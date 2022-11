Qatar-sjefer planla PR-tiltak mot norske kritikere: «Norges fotballforbund er alltid under press fra Josimar-folka»

«Folkens, vi trenger positive historier mer enn noe annet», skrev VM-sjef Hassan Al Thawadi i VM-komiteens «krisekommunikasjon»-chat den 30. juli 2018.

Etter at Qatar ble tildelt VM har komiteen har måttet svare på løpende kritikk for anklager om korrupsjon, elendige arbeidsvilkår og tusenvis av uoppklarte dødsfall blant landets migrantarbeidere.

WhatsApp-gruppa «Crisis Comms» er en intern chat der VM-sjefer og kommunikasjonsrådgivere har jobbet med å motvirke negativ omtale av Qatar.

I den nevnte chatten fra 2018 foreslo Hassan Al Thawadi, generalsekretær i «Supreme Committee for Delivery & Legacy» (SC-komiteen), at de heller måtte fokusere på mer positive temaer. Han trakk fram frivillige initiativer, arbeidernes velferd og miljø.

Filter Nyheter har lagt fram en utskrift av hele chatloggen for SC-komiteen, og de bestrider ikke dens autensitet.

– Det er viktig for SC å fremme positive historier for å sikre at all den gode jobben gjort av våre ansatte fra mer enn 800 nasjonaliteter og bakgrunner blir anerkjent, skriver en talsperson fra SC-komiteen i en e-post til Filter Nyheter.

«Alltid under press fra Josimar-folka»

Filter Nyheter kan nå fortelle at også norske journalister ble trukket fram som eksempler på at Norges fotballforbund (NFF) «alltid er under press».

Både Josimar og Andreas Selliaas, kommentator og journalist på nettstedet Idrettspolitikk.no, ble nevnt i chatten 7. oktober 2019.

«NFF er alltid under press fra Josimar-folka. Seliaas [sic], Odegard og dem med en hvilken som helst liten sak knyttet til Qatar», skrev en kommunikasjonsrådgiver i chatten.

Etter alt å dømme referer «Odegard» til Josimars frilansjournalist Pål Ødegård.

Andreas Selliaas fra Idrettspolitikk.no mener chatloggene er med på å vise at mye står på spill for Qatar.

– Derfor har de full oversikt på journalistene som arbeider med dette. Selv dem som er fra et lite land som Norge, forteller han.

– Er det tilbake til Kafala-systemet?

Bakgrunnen for diskusjonen i Crisis Comms den 7. oktober 2019 var et intervju med daværende fotballpresident Terje Svendsen publisert på Idrettspolitikk.no i 2019.

Svendsen fortalte den gang at Norges herrelandslag ikke kom til å delta på en felles nordisk turnering i Qatar, sammen med blant annet Finland og Sverige. Den norske fotballpresidenten begrunnet dette med «sportslige hensyn fordi de fleste A-lagsspillerne ikke kan frigis».

Terje Svendsen fortalte Idrettspolitikk.no at han var imot en boikott av Qatar fordi han mente deltagelse i større grad ville sette fokus på det som skjer i gulfstaten. I intervjuet var fotballpresidenten tydelig bekymret for migrantarbeiderne, og spesielt for om det var store forskjeller mellom migrantarbeiderne som jobber konkret med å bygge VM-anlegg og resten av migrantarbeiderne i landet.

– Jeg frykter hva som skjer etter VM og når alle anleggene er ferdig bygget. Hva skjer med reformene, da? Er det tilbake til Kafala-systemet igjen, spurte Svendsen.

Senere ble intervjuet omtalt på det svenske nettstedet Fotbollskanalen, før saken ble diskutert i Crisis Comms:

Nasser Al-Khater er administrerende direktør for VM 2022. Chatloggen er datert 7. oktober 2019.

Ville få tak i fotballforbundet «ASAP»

«Vi må få forbundet over ASAP [umiddelbart, red.anm.]», skrev brukeren «David Barret» i chatten. Videre beskrev han situasjonen som «flau» men påpekte at den norske fotballpresidenten er under «et stort press fra pressen der borte».

Trolig er dette David Barrett, som ifølge UEFA arbeider som rådgiver i Supreme Committee Comms.

