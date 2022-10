SIAN-leder Lars Thorsen dømt til 21 dager fengsel for vold: «Åpenbart ut over det forsvarlige»

Lars Thorsen, lederen av den muslimfiendtlige og høyreradikale organisasjonen SIAN, er i Oslo tingrett dømt til 21 dager ubetinget fengsel etter å ha brukt såkalt forsvarsspray mot to personer i forbindelse med koranbrenninger på Tøyen og på Mortensrud i Oslo 4. mars i år.

Tingretten beskriver voldsbruken som «relativt beskjeden» men er klar på at betinget fengsel ikke ville vært nok: «(…) det er tale om en voldsforbrytelse i det nedre sjikt

av straffeloven § 271, dog slik at forholdet er for alvorlig til en straff i frihet».

Thorsen mente det var snakk om nødverge, men ble ikke trodd på at det var noe med disse to konkrete situasjonene som tilsa at han så på dem som avverging av fysiske angrep.

I tillegg til de to forsvarsspray-episodene er Thorsen dømt for skadeverk, fordi han brukte skruer som skadet kledningen da SIAN i mai i fjor hang opp et banner på en bygning tilknyttet Islam Net i Oslo.

Thorsen vurderer nå å anke dommen. (Se uttalelse fra advokat Elden nederst i artikkelen).

– Trodde han hadde planer om å brenne ned moskeen

I en av sakene Thorsen nå er dømt for, forklarte den fornærmede i retten at han ikke hadde hørt om verken Lars Thorsen eller SIAN før hendelsen 4. mars.

Da han så en mann ved en bil i ferd med å sette fyr på en koran utenfor moskeen i Åkebergveien på Tøyen like før fredagsbønnen, fryktet han det var snakk om terror:

– Jeg trodde han hadde planer om å brenne ned moskeen, forklarte moskégjengeren i retten, om hvorfor han gikk inn for å ta boken fra Thorsen.

– Hva var grunnen til at du trodde det, spurte aktor.

– Det var fredag og det har skjedd hendelser tidligere mot folk som ber i en moské, så vi er alltid redde og oppmerksomme. Jeg tenkte at om det skulle skje noe så skulle det skje bare med meg og ikke med moskeen.

Da Thorsen sprayet mannen i ansiktet med rød forsvarsspray, ble han redd for å få skade på øynene og hadde vondt i det ene øyet i tre dager, forklarte fornærmede i retten.

Tingretten mener det ikke kunne være snakk om nødverge slik Thorsen hevder:

«Selv om [N.N.] først kom løpende mot Thorsen, var han tydelig på vei for å få tak i boken når han ble sprayet. Det var slik retten ser det ingenting ved [N.N sin] opptreden på det tidspunkt som indikerte at han utgjorde noen fare for Thorsens fysiske integritet. Retten er overbevist om at Thorsen på gjerningstidspunktet oppfattet det på samme måte».

Retten mener heller ikke at Thorsens bruk av fysisk vold kan forsvares med at han avverget en inngripen i SIANs ytringsfrihet:

«Foranlediget av forsvarers prosedyre finner retten grunn til å legge til at bruken av

forsvarsspray til forsvar for SIANs aksjon også fremstår å gå åpenbart ut over det forsvarlige, selv dersom Thorsen hadde manglet handlingsalternativer».

– Fornærmede var ikke aggressiv eller truende

Også t-baneføreren og webutvikleren Zakaria Bougroug (29) var på vei til fredagsbønn i en annen bydel i Oslo, Mortensrud, da han så Thorsen og andre SIAN-aktivister brenne en koran nær moskeen der.

29-åringen fortalte i retten at han kjente til Thorsen fra før som noen som ønsker å skape islamhat.

– Boken er hellig for meg. Jeg forventer ikke at folk skal forstå det, men det er sårt for meg og fokuset var på at flammene måtte slukkes, sa Bougroug i retten.

Etter at Thorsen dyttet i ham med en lang paraply SIAN-lederen hadde med seg, tok Bougroug tak i enden av paraplyen. Da svarte Thorsen med bruk av den omstridte forsvarsprayen.

Zakaria Bougroug etter at Lars Thorsen sprayet ham med såkalt forsvarsspray. Foto: Politiet

Mens Thorsen hevder han oppfattet Bougroug som en angrepsmann, er tingretten av en helt annen oppfatning etter å ha sett aktivistenes egne videoer av hendelsen:

«Videoen viser at Bougroug kommer gående mot Thorsen med en hånd i lommen. Han fremstår opprørt, men ikke aggressiv eller truende. Han går mot Thorsen, tilsynelatende opptatt av den brennende koranen som Thorsen på det tidspunkt holder i hånden. Ut fra videoen fremstår det ikke som Bougroug gjør utfall mot Thorsen på noen måte – verken i form av forsøk på vold mot hans person eller ved å gripe etter den brennende koranen. Når Thorsen dytter spissen på paraplyen mot Bougrougs kropp, tar han tak i denne. Dette fremstår som en helt naturlig forsvarshandling fra Bougrougs side».

Frifunnet for spredning av voldsvideo

SIAN-lederen var også tiltalt for et tredje tilfelle av kroppskrenkelse med forssvarsspray, ved moskeen og politistasjonen på Stovner 15. april.

Der ble en politimann i folkemengden truffet av spray, men Thorsen ble frikjent på dette punktet fordi SIAN-aktivistenes bil i denne situasjonen faktisk ble angrepet, blant annet med steinkasting og spark/slag i bilen.

«Det må ha vært ualminnelig skremmende for personene inne i bilen, og politiet

manglet kontroll. Det er klart at Thorsen og de andre personene i bilen var utsatt for et ulovlig angrep av en rekke personer utenfor bilen, og det var legitimt som nødverge å spraye mot disse personene».

Thorsen ble også frifunnet for å ha delt en video av voldsbruken i Mortensrud-saken på videotjenesten Rumble, fordi det var tvil om hvem i SIAN som lastet opp videoen.

Thorsen er tidligere dømt til betinget fengsel for hatefulle ytringer mot muslimer, men dette hadde liten betydning for straffutmålingen i voldssaken.

– Oslopolitiet er en kriminell organisasjon

Aktor la ned påstand om 45 dager fengsel i saken, men dette inkluderte altså den siste kroppskrenkeksen i tiltalen og det andre forholdet Thorsen frikjennes for i tingrettsdommen.

Under oppstarten av rettssaken om voldsepisodene, erklærte Lars Thorsen at han mener seg politisk forfulgt fra politiets side og at dette er bakgrunnen for alle koranbrenningene som ledet til opptrinnene på Tøyen, Mortensrud og Stovner:

– Oslo politidistrikt er en notorisk kriminell organisasjon som angriper oss både med «lawfare» og fysisk, sa Thorsen i retten.

Det var ikke bestridt i retten at han brukte forsvarsspray i de aktuelle episodene, men Thorsen mente straffeforfølgningen av dette er et eksempel på at SIAN blir urettferdig behandlet i forhold til angrep og trusler organisasjonen utsettes for.

Tirsdag ettermiddag opplyser Thorsens forsvarer, advokat John Christian Elden, at SIAN-lederen vurderer å anke dommen:

– Vi er godt fornøyd med frifinnelsene og at tingretten aksepterte prinsippet om at det var lov med nødverge for å beskytte demonstrasjons- og ytringsfriheten. Det er svært viktig. Vi er ikke enige i at Thorsen gikk for langt ved bruken av forsvarssprayen, og vil vurdere anke på de tre ukene med pallesnekring, uttaler Elden til Filter Nyheter, med henvisning til dommen på 21 dager ubetinget fengsel.

Dommen mot Thorsen kommer bare fire måneder etter at en annen SIAN-aktivist ble dømt i en lignende sak. Marius Fugelseth Rasmussen ble i Oslo tingrett i juni dømt til 120 dager ubetinget fengsel, da for grov kroppskrenkelse, etter at han blant annet brukte forsvarsspray i en konfrontasjon med sikkerhetsvakter ved Oslo rådhus.

