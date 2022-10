Vi lanserer Filter FADDER: Bli med på å gi studenter Filter-abonnement!

Donér et valgfritt beløp til Filter FADDER-ordningen – så matcher vi beløpet og bruker pengene på å gi Filter-abonnement til vitebegjærlige studenter. Bruk Vipps-nummer 73 15 46.

Etter hybelleia, strømmen, pensumbøkene, nudlene og en (sjelden) halvliter er det dessverre lite igjen til avisabonnementer på det jevne studentbudsjett i 2022.

Og norske gratisalternativer er, med all respekt å melde, av varierende kvalitet.

Men hvis du er enig i at unge, vitebegjærlige mennesker bør ha tilgang på flere daglige oppsummeringer av nasjonale og internasjonale nyheter, grundige explainere av aktuelle samfunnsforhold, unike gravesaker og avsløringer og aktuell, faktabasert dybdekunnskap om politisk ekstremisme, konspirasjonsteorier, desinformasjon, klimakrise og energipolitikk – da har vi en nyhet til deg.

For et valgfritt beløp kan du nå bli Filter-fadder og sponse en kunnskapstørst norsk student med abonnement på Filter Nyheter.

Det fungerer slik at du tegner deg som Filter FADDER ved å donere et valgfritt beløp til ordningen. Bruk Vipps-nummeret 73 15 46. Vi matcher selv ditt beløp slik at det dobles. Ved slutten av hver måned går totalsummen i sin helhet til årsabonnementer til studenter ved norske høyskoler og universiteter som har meldt sin interesse for det.

Første samarbeid er med Høgskulen i Volda og morgendagens journalister som studerer der.

Bruk Vipps-nummeret 73 15 46 for å bidra til Filter FADDER.

Studenten behøver da ikke betale noe for å ha tilgang til Filter Nyheters eksklusive nyhetsbrev og spalter, samt vårt månedlige nyhetsmagasin på papir, i et helt år.

Dette får studenter når du er med på å bidra til Filter FADDER:

Vårt trykte nyhetsmagasin i posten hver måned. Det inneholder et utvalg av de beste sakene fra Filter Nyheters nettavis samt illustrasjoner av vår tegner.

Filter KAFFE – daglig nyhetsbrev levert på mail klokka 07 hver ukedagsmorgen, med en oppsummering av de viktigste nyhetene som har skjedd i løpet av natta, en kort oversikt over ventede hendelser den dagen, dagens beste lokalavis-forside og (ja da) en vits.

Filter ELENDIG FREDAG – ukentlig nyhetsoversikt og dybdeartikkel om klima og miljø. Kommer hver fredag formiddag.

Filter KALDDUSJ – ukentlig nyhetsoversikt og dybdeartikkel om energipolitikk og strømkrise i Norge og Europa. Kommer hver torsdag formiddag.

Filter KONSPI – en dybdeartikkel om aktuelle konspirasjonsteorier, desinformasjon og propaganda som preger nett-sfæren. Kommer cirka annenhver uke.

Filter X – en nyttig oppsummering av nyheter om politisk ekstremisme og hatkriminalitet. Kommer cirka annenhver uke.

Filter ANBEFALER – en artikkel med tips om de mest interessante bøkene, dokumentarene, tv-seriene og langlesningsartiklene redaksjonen har kommet over. Publiseres hver fjerde uke.

Oppsummert: Ved å kjøpe et Filter FADDER-abonnement bidrar du til å holde smarte unge folk oppdatert – i tillegg til å hjelpe en uavhengig norsk mediebedrift med å holde det gående ett år til.

Bruk Vipps: 73 15 46.

Har du noen kroner til overs, er dette et dobbelt godt tiltak å bruke dem på!