«Artikkelen [på Idrettspolitikk.no red.anm.] sier ikke noe om at han mener boikott av VM 2022 er en god idé, altså […] Men han bekymrer seg for de enorme forskjellene mellom VM-arbeiderne og andre og hva som skjer etter 2022 – kanskje kafala-systemet kommer tilbake», oppsummerte han videre.

Rådgiveren påpeker at kritikken fra Svendsen kommer til tross for at det norske fotballforbundet har besøkt dem flere ganger. Derfor spør han om noen har oppdatert dem på alle framskrittene de har gjort.

«Hvis ikke kan vi kanskje spørre om en møte med dem (de Nordiske forbundene) eller i det minste gjenåpne dialogen», foreslo han.

Også et debattinnlegg skrevet av den svenske fotballkommentatoren Johanna Frändén ble tatt opp i Crisis Comms-gruppa.

«En svensk journalist er i tvil om journalister bør delta på 2022 – den nevner en tidligere AftonBladet artikkel fra en tid tilbake men konkluderer med at hun vil boikotte», forklarte Barrett til de andre i gruppa.

SC-komiteen: – Normal arbeidsflyt

SC-komiteen sier at komiteens handlinger angående NFF og journalister som er kritiske til SCs arbeid ikke er noe mer enn «normal arbeidsflyt».

– Det er naturlig for SC å bry seg om ryktet sitt i landene som kvalifiserte seg, eller hadde muligheten til å kvalifisere seg til VM. Vår oppfatning var at vår stemme ikke ble hørt, og at NFF ikke mottok adekvat informasjon om våre programmer og initiativer. Det er absolutt standard praksis å legge merke til kritikere og forsikre seg om at din stemme blir hørt.

Videre skriver de:

– Ikke på noe tidspunkt ble noen av de navngitte journalistene «utpekt som mål» eller «angrepet» som del av vårt forsøk på å sikre at NFF hadde den mest oppdaterte og presise informasjonen om vårt arbeid. De navngitte journalistene i [Filter Nyheters] forespørsel er velkomne til å skrive hva de vil. Men det bør ikke komme som en overraskelse at vi forsøker å utfordre påstandene ved å informere NFF (eller andre parter) om vårt arbeid.

Dro på treningsleir til Spania

Den nevnte samtalen om Svendsens Qatar-kritikk skjedde halvannet år før Tromsø IL ba Norges fotballforbund om å boikotte VM i Qatar i februar 2021. Dette satte for alvor i gang en norsk boikott-debatt. Tromsø ILs initiativ skjedde i forbindelse med at The Guardian rapporterte om at minst 6500 gjestearbeidere i Qatar døde mellom 2010–2019.

– Debatten, kvalene og tilbakeholdenheten var såvidt i gang i Norge på denne tiden, og dette tror jeg påvirket NFFs valg av treningsleir. For Norge var det bekvemt å si at de heller ville dra til Spania, noe som provoserte Qatar, sier Andreas Selliaas i Idrettspolitikk.no.

Sammen med Fotball.tv er Idrettspolitikk.no i ferd med å lansere en dokumentar som tar for seg hele den norske boikott-debatten.

Om beskrivelsen av at det var «bekvemt» heller å reise til Spania svarer Gro Tvedt Anderssen, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i NFF:

– Landslaget sluttet med januarsamlinger for mange år siden, og det var aldri aktuelt å reise på januarsamling i 2019 heller. Senere samme vinter dro landslaget på samling til Spania, der de også spilte kamp mot nettopp Spania, skriver Anderssen i en e-post.

– Formålet var å komme i dialog

Andresen opplyser i e-posten at NFF på dette tidspunktet allerede hadde jobbet med problemstillinger knyttet til Qatar i flere år. Terje Svendsen fremførte den samme kritikken som tidligere i intervjuet med Idrettspolitikk.no, skriver hun:

– I januar 2019 reiste NFF til Qatar sammen med LO, Fellesforbundet og de andre nordiske fotballforbundene. Formålet med reisen var å komme i dialog med lokale myndigheter for å sette arbeidsforholdene for migrantarbeiderne på dagsorden, og følge opp møtene NFF hadde med VM-komiteen og myndighetene i 2016.

Filter Nyheter har bedt den nå avgåtte fotballpresidenten Terje Svendsen om en kommentar til denne artikkelen. Han henviser videre til kommunikasjonsavdelingen i NFF.

«Paul… kontakt bwi»

Chattene fra VM-komiteen viser også hvordan medlemmene av Crisis Comms ved flere anledninger planla å be om hjelp fra de internasjonale fagforeningene som har fått tillatelse til å arbeide på bakken i Qatar.

Allerede i august 2018 skrev VM-sjef Hassan Al Thawadi at: «Dette VM-et har sterke allierte i fagforeningene… det har skapt en endring».

Senere i chatten så han ut til å fortsette resonnementet ved å si at «ethvert angrep kan motvirkes av kampanjer hjulpet av dem», og videre at «de er hard-core forkjempere, og vi bør benytte oss av dem på dette».

(Se hele chatloggen nederst.)

Året etter, i forbindelse med at VM-komiteen diskuterte uttalelsene fra Terje Svendsen, foreslo rådgiver Barrett å kontakte fagforeninga Building and Wood Workers’ International (BWI).

«Få BWI til å snakke med dem eller noe lignende», skrev han den 7. oktober 2019.

Like etter ga VM-sjef Al Thawadi følgende beskjed til en av de andre i gruppa:

«Paul…kontakt bwi…la oss få noen av dem til å svare på dette».

«Sannhetsvitne» i norsk Qatar-rapport

I juni 2021 ble det flertall på fotballtinget for å stemme nei til VM-boikott.

Før dette oppnevnte Norges fotballforbund et utvalg som skulle ta stilling til boikott-spørsmålet. Det såkalte Qatar-utvalget, med Sven Mollekleiv i spissen, konkluderte med at Norge er best tjent med ikke å boikotte.

I den avsluttende rapporten foreslo Qatar-utvalget 26 punkter for hvordan NFF heller skulle skape endringer gjennom «dialog og krav» rettet mot Qatar og Fifa. I rapporten refererte de til BWI 32 ganger, påpeker Andreas Selliaas:

– Det som er veldig spesielt i denne settingen er at BWI er en av de organisasjonene som ble brukt som et «sannhetsvitne» i Mollekleiv-rapporten. Men i denne chatloggen står det at de må kontakte BWI for å si det de mener er riktig. Det viser at BWI er utsatt for et press for å gi fordelaktige uttalelser om hva VM-komiteen gjør, sier han.

Les svaret fra BWI senere i artikkelen.

Samarbeid med LO og Fellesforbundet

Filter Nyheter har forsøkt å be Sven Mollekleiv, leder av NFFs Qatar-utredning, om en kommentar til denne artikkelen, men har ikke fått tak i ham.

Gro Tvedt Anderssen i Norges fotballforbund svarer i en e-post at NFF ble koblet til BWI gjennom et samarbeid med LO og Fellesforbundet.

– Samarbeidet med Fellesforbundet startet i forbindelse med den første nordiske turen til Qatar i 2016. Da var det BWI som sørget for at de nordiske landene fikk møte gjestearbeidere, skriver hun.

SC-komiteen: – Blir ikke instruert

Når det gjelder bruken av Building and Wood Workers’ International (BWI) som «sannhetsvitne» viser VM-komiteen til en intensjonsavtale med BWI fra 2016.

– Avtalen tillot innledningsvis BWIs tilknyttede foreninger å utføre inspeksjoner i byggeselskaper fra land med BWI-tilknyttede selskaper (f. eks. forskjellige europeiske land). Dette mandatet har senere gradvis blitt utvidet til alle SC-prosjekter, på alle byggeplasser, uavhengig av opphavet til selskapene involvert. BWI og tilknyttede foreninger er i dag engasjert i SCs revisjon og inspeksjon av servicenæringen som skal støtte vertskapet av 2022 FIFA VM-arrangementet. Det er ikke noe økonomisk element i dette partnerskapet, skrives deres talsperson.

Komiteen gjør det klart at den ikke mener det er noe galt med hvordan BWI har blitt brukt overfor blant andre Norges Fotballforbund.

– Det er fullstendig naturlig at SC og generalsekretæren ville ønske at internasjonale interessenter (som NFF eller ethvert annet fotballforbund) er klar over dette partnerskapet og forstår reisen fra deres perspektiv. Vi ønsker å formidle vår åpenhet, det faktum at vi gir full adgang til inspeksjoner fra fagforeninger, og for BWI til å formidle sine erfaringer til slike interessenter. BWI eller deres representanter blir ikke instruert i å fortelle positive historier.

