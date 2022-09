Ukraina ber om langtrekkende raketter

VOLODOMYR ZELENSKYJ BER VESTEN om å få opp farten på leveransen av våpensystemer etter den hurtige fremrykkingen nordøst i landet de siste dagene.

I et dokument delt med politikere i Washington DC ber Ukraina blant annet om taktiske missilsystemer med rekkevidde på 300 kilometer, noe USA så langt har avstått fra å donere i frykt for at de kan bli brukt til angrep inne på russisk territorium.

Ukrainske styrker har nå gjenerobret rundt 6000 kvadratkilometer, og USAs militæranalytikere sier russernes hastige tilbaketrekning, og mengden militært materiell de har etterlatt seg, er et tegn på hærens mangelfulle kommandolinjer og dårlige organisering.

I flere av de befridde områdene kommer det opplysninger om overgrep mot sivilbefolkningen av samme type som i Butsja og andre byer rundt Kyiv, melder svensk reporter på bakken i Kharkiv.