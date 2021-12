GODE (!) NYHETER? Fagdirektør Frode Forland i FHI peker på tre potensielt positive utviklingstrekk overfor TV 2 i dag – riktignok med et stort forbehold om at det er for tidlig å si om det er varige trender:

Smittetallene har – for første gang på flere uker – falt to dager på rad. – At smitten går ned nasjonalt og i Oslo er et første positiv signal på at kanskje tiltakene vi har satt inn begynner å virke, sier Forland.

Omikron ser i Norge ikke ut til å spre seg like raskt som først antatt, og – avhengig av effektene av tiltakene – kan det ta 1-2 måneder før varianten tar over og ikke bare et par uker.

Stadig flere opplysninger peker i retning av et mildere sykdomsforløp for omikron, og svært lite tilsier at den kan være mer alvorlig enn tidligere varianter.



PÅ DEN ANDRE SIDEN… Danmark registrerte 9999 smittetilfeller fra onsdag til torsdag, og statsminister Mette Frederiksen har kalt inn til pressekonferanse om store innstramminger. (I skrivende stund ser ikke tiltakene som er anbefalt fra helsemyndighetene ut til å være mer dramatiske enn de som allerede er gjeldende i Norge).



VIL FORBY «FREMMEDE» NAVN: Han vil sende ut migranter som ikke vil tilpasse seg Frankrike og nekte foreldre å kalle opp barna etter utenlandsklingende navn, for eksempel Mohammed. Les Filter Nyheters ferske artikkel om den franske presidentkandidaten Éric Zemmour, og hvordan den høyreradikale, muslimfiendtlige tv-verten i en kort periode så ut til å bli hovedutfordreren til nåværende president Emmanuel Macron ved neste valg.

63-åringen, som støtter opp konspirasjonsteorier om at den hvite rase er i ferd med å utryddes, hadde i likhet med USAs tidligere president Donald Trump ingen politisk erfaring før han lanserte sitt kandidatur.

SV ER ENIG MED regjeringspartiene om tiltak mot de høye strømprisene. Tiltakspakka ble presentert på en pressekonferanse på Stortinget i dag og kommer angivelig tidsnok til at strømselskapene kan justere januar-fakturaen:

Andelen av strømprisen over 70 øre per kWh som skal dekkes av staten i desember-mars blir 55 prosent (mot 50 i regjeringens opprinnelige forslag).

Innretningen på støtten er justert, slik at alle som bor i borettslag og sameiere skal inkluderes.

Bostøtteordningen utvides og får 40 000 nye mottakere.

Kommunene får mer penger til å dekke sosialhjelp som følge av de høye prisene.

Den omstridte nye utregningsmetoden for nettleie, som vil gjøre strøm dyrere for mange, skal utsettes.

Dette siste poenget mener energibransjen er umulig å gjennomføre fordi «systemet er allerede på plass», sier sjefen i kraftselskapenes interesseorganisasjon Energi Norge til Aftenposten.

VIKENS DAGER OMME? Fylkesrådet i Viken anbefaler å dele opp Viken fylkeskommune i tre fylker igjen, med grenser tilsvarende tidligere Akershus, Buskerud og Østfold om mulig. Fylkesrådet mener samtidig at alle som har jobb i stor-fylket bør få beholde jobben i en eventuelt ny (eller skal vi si: gammel) struktur. Oppsplittingen vil koste mellom 310 og 440 millioner kroner, viser foreløpige anslag – en regning fylkesrådet forventer at staten tar i sin helhet. Solberg-regjeringen slo 1. januar 2020 de tre fylkene sammen mot sin vilje, en sammenslåing som den gang kostet 336 millioner kroner. Allerede høsten 2019 vedtok fylkesrådet at de ville arbeide for å legge ned Viken. «En regionreform basert på tvang og for få overførte statlige oppgaver har vist seg å være en dårlig løsning», sa fylkesrådsleder Siv Henriette Jacobsen (Ap) til VG fredag. Den endelige dommen over Viken felles når saken skal opp i fylkestinget 23.-24. februar på nyåret.



