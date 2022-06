SIAN-aktivist dømt til fengsel etter spraying av sikkerhetsvakt

Fortsette å lese (gratis) Vi vet det er kjedelig å registrere seg, og vi skulle ønske vi slapp å be deg om å logge deg på! Men som en liten avis med kvalitetsjournalistikk er vi helt avhengig av direkte kontakt med lesere. Vit dette: Vi kommer aldri til å selge kontaktinformasjonen din til andre, og vil bare bruke den til å sende deg nyhetsbrev og informasjon om vår journalistikk, og muligens rette en haug med annonser mot deg i sosiale medier. (Les vår personvernerklæring) Harald S. Klungtveit

Redaktør Logg inn med Vipps Logg inn med Facebook Logg inn med Google Ved å bruke 1-trinns registrering eller at du oppretter en konto ovenfor, samtykker du til Filter Medias personvernerklæring.

SIAN-aktivisten Marius Fugelseth Rasmussen er i Oslo tingrett mandag dømt til 120 dager ubetinget fengsel for grov kroppskrenkelse. Om dommen blir stående må han også betale 25 000 kroner i oppreisning til en av de fornærmede i saken. Rasmussen var tiltalt for vold under to ulike markeringer i regi av den muslimfiendtlige og høyreradikale organisasjonen Stopp islamiseringen av Norge. Aktivisten brukte såkalt forsvarsspray i ansiktet på to personer, og tingretten slår fast at han skal straffes for begge hendelsene. Sikkerhetsvakt fikk øyeskade Den ene situasjonen oppsto da SIAN dukket opp ved Rådhuset i Oslo for å brenne koraner 19. desember […]