Uvanlig åpenhjertig russisk general forteller om trøbbel ved fronten

RUSSLANDS NYE HÆRSJEF I Ukraina sier situasjonen i Kherson er «vanskelig» og varsler at sivilister skal evakueres fra byen og bosettes i Russland. General Sergej Surovikin spesifiserte ikke om evakueringen er motivert av muligheten for en russisk tilbaketrekning eller tvert imot nye russiske luftangrep, da han ga sitt første tv-intervju etter å ha fått jobben. Men også borgermesteren og guvernøren Russland har satt inn i henholdsvis byen og regionen har i klare ordelag varslet evakuering og nye ukrainske angrep. En ukrainsk nyhets-blackout i Kherson synes å tyde på at en ny offensiv er på gang, etter at ukraniske styrker sakte, men sikkert har avansert sørover de siste ukene. The Guardian/BBC News

IRANSKE MILITÆR-RÅDGIVERE fra Revolusjonsgarden har vært på Krym-halvøya for å bistå russerne med bruken av iransk-produserte bombedroner. Det er et nytt tegn på det tette samarbeidet mellom de to isolerte og autoritære regimene.