territorier fra missiler. Det skriver Reuters. En rekke vestlige land har nedprioritert luftvern etter slutten på den kalde krigen, men krigen i Ukraina har fått politikerne på andre tanker. Såvel det israelske Arrow 3-systemet som amerikanske Patriot-missiler og det nye tyske systemet IRIS-T skal være aktuelle for innkjøp, og de første skal skje raskt, ifølge tyske myndigheter.

«Med dette initiativet lever vi opp til våre forpliktelser om å sikre Europa ved å samle ressursene våre» sa den tyske forsvarsministeren Christine Lambrechts da prosjektet ble lansert ved Natos hovedkvarter i Brüssel i dag. Storbritannia, Slovakia, Latvia, Ungarn, Bulgaria, Belgia, Tsjekkia, Litauen, Nederland, Romania og Slovenia er de andre Nato-landene som har signert avtalen. Det har også kandidatlandet Finland.