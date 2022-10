6. januar-komiteen stevner Trump

I DET SOM TROLIG VAR DEN siste høringsseansen har 6. januar-komiteen i Kongressen i natt oppsummert sin omfattende argumentasjon for at Donald J. Trumps motstand mot å erkjenne valgnederlaget i 2020 og bidra til en fredelig maktoverdragelse til Joe Biden verken var «normalt, akseptabelt eller lovlig», i komitéleder Liz Cheneys ord.

TV-seerne i USA fikk dessuten videoklipp av demokratenes leder i Representantenes hus, Nancy Pelosi, og andre politiske ledere i Kongressen som under stormingen sitter innelåst i sikrede lokaler og simultant arbeider med å skaffe flere politifolk til bygningen og finne en måte å signalisere til omverdenen at USAs myndigheter fortsatt fungerer.

Komiteen har videre vedtatt å stevne Trump for å få hans eget vitnesbyrd om det som skjedde – men gitt at den etter alt å dømme blir oppløst etter mellomvalget i november er det lite trolig at vi noen gang får se ekspresidenten i vitneboksen. Komiteen sender likevel et signal om at han bør holdes ansvarlig for stormingen. Selv har Trump reagert med å kalle komiteen en «laughing stock». New York Times/CNN