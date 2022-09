Så ulikt stemte kvinner og menn i Sverige: Uenige om SD og kriminalitet

Tirsdag formiddag leder den svenske høyresiden med ett mandat foran de rødgrønne når 95 prosent av stemmene er talt.

Dermed ligger det an til en hårfin borgerlig seier i Sveriges riksdagsvalg, selv om ingenting er helt avklart ennå. Ekspertene sier det trolig ikke foreligger et endelig resultat før senere i uken.

Dersom resultatet står seg, vil Ulf Kristersson fra liberalkonservative Moderaterna sikre seg statsministerstolen.

Sverigedemokraterna kan på sin side utrope seg til en av valgets store vinnere, med en foreløpig oppslutning på 20,6 prosent. Med foreløpige 73 mandater i Riksdagen gjør det dem til Sveriges nest største parti.

Partiet er også det som har økt mest i oppslutning siden valget i 2018, med foreløpige 3,1 prosentpoengs økning tilsvarende 11 nye mandater.

Nå viser SVTs valgdagsmåling at partileder Jimmie Åkesson har greid å holde på tidligere velgere og samtidig mobilisere nye velgere fra flere hold.

Samtidig viser målingen at svenske kvinner og menn er svært delte i synet på Sverigedemokraterna og på hvilket parti som har best politikk på områder som innvandring og lov og orden.

Henter flest nye stemmer fra Moderaterna

Sverigedemokraterna har den mest lojale velgergruppen blant alle de svenske partiene. Hele 86 prosent av de som stemte på partiet i 2018, stemte også på partiet i år.

Samtidig har partiet greid å hente inn nye stemmer fra særlig Moderaterna og Socialdemokraterna, som tilsvarer henholdvis Høyre og Arbeiderpartiet i Norge.

14 prosent av SD-velgerne i årets valg var tidligere Moderaterna-velgere, mens 12 prosent var tidligere Socialdemokraterna-velgere.

Det viser SVTs valgdagsmåling Valu.

Velgerstrøm til Sverigedemokraterna i årets riksdagsvalg, sammenliknet med hva folk stemte i 2018. Kilde: SVT Valu 2022, publisert 11. september.

Motsatt vei var det bare fire prosent av Moderaterna-velgerne og to prosent av Socialdemokraterna-velgerne i årets valg som var tidligere Sverigedemokraterna-velgere.

Om SVTs valgdagsmåling: I overkant av 11 000 velgere ved 105 valglokaler og 55 lokaler for forhåndsstemming har svart på SVTs valgdagsmåling Valu i år. I undersøkelsen blir velgere utenfor valglokalene bedt om å svare på et spørreskjema med 61 spørsmål. Målingen har blitt vektet mot det foreløpige valgresultatet fra 12. september kl. 04.24 og korrigert for enkelte velgergruppers underrepresentasjon blant de som velger å delta i undersøkelsen.

Får en fjerdedel av de mannlige stemmene

SVTs valgdagsmåling viser også at Sverigedemokraterna (SD) gjør det godt blant menn – en fjerdedel av de mannlige velgerne stemte partiet i år. Det er bare Socialdemokraterna som hanker inn flere stemmer fra mennene.

Hvordan resultatet av riksdagsvalget hadde sett ut dersom bare menn stemte. Kilde: SVT Valu 2022, publisert 11. september.

Til sammenlikning var det bare 16 prosent av kvinnene som stemte på Sverigedemokraterne.

De rødgrønne Socialdemokraterna gjør det på sin side sterkt hos kvinnene, med hele 34 prosents oppslutning – mer enn det dobbelte av kvinnene som stemte SD.

Samtidig viser valgdagsmålingen at Sverigedemokraterna vokser i alle velgergrupper sammenliknet med tidligere riksdagsvalg, også blant kvinnene.

Hvordan resultatet av riksdagsvalget hadde sett ut dersom bare kvinner stemte. Kilde: SVT Valu 2022, publisert 11. september.

I en velgerundersøkelse i forkant av valget som analysefirmaet Novus gjennomførte mellom april og juni i år, fant de også en stor kjønnsforskjell blant SD-velgerne:

26 prosent var kvinner mot hele 74 prosent menn.

Illustrasjon av funnene fra Novus-rapporten fra april–juni i år. Inntektsskalaen summerer ikke til 100 prosent, da ikke alle deltakerne ville oppgi eller kjente husholdningsinntekten sin. Kilde: Novus Group International AB.