– Et enkelt Google-søk på deres kommentarer angående arbeidet med SC viser positive og negative bemerkninger om ulike deler av vårt program.

– Trenger ikke å forsvare seg selv

Josimar-redaktør Håvard Melnæs mener at de interne chatloggene viser at Qatar har klart å sikre seg støtte fra fagforeningene og at fagforeningene brukes for å «slukke branner».

I tillegg til BWI, viser han til International Labour Organization (ILO) og International Trade Union Confederation (ITUC).

– Det man ser der [i chatloggen] er ganske avslørende. VM-komiteen trenger ikke å gå ut for å forsvare seg selv. I stedet får de såkalte uavhengige organisasjoner – som BWI, ITUC og ILO – til å forsvare dem.

FN-organet ILO er et trepartssamarbeid med fagforeninger, arbeidsgiverforeninger og arbeidsmyndigheter. De operer over hele verden, men de er avhengige av å få økonomisk støtte fra landet de holder til i, forklarer Andreas Selliaas:

– ILO var først ute til å være veldig kritiske til Qatar. I 2017 fikk de et eget kontor i Doha der Qatar påtok seg alt det økonomiske ansvaret. Etter det stilna kritikken mot Qatar, Qatar har bare fått skryt, mener han og tilføyer:

– De er jo på en måte presset til å gjøre det og har egentlig ikke noe valg. Kontoret er betalt av Qatar og da må ILO følge instruksjonene gitt av dem. De har ingen uavhengighet, mener han.

Informasjonskrig

Josimar-redaktør Melnæs tror at mange ikke forstår at det pågår en informasjonskrig og hvilke virkemidler som tas i bruk i denne:

– ILO skulle til Qatar som en uavhengig operatør, men har egentlig blitt en del av det offisielle propagandaapparatet til et diktatur. […] Hvis man ikke følger med tror man dette er en troverdig organisasjon. Men vi ser i både Kina og Qatar at de spiller på lag med regimene de opererer i.

«Vi tror det er en viss misforståelse om hva ILO er, og hvordan vi jobber», skriver ILO til Filter Nyheter. Les hele tilsvaret deres nederst i artikkelen.

Hevder de lager mapper over Qatar-kritiske journalister

Josimar-redaktør Håvard Melnæs forklarer at han også har fått informasjon om at VM-komiteen lager personlige mapper over Qatar-kritiske journalister.

– Disse mappene fyller de med alt de mener er relevant om journalisten. Hvor de står politisk, favorittlaget deres, hvilken vin de foretrekker og hva de tenker om Qatar, sier han til Filter Nyheter.

Han tror det er ganske vanlig at medlemmene i VM-komiteen diskuterer de Qatar-kritiske journalistene i deres egne interne forum. Deretter hevder han at de kobler opp hver enkelt journalist med en person i VMs kommunikasjonsavdeling.

– De finner folk internt i VM-komiteen som du kan si «matcher best» de egenskapene og karakteristikkene som er journalistens egne, slik at denne personen skal prøve å få et personlig forhold til journalisten. På denne måten kan medarbeidere i VM-komiteen slukke branner privat ved å gå direkte i kontakt med journalisten.

– Ofte er dette tidligere journalister, som har kunnskap om hvordan man tenker på innsiden av en redaksjon. De får godt betalt for å melde overgang til VM-komiteen. Internt kalles de «powerbrokers». De er ikke synlige, men de inviterer journalister på lunsj for å påvirke dem, sier Josimar-redaktøren som har vært i Qatar flere ganger de siste årene.

– En langsiktig PR-strategi

Melnæs opplevde at noe lignende skjedde med ham selv da han var i Qatar i 2018.

– En av de siste dagene møtte jeg en jevngammel fra Qatars VM-komité, og han lurte på om vi skulle ta en øl. Jeg tenkte at dette er opplagt en felle, men jeg sa likevel ja. Når vi er ute spør jeg han om hva slags møte dette er: Er vi to europeere som tar en øl, eller skriver du en full rapport? Han svarte at «selvfølgelig at vi er to karer som tar en øl». Etterpå skrev han en fire sider lang rapport om meg.

Ifølge Melnæs er dette en del av en langsiktig PR-strategi:

– VM-komiteen i Qatar er en PR-komité som liker å ha full kontroll over informasjonsflyten.

Til disse påstandene svarer SC-komiteen:

– Påstandene om mapper og foretrukne drikkevarer er fullstendig falske, og ærlig talt latterlige. SC fungerer ikke annerledes enn andre internasjonale selskaper eller enheter i hvordan den håndterer kommunikasjon.

Utskjelt av VM-sjefen

En annen journalist som utvilsomt har blitt lagt merke til av Qatars VM-komité, er Ekstra Bladets Jan Jensen. Den danske journalisten har i en årrekke dekket Qatar kritisk og lager nå podkasten «Blodbold» om VM 2022.

I fjor høst fikk han, etter å ha forsøkt i åtte år, omsider et intervju med VM-sjefen Al Thawadi. De møttes på kontoret hans i skyskraperbygget Al Bidda Tower i Doha.

Etter møtet kunne Ekstra Bladet røpe at Al Thawadi ikke var fornøyd med alle de negative oppslagene Jensen hadde skrevet om Qatar-VM. På deres første møte skjelte VM-sjefen ut kameramannen i ti minutter, ifølge Jensen, før han innså at han kjeftet på feil person.

Kritikken handlet om artikler han hadde skrevet om at Qatar ikke er en fotballnasjon, at Qatar aldri burde vært tildelt VM på grunn av korrupsjonen i Fifa og om dødsfall blant migrantarbeidere.

– Det viste seg at de hadde oversatt en rekke artikler og var meget velinformerte om hva vi hadde skrevet, forteller Jensen.

Dagen etter fikk Jensen et times langt intervju med Al Thawadi der han svarte på spørsmålene Jensen stilte, forteller han.

Jan Jensen. Foto: Ekstra Bladet

– Noen av verdens beste PR-folk

Jensen tror det irriterer VM-komiteen i Qatar at kritikere fra de nordiske landene setter søkelyset på menneskerettigheter og døde migrantarbeidere.

– De har begynt å kalle oss rasister, det er den mediestrategien de har hatt. De snur på det og sier vi utsetter dem for rasisme, fordi vi ikke kan godta at de har fått fotball-VM. De er dyktige, noen av verdens beste PR-folk, mener han.

Han ser på VM-komiteens mediestrategi som et rent forsøk på å forhindre negativ omtale.

– Kritikerne er ikke så mange, når det kommer til stykket. Han [Al Thawadi] sier at det bare er dere, de nordiske landene, som er sure, bråker og kritiserer. Det er ikke en kritikk som tas på alvor i de store landene i Europa, men forbeholdt noen ganske få.

SC-komiteen skriver dette om Jensens besøk:

– Mr. Jensen besøkte Doha og ble innvilget et times langt intervju med generalsekretæren. Hans spørsmål ble ikke silt på forhånd eller etterspurt (slik mange andre globale selskaper ville gjort). Han kunne spørre om hva han ville og ble høflig tatt imot.

Vanskelig for journalister

En fersk avsløring fra den sveitsiske rikskringkasteren SRF hevder at Qatar har overvåket journalister.

Ifølge avisa skal den tidligere CIA-agenten Kevin Chalker, leder av det amerikanske selskapet Global Risk Advisors, på oppdrag fra qatarsk etterretning ha reist til Zürich med formål om å plante overvåkningskameraer på journalisters hotellrom. (Chalker etterforskes nå av amerikanske FBI og benekter alle anklagene).

Flere medier har også tatt til orde for at det har vært vanskelig å arbeide på bakken i Qatar. Kringkastere som TV2, BBC og ITV har strevd med å få tilgang når de har forsøkt å lage reportasjer fra ørkenlandet.

De er ikke de eneste, ifølge lederen av menneskerettsorganisasjonen Equidem:

It is becoming increasingly apparent that Qatar is restricting media access to workers, many of whom are fearful of speaking anyway due to reprisals. And even government ministers are unreachable. Media can visit Qatar, but they cannot see much of the reality. https://t.co/85Ryf4lEaN — Mustafa Qadri (@Mustafa_Qadri) October 4, 2022

Truet med søksmål

I fjor ble fotballmagasinet Josimar truet med søksmål av Qatar etter at de avdekket diskusjonen som foregikk i Crisis Comms 4. august 2019.

I chatten la Al Thawadi inn et lydopptak der han ba kollegaene sine om at de måtte bygge opp et «narrativ». Dette for å «klargjøre og forklare» hvordan de skulle håndtere streiken PR-messig. «Put a spin on it», beordret VM-sjefen.

Via det norske advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig ble Josimar bedt om å slette pdf-filen fra de interne chatloggene og lydopptaket av Al Thawadi.

Abdullah Ibhais protesterte mot at VM-komiteen skulle komme med feilaktige eller misledende uttalelser om hvorfor arbeiderne streiket. Foto: Privat

Daværende medieansvarlig Abdullah Ibhais argumenterte i chatten sterkt imot at de skulle oppgi feilaktige eller misledende uttalelser.

Nå soner den jordansk-palestinske tobarnsfaren Ibhais en dom på tre år. Formelt er han dømt for anklager om blant annet bestikkelser. Menneskerettsorganisasjonene Human Rights Watch og FairSquare har undersøkt rettsprosessen og funnet at den juridisk sett ikke har vært rettferdig.

Nicholas McGeehan, direktør for FairSquare, har lagt fram dokumentasjon som skal vise at Ibhais ble presset til å signere en tilståelse under tvang. McGeehan viser til at dommen bygger udokumenterte anklager basert på denne falske tilståelsen og at det var VM-komiteen som rapporterte saken til politiet.

Josimar valgte å publisere brevet fra det norske advokatkontoret i sin helhet. De har ikke hørt noe mer om et mulig søksmål etter dette, opplyser Josimar-redaktør Melnæs.

– Nesten ingen snakker om kneblinga

Andreas Selliaas påpeker at når man snakker om sportsvasking trekkes ofte den glorifiserte fasaden fram. Det gjelder oppkjøp av store fotballklubber eller arrangering av store, internasjonale mesterskap:

– Men nesten ingen snakker om kneblinga. For at sportsvaskinga skal skinne, må du ikke bare få fram glorien – du må også stilne motstanderne.

Selliaas mener derfor at det vi gjerne definerer som «sportsvasking» kan skje på to måter:

– Det ene er euforien. Supporterne som er i fotballklubber som blir kjøpt opp, er glade for at klubbene deres begynner å gjøre det bra. Landene i Midtøsten er glade for at fotball-VM kommer. Men disse personene vil automatisk være forsvarerne til dem som driver med sportsvasking. Selv om de ikke har noen forbindelse, er det deres frakobling som gjør det effektivt. Denne euforien eller forsvarsmekanismen kommer fordi folk er fornøyde.

– Det andre er den aktive kneblinga. Det er saksøkinga og arrestasjonene. Både NRK og Josimar ble arrestert i Qatar. NRK og TV2 har vært i Qatar, men fikk ikke reise dit de ville, sier Selliaas.

– Tyr til alle virkemidler

Andreas Selliaas sier det er helt naturlig at VM har et kommunikasjonsapparat rundt seg, og at alle PR-bransjer arbeider for å fremme et positivt narrativ om egen organisasjon. Samtidig understreker han at dette er et svært målrettet påvirkningsarbeid som man kun ser i autoritære stater:

– De [Qatar] vil ikke komme dårlig ut og tyr derfor til alle virkemidler. De tyr til interesseorganisasjoner som arbeider for arbeideres rettigheter, og de tenker at de kan kontrollere fotballpresidenten og styre journalister. Men da er det ikke lenger bare vanlig kommunikasjonsarbeid. Det viser at de har lyst til å kneble en åpen og fri presse, sier Selliaas og tilføyer:

– Bare se på hvem som er i denne chatloggen. Du har lederen av Supreme Committee og lederen av av VM-turneringen. Dette er ikke en vanlig kommunikasjonsavdeling, det er en krisekommunikasjons-stab med toppfolk.

– En latterlig og fornærmende påstand

SC-komiteen skriver i en e-post til Filter Nyheter at dokumentasjonen og spørsmålene ser ut til å være et forsøk på å «definere kommunikasjonsarbeidet i SC som fordekt og utilbørlig»:

– Det motsatte er tilfelle. Som ethvert annet selskap prioriterer vi å kommunisere det gode arbeidet vi har gjort til våre «aksjonærer» [stakeholders, red.anm.] verden rundt. Som ethvert selskap jobber vi for å beskytte og reparere skade på omdømmet når det er nødvendig med virkemidler som er bransjestandard.

– Å beskrive denne praksisen som et angrep på den frie journalistikken er en latterlig og fornærmende påstand. SC jobber med tusenvis av media fra hele verden, fasiliterer besøk, assisterer i felt og svarer på hundrevis av henvendelser daglig, svarer de.

Om brevet om et mulig søksmål mot Josimar svarer SC-komiteen:

– Det ble sendt et brev om juridiske forhold til Josimar. Imidlertid var hensikten med dette brevet å beskytte identiteten til enkeltpersoner navngitt i en ulovlig lekkasje av konfidensielle meldinger og ikke å undertrykke uavhengig journalistikk slik det blir påstått.

– Hvem faen skal støtte arbeiderne?

Melnæs og kollegaene i Josimar har tatt seg inn på arbeidsleirene i Qatar en rekke ganger ved hjelp av turistvisum. Nå har fotballmagasinet dedikert hele sin siste papirutgave til å portrettere migrantarbeidere i Qatar. De fleste av dem har sett lite til reformene som formelt er innført.

– Noe av det tristeste vi ser er hvordan arbeidere fra de fattigste delene av verden blir utnytta for å gjøre Qatar klare til verdens største fotballfest. Én ting er at politikere og næringsliv snur ryggen til. Men det verste er at også internasjonale fagforeninger sier at alt har blitt mye bedre i Qatar. Det er på ingen måte sant, sier Melnæs og spør:

– Hvem faen skal støtte arbeiderne, hvis ikke engang deres egne fagforeninger gjør det.

Melnæs er soleklar på at det kun er en liten minoritet av migrantarbeiderne som har nytt godt reformene.

– Vi har snakket med flere hundre personer, der mange sa de ikke har fått minstelønn eller lov til å skifte jobb. Arbeiderne forteller oss akkurat de samme historiene i dag, som vi fikk høre da vi var var der i 2015, 2018 og 2021. Situasjonen deres er helt avhengig av om arbeidsgiveren er en bra mann eller ikke.

BWI: Foreslår arbeidersenter

Filter Nyheter har spurt BWI om de har blitt instruert av VM-komiteen om hva de skal si, samt hva de tenker om at de har blitt omtalt i diskusjoner i Crisis Comms. Spørsmålene ble ikke besvart.

Som svar til Melnæs’ beskrivelser av fagforeningenes arbeid på bakken i Qatar svarer Ambet Yuson, generalsekretær i BWI, følgende:

«Etter at FIFA-VM ble tildelt Qatar i 2010 og fram til i dag har BWI drevet kampanje for anstendige arbeids- og levekår for migrantarbeiderne. Fagforeningen BWIs inspektør-spesialister på spørsmål om helse og sikkerhet i bygg og anlegg har gjennomført inspeksjoner på VM-prosjekter og rapportert om funn og innvirkning på arbeidere og lokalsamfunn».

«Det viktigste er at vi har støttet arbeidernes deltakelse i prosessen. Som en uavhengig stemme kun informert av arbeiderne selv, har vi rapportert om både utviklingen som har funnet sted på bakken i Qatar de siste årene, og om de gjenværende manglene og utfordringene med implementeringen.

«Til dags dato foreslår vi fortsatt anerkjennelse av et arbeidersenter for å sikre en bærekraftig rettighetsarv i Qatar når VM er over.»

ILO: – En viss misforståelse

Marco Minocri, kommunikasjonssjef ved Qatars ILO-kontor, og Max Tuñón, leder av Qatars ILO-kontor, skriver i en felles uttalelse at de tror det er en «viss misforståelse» om hva ILO er og hvordan de jobber.

«ILO er et unikt treparts FN-organ, noe som betyr at våre velgere er regjeringer, arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner. Vi jobber for å støtte våre velgere for å fremme anstendig arbeid, og bringe nasjonal lovgivning i tråd med internasjonale arbeidsstandarder. Vi gjør dette på en konstruktiv måte – i Qatar og med alle våre over 180 medlemsland.

Max Tuñón, leder av ILOs kontor i Qatar. Foto: ILO

I Qatar har ILO-prosjektet i tillegg til årsrapportene publisert uavhengige vurderinger om flere tematiske emner. Blant har disse handlet om arbeidstilsyn, lønnsbeskyttelsessystemet, yrkesskader og Arbeiderstøttefondet. Disse fremhever styrkene og hullene i Qatars lov og praksis, og presenterer anbefalinger om hvordan man kan løse disse manglene. Funnene av disse vurderingene og årsrapportene brukