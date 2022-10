USA: Irans våpeneksport til Russland bryter internasjonale sanksjoner

USA SIER IRAN BRYTER FN-SANKSJONER ved å selge bombedroner til Russland. Fire mennesker omkom i angrepsbølgen som blant annet rammet Ukrainas hoedstad Kyiv i går, og Volodomyr Zelenskyj sa et nytt angrep var pågående under sin videotale i natt. Det amerikanske utenriksdepartementets talsmann Vedant Patel sier hele verden bør bekymre seg for at Russland og Iran knyttes tettere sammen og at «alle som gjør forretninger med Iran som kan ha noe å gjøre med ubemannede luftfartøy, utviklingen av ballistiske missiler eller våpenflyten fra Iran til Russland bør utvise forsiktighet, for USA vil ikke nøle med å ilegge dem nye sanksjoner». Styresmaktene i Iran hevder fortsatt de ikke selger russerne våpen. BBC News/New York Times/Reuters

NORGE SLUTTER SEG TIL EU-sanksjoner mot 15 iranske personer og organisasjoner etter volden som er brukt mot demonstrantene i landet. NRK