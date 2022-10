Elon Musk setter inn seg selv som Twitter-sjef

TAR SELV TØMMENE: Elon Musk akter å selv ta på seg rollen som administrerende direktør i Twitter, det sosiale mediet han har ervervet ved å komplettere sitt mye omtalte 44-milliarders oppkjøp, og reversere alle livstidsutestengelser fra plattformen som en del av hans plan om å avvikle tiltak mot trolling, hatefullt innhold og desinformasjon som har vært rullet ut de siste årene («the bird is freed», som han selv twitret). En av dem som trolig dermed kan gjøre Twitter-comeback heter Donald Trump, som har vært avskåret fra respektable massekommunikasjonsformer siden stormingen av Kongressen i fjor.

Den søkkrike gründeren og investorens «ytringsfrihets-absoluttisme» står i kontrast til hvordan Twitter, i likhet med de fleste some-giganter, har jobbet for å gjøre plattformen et levelig sted å være de vel 230 millioner brukerne. Musk avskjediget umiddelbart toppsjef Parag Agrawal og flere andre i ledelsen av selskapet etter at handelen var i boks i natt. På litt sikt er det trolig at han vil overlate roret til andre, ifølge Bloombergs kilder med kjennskap til den sørafrikanske mangemilliardærens planer.