Novus-rapporten er en sammenstilling av tre ulike undersøkelser som ble gjennomført i tidsperioden 7. april – 21. juni 2022. Intervjuene ble gjort via internett, gjennom et landsrepresentativt og tilfeldig rekruttert Sverigepanel. Totalt 3102 personer i alderen 18–79 år deltok i undersøkelsen, tilsvarende en responsandel på 57 prosent.

Populære blant arbeidere

Et annet slående resultat er den store oppslutningen Sverigedemokraterna har fått blant arbeidere.

SVTs valgdagsmåling viser at hele 29 prosent av svenske arbeidere stemte Sverigedemokraterna i år. Bare Socialdemokraterna, som tradisjonelt har vært det stolte arbeiderpartiet i Sverige, fikk større oppslutning (32 prosent) i velgergruppen.

Samtidig viser stemmeutviklingen de siste tyve årene at Socialdemokraterna har mistet viktig støtte her. I 2002 stemte halvparten av alle arbeidere på partiet – det utgjør et fall på 18 prosentpoeng.

I velgergruppen «selvstendig næringsdrivende og jordbrukere» fikk Sverigedemokraterna 24 prosent av stemmene, mens støtten var på 15 prosent i gruppen «offentlige ansatte».

Stemmeutviklingen blant arbeidere over tjue år for de svenske politiske partiene. Kilde: SVT Valu 2022, publisert 11. september.

Også innen utdanning har tidligere velgerundersøkelser tegnet et tydelig bilde:

Et stort flertall av Sverigedemokraterna-velgerne har videregående skole som høyeste utdanningsnivå.

Det viser blant annet undersøkelsen Novus gjennomførte i april til juni i år. Der oppga 24 prosent at de hadde grunnskole som høyeste fullførte utdanning, 57 prosent at de hadde fullført videregående skole og 19 prosent at de hadde høyere utdanning.

Når det kommer til aldersgrupper, viser SVTs valgdagsmåling at støtten til Sverigedemokraterna var nokså jevnt fordelt mellom disse:

I aldersgruppen 18–21 år fikk de 22 prosent av stemmene

I aldersgruppen 22–30 år fikk de 17 prosent av stemmene

I aldersgruppen 31–64 år fikk de 21 prosent av stemmene

I aldersgruppen 65+ fikk de 20 prosent av stemmene

Vinner på lov og orden og innvandring

SVTs valgdagsmåling viser at de tre viktigste sakene for svenske velgere i år har vært helsevesen, skole og utdanning, og lov og orden.

Mens helsevesen og utdanning pleier å ligge på topp, har lov og orden klatret opp til en tredjeplass i år fra en femteplass i 2018 og fra en tiendeplass i 2014.

Og valgdagsmålingen viser at nesten en fjerdedel av velgerne (24 prosent) synes nettopp Sverigedemokraterna er det partiet som er best på lov og orden.

Særlig stor tillit har partiet på lov- og ordensområdet blant svenske menn, med en oppslutning på 30 prosent. Bare 18 prosent av kvinnene mener det samme.

Blant Sverigedemokraternas egne velgere mener hele fire av fem at partiet deres har best politikk på lov og orden.

Andelen svenske velgere som mener Sverigedemokraterna er best på lov og orden. Kilde: SVT Valu 2022, publisert 11. september.

At Sverigedemokraterna vinner velgere på lov og orden, kommer også frem i en meningsmåling Aftonbladet/Demoskop gjennomførte før valget.

Administrerende direktør Karin Nelsson ved Demoskop mener det henger sammen med at velgerne oppfatter at Sverigedemokraterna har advart om segregering, utenforskap og kriminalitet i forbindelse med flyktningpolitikken, og at de har krevd hardere tiltak enn de andre partiene.

– Selv om alle partier nå snakker om hardere tak, oppfattes SD som de originale, ettersom det var de som snakket om denne saken først, sier Nelsson til Aftonbladet.

På flyktning- og innvandringsområdet høster Sverigedemokraterna enda større tillit. Der har partiet 29 prosents oppslutning blant velgerne sett under ett, viser SVTs valgdagsmåling.

Blant menn er andelen på hele 36 prosent.

Til sammenlikning er det bare 22 prosent av kvinnene som mener det samme – hos dem troner Socialdemokraterna på topp i innvandringsspørsmål.

Andelen svenske menn som mener Sverigedemokraterna er best på området flyktninger/innvandring. Kilde: SVT Valu 2022, publisert 11. september.

Har mindre støtte i storbyene

Sverigedemokraterna-velgerne er ellers godt fordelt rundt om i Sverige og utgjør omtrent en like stor andel av velgerne i de ulike regionene. Det viser en undersøkelse fra analysebyrået Kantar Sifo som ble gjennomført i forkant av valget.

Et unntak er den sydsvenske regionen med Blekinge og Skåne, der Sverigedemokraterna er det største partiet med en velgerandel på nær 30 prosent. Og på motsatt hold ligger Stockholmsområdet, der Sverigedemokraterna kun har oppunder 13 prosents oppslutning.

Mens oppslutningen til Sverigedemokraterna ligger rundt landsgjennomsnittet i mindre byer og tettsteder, har partiet ikke like bred støtte i de svenske storbyene sett under ett. Her får Sverigedemokraterna kun nesten 12 prosent av stemmene.

I Stockholm by er andelen SD-velgere helt nede i 9 prosent.

Data fra Kantar Sifos undersøkelse fra siste halvdel av august som viser partienes oppslutning i storbyer, mindre byer og tettsteder. Kilde: Kantar Sifo.

Novus-rapporten fra juni viser også at flertallet av SD-velgerne bor utenfor storbyene.

Kantar Sifo-undersøkelsen ble gjennomført i perioden 15. august–1. september med 10 144 intervjuer. Like mange menn som kvinner var med i undersøkelsen, og de var jevnt fordelt på alder. Halvparten av intervjuene ble gjennomført på telefon, halvparten gjennom panelintervjuer.

Følte seg lite hørt og respektert

I forkant av forrige riksdagsvalg i 2018, gjennomførte analysebyrået Kantar Sifo en undersøkelse blant velgerne for å forstå hvilke faktorer som kunne forklare den store økningen i oppslutning til Sverigedemokraterna (SD).

Den viste at Sverigedemokraternas velgerne svarte et godt stykke unna andre velgere på seks av syv spørsmål i undersøkelsen.

Særlig kraftig skilte SD-velgerne seg fra resten av velgerne på det som handlet om å bli respektert og lyttet til og å få valuta for skattepengene.

Slik svarte Sverigedemokraterna-velgerne på noen av spørsmålene i undersøkelsen:

«Synes du at politikere generelt respekterer ditt valg av levesett eller synes du ikke det?»

Bare 23 prosent av Sverigedemokraternas velgere syntes at politikerne respekterte deres levesett, mens tilsvarende andel for velgerne til de rødgrønne partiene samlet var på 63 prosent og for de øvrige borgerlige partiene 60 prosent.

«Hvordan synes du politikere lytter til hva du mener?»

Hele 84 prosent av SDs velgere syntes at politikere lyttet svært eller ganske dårlig til hva de mener, sammenliknet med 43 prosent hos rødgrønne velgere og 47 prosent hos borgerlige.

Svar på spørsmål om i hvilken grad velgerne syntes at politikerne lyttet til dem i 2018. Kilde: Kantar Sifo.

«Føler du deg respektert i samfunnet eller gjør du ikke det?»

Nesten en tredjedel av Sverigedemokraternas velgere følte seg ikke respektert i samfunnet (31 prosent). Til sammenlikning var det bare 11 prosent av de rødgrønne velgerne og 8 prosent av de borgerlige som sa det samme.

«I hvilken grad synes du at du får valuta for skattepengene du betaler?»

Hele 82 prosent av SD-velgerne syntes at de i ganske eller svært liten grad fikk valuta for skattepengene sine. I motsatt ende finner man de rødgrønne velgerne der bare 18 prosent svarte det samme, mens de borgerlige velgerne plasserte seg i midten med 45 prosent.

Svar på spørsmål om i hvilken grad velgerne syntes de fikk valuta for skattepengene i 2018. Kilde: Kantar Sifo.

I tillegg var det en betydelig større andel SD-velgere som syntes at media i ganske eller svært liten grad beskrev mennesker i deres livssituasjon på korrekt vis (55 prosent), sammenliknet med rødgrønne (29 prosent) og borgerlige (33 prosent) velgere.

Forskerne bak undersøkelsen tolker resultatene som at det finnes andre faktorer enn bare innvandring som fører stadig flere velgere til Sverigedemokraterna: «Kanskje blir innvandringsspørsmålet et symbol for at samfunnets fokus og ressurser går til andre enn meg selv.»

Kantar Sifo-undersøkelsen før forrige riksdagsvalg gikk ut til 1504 personer i Kantar Sifos tilfeldig rekrutterte, landsrepresentative webpanel og ble gjennomført mellom 23.–28. mai 2018. Den er vektet på kjønn, alder og region.

