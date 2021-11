Qatar-kritiker Abdullah Ibhais ble fengslet én uke før ankesaken hans skulle opp i retten. – Det eneste beviset de har lagt fram mot ham, er hans egen tilståelse.

Grytidlig mandag morgen dukket politiet opp utenfor Abdullah Ibhais’ hus i Doha. I sekstiden hentet de ham og tok ham med til varetekt.

Den jordansk-palestinske 35-åringen ble i april dømt til fem års fengsel, etter tiltale om angivelig «bedrageri».

Tidligere jobbet Ibhais som medie- og kommunikasjonsdirektør for Qatars VM-organisasjon i flere år. I slutten av oktober avslørte fotballmagasinet Josimar, ved hjelp av skjermdumper og lydfiler fra en lukket WhatsApp-gruppe, at Ibhais protesterte mot sine egne ledere. Ibhais kritiserte dem for å prioritere landets omdømme over arbeideres rettigheter.

«Put a spin on it»

I august 2019 gikk nemlig mange av migrantarbeiderne som jobber med å bygge stadioner til mesterskapet, ut i streik. Arbeiderne demonstrerte mot at de ikke hadde fått lønn på fire måneder, noe som førte til at de manglet mat, vann og penger å sende hjem til familiene sine.

Lederne i «The Supreme Committee for Delivery and Legacy» (SC-komiteen), Qatars VM-organisasjon, ville nøye seg med å pynte på narrativet om hva som skjedde. «Put a spin on it», sa en av dem, noe Ibhais mente var galt: «Are we really part of a plot to cover up for workers’ exploitation!?», skrev han i chatten.

I ettertid hevder Ibhais at han som følge av dette ble arrestert, holdt innesperret og truet til å avgi en falsk forklaring, noe som i sin tur ble brukt til å dømme ham til fem års fengsel.

Konkret ble han dømt for påstander om at han søkte bestikkelse for å tildele en kontrakt, samt for «brudd på integriteten til anbud og fortjeneste» og «forsettlig skade på offentlige midler». I tillegg til fengsel, fikk han en bot på 150 000 qatarske riyaler, noe som tilsvarer ca. 360 000 norske kroner.

Ibhais anket dommen og pågripelsen lot vente på seg. Selv om Ibhais kunne blitt arrestert allerede i april, er vanlig rettspraksis i Qatar å vente når saken ankes.

Ble bedt om å tie stille

Nylig mottok Josimar trusler om søksmål fra det norske advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig, der de krever at Josimar fjerner deler av artikkelen som advokatene påstår «bryter med konfidensiell informasjon og personvern».

Etter at Ibhais gikk offentlig ut med interne meldinger fra WhatsApp-forumet, skal også advokaten hans ha mottatt et brev fra advokater for SC-komiteen med trusler om søksmål.

Brevets formål skal blant annet ha vært å stoppe ham i å uttale seg mer til mediene, opplyser Nicholas McGeehan, direktør i FairSquare. McGeehan har engasjert seg i Ibhais' sak siden før den ble offentlig kjent og har regelmessig kontakt med ham.

– Det ga ham enormt mye stress. Jeg tror han var i konstant frykt for å bli pågrepet når som helst, forteller McGeehan til Filter Nyheter. – Abdullah var fullstendig klar over at dette kunne skje. Han var veldig bevisst på hvilken risiko det kunne være å gå ut offentlig med saken. Han visste at han satte friheten sin på spill, sier McGeehan.

Nicholas McGeehan, FairSquare

McGeehan hevder disse hendevendelsene kan være en bevisst strategi: – Nøkkelelementet er å tie dem og prøve å undertrykke medias omtale om dette, ved å true dem som publiserer detaljene, mener han.

Journalist og dokumentarfilmskaper Benjamin Best, som tidligere har intervjuet Ibhais, er også kjent med advokatenes henvendelse:

– I brevet forsøker de å skremme ham. De skrev at det han gjorde med å gi ut interne chat-meldinger, var i mot konfidensialiteten, og at han kunne bli saksøkt, sier Best.

Benjamin Best, journalist

Best har blant annet jobbet for WDR, ARD og CNN. Han har laget dokumentarfilmene «Dirty Games: The dark side of sports» og «Trapped in Qatar», og har tidligere blitt intervjuet av Filter Nyheter om migrantarbeiderne arbeidsforhold i Qatar.

Skulle intervjues av NRK samme dag

Benjamin Best ble først kontaktet av Ibhais' kone tidlig mandag morgen. Hun fortalte ham at ektemannen satt i varetekt og at pågripelsen var stressende. Ibhais har to barn på to og fem år, men politiet skal ikke ha gått inn i boligen deres.

Ibhais hadde tilgang til telefonen hele veien til politistasjonen, der han blant annet kommuniserte med Josimar-redaktør Håvard Mælnes. Da Ibhais kom fram ble han fratatt telefonen. Få timer etter pågripelsen, hadde Ibhais opprinnelig planlagt et intervju med NRK.

Fra politistasjonen ringte Ibhais til Best, som i tillegg til broren var én av to samtaler han fikk ta etter arrestasjonen. I den fem minutter lange telefonsamtalen skal Ibhais ha fortalt at han prøvde å fortelle politiet om ankesaken hans som skulle opp i retten om én uke, den 23. november, men at de ikke virket til å bry seg om det.

– Det var for det meste han som pratet, og jeg hadde bare to spørsmål. Han var stresset, og sa at dette kom til å bli hans siste samtale før de tok ham med til fengselet. Han sa at han tror det er på grunn av medie-dekningen, noe som selvfølgelig er vanskelig å verifisere. Han var allerede dømt til fem års fengsel, så spørsmålet er bare hvorfor dette skjedde akkurat nå, forteller Best på telefon fra Tyskland.

Skjermdump, Benjamin Best på Twitter

Ifølge Benjamin Best har Ibhais' ankesak vært i domstolene én gang tidligere denne høsten, uten at retten kom fram til en kjennelse. Det ble derfor satt opp en ekstra dato for behandling, tirsdag den 23. november. Etter arrestasjonen sier Best det er usikkert om ankebehandlingen vil finne sted som planlagt.

Arrestasjonen er direkte basert på domfellelsen av april og ikke knyttet til den pågående ankesaken.

Sultestreiker i trang fengselscelle

Ibhais sitter nå i en svært trang fengselscelle sammen med et titalls andre, ifølge Best.

Allerede før Ibhais ble pågrepet, har han fortalt flere at han planlegger å sultestreike dersom han blir satt i fengsel. Best fikk bekreftet at han nå har startet sultestreikingen i en tekstmelding fra broren, to timer etter han selv hadde pratet med Ibhais.

– Akkurat nå er det helt forferdelig for ham. Han er i fengsel, og sannsynligvis kan han bli der i fem år, forteller Best.

Hevder å ha blitt truet til å tilstå

Ibhais har fortalt Human Rights Watch (HRW) og FairSquare at han ble tvunget til å signere to falske tilståelser den 12. og 13. november 2019. Under disse avhørene skal han ikke ha fått tilgang til advokat, og han hevder han kun signerte fordi han ble truet med statlig sikkerhetsforfølgelse.

– I Qatar er det farlig å bli beskyldt for å bryte statlig sikkerhet. Man kan sitte i varetekt i seks måneder uten tilgang til advokat, og få en svært høy dom, sier FairSquare-direktør McGeehan, som påpeker at også FN har kritisert Qatars lov om internering.

HRW og FairSquare har gått gjennom domstolenes dom, vitneforklaringer og andre saksdokumenter. De konkluderte med at qatarske myndigheter tok fra ham muligheten til en rettferdig rettsprosess, da bevisene mot ham var vage, inkonsekvente og i noen tilfeller motstridende. Ifølge McGeehan var ingen av dokumentene overbevisende.

– Vi gikk gjennom rettssakene og dommerne, og så gjennom bevisene som ble presentert mot ham. Det eneste beviset de i bunn og grunn har lagt fram mot ham, er hans egen tilståelse, noe han trakk tilbake i retten. Dommeren nektet å undersøke saken, til tross for at det ikke framlagt andre bevis mot ham, sier McGeehan.

I retten ignorerte dommeren Ibhais' påstander om at Criminal Investigations Department (CID) nektet ham tilgang til juridisk rådgiver under avhøret, der han skal ha blitt tvunget til å signere tilståelsen. Advokaten hans argumenterte på bakgrunn av dette for at tilståelsen burde forkastet.

McGeehan tror også at Ibhais’ bakgrunn som jordansk-palestinsk, som er en sårbar gruppe når det gjelder migrant-status, har hatt betydning for hvordan saken hans er blitt behandlet. – Det er ikke bare det at han ikke er qatarsk, men han er også palestinsk. Det er helt klart at qatarere og ikke-qatarere blir behandlet ulikt i retten, sier han.

Skjermdump, Nicholas McGeehan på Twitter

Mener FIFA må ta ansvar for sin qatarske samarbeidspartner

The Supreme Committee er en statlig organisasjon som er ansvarlige for bygging og gjennomføring av VM 2022, i tett samarbeid med FIFA. På mange måter er de Qatar VMs ansikt utad. Ifølge McGeehan var det SC-komiteen som igangsatte Abdullah Ibhais' sak i retten: – SC-komiteen ga en rapport til qatarske myndigheter om Abdullah. Den rapporten puttet ham i en svært sårbar og farlig situasjon, sier han.

McGeehan mener bevisene som ble presentert i retten, burde blitt etterforsket grundigere, særlig beskyldningen om at han ble tvunget til å signere. – SC-komitteen sier det ikke er noe de kunne gjort annerledes i denne saken. Det er feil, for dette er helt tydelig en politisk sak, og han har helt tydelig hatt en urettferdig rettssak, forteller McGeehan videre.

I bunn og grunn mener McGeehan at FIFA, som tidligere har snakket mye om at de tar varslere og beskyldninger om urett svært seriøst, må ta ansvar for hva deres kommersielle samarbeidspartner gjør i denne saken. Han mener FIFA, som har stor innflytelse over SC-komitteen, må snakke tydelig ut i offentligheten om viktigheten av en rettferdig rettssak.

– Partnerne deres har betydelig ansvar for hva som har skjedd her. Hvis ikke får han en dom og må sitte flere år i fengsel.

Arbeidere i Qatar i 2019.

Ligner saken til Malcolm Bidali

McGeehan mener Ibhais’ har flere fremtredende likheter med Malcolm Bidalis sak. Bidali uttalte seg også kritisk om arbeidstakers rettigheter anonymt i flere blogginnlegg. – Fordi han [Bidali] gjorde det, ser det ut til at han ble arrestert, og det ser også ut til at saken hans er knyttet til påstander om brudd på statlig sikkerhet, sier McGeehan.

McGeehan mener dette viser «hvor paranoide» Qatar er for enhver negativt omtale knyttet til arbeideres rettigheter og VM. – De mistenker at enhver person som snakker om dette temaet, eller prøver å gi det oppmerksomhet, må ha dårlige motiver, forteller McGeehan, som tidligere har bidratt i The Guardian med reportasjer fra Gulf-statene.

– I Qatar og i Gulf-statene ser du flere imfame rettsforfølgelser. Hvor mektige individer utnytter rettssystemet som en måte å ta hevn over mennesker de har falt ut med. Vi kan ikke bevise at det er det som har skjedd i denne saken, og qatarske myndigheter benekter det på det sterkeste, men det er en sannhet at imfame rettsforfølgelser er relativt vanlig, mener McGeehan.

Filter Nyheter har bedt The Supreme Committee for Legacy and Delivery, samt den qatarske ambassaden i Oslo, om et intervju, men har foreløpig ikke fått svar på henvendelsen. I et tilsvar til Josimar har SC-komitten uttalt at de ikke ønsker å blande seg inn eller påvirke saker som behandles juridisk. De skriver at påstandene som rettes av Ibhais mot SC-komiteen er «absurde, grunnløse og fullstendig falske».

Støtt Filter Nyheter!

Å lage kvalitetsjournalistikk koster penger, uten deg som støttespiller er ikke dette mulig.

For kun 100,- kroner i måneden (150,- om du føler deg raus) eller 900,- i året får du Filter Magasin i postkassa / digitalt på nett, delta i kommentarfeltene på sakene våre og tilgang til Filter Lyd, der du kan lytte til artiklene.

Bare klikk på et av valgene under så blir det hele gjort med Vipps. Samtidig godtar du våre kjøpsvilkår.

Du kan også støtte Filter ved å vippse et valgfritt beløp til 514053. Les mer her.

Vil arbeidsplassen din støtte Filter Nyheter? Send en epost til [email protected] eller besøk denne nettsiden for mer informasjon.

Våre bedriftsabonnenter får fire utgaver av Filters papirmagasin til kontoret hver måned for 3000 kroner i året.

Stjel artiklene våre

Filter Nyheter vil gjerne at du, helt gratis, republiserer våre artikler og tegninger/grafikker. Grundig, faktaorientert journalistikk har aldri vært viktigere.

Alt du trenger å gjøre er å sende e-post til [email protected] der du informerer om hvor innholdet skal publiseres. Vi svarer deg så fort som mulig. Les mer her.