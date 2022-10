Iransk klatrer droppet hijab – nå får ikke vennene tak i henne

KLATRET UTEN HIJAB, GIKK OFFLINE: Det er bekymring for sikkerheten til den iranske konkurranseklatreren Elnaz Rekabi etter hun søndag stilte uten tildekket hår i en mesterskap i Seoul, og i etterkant ikke har vært å få tak i for sine venner. BBCs persiske kringkastingsservice skal ha «velinformerte kilder» på at Rekabis pass og mobiltelefon er konfiskert, og en regjeringskritisk iransk nettside skal ha rapportert at klatreren ble ført til den iranske ambassaden etter turneringen og i dag er flydd tilbake til Tehran, en dag før planlagt, for å komme demonstranter i Iran i forkjøpet. Klatreren har tidligere snakket til vestlige medier om at det gir henne et handikap å konkurrere med skaut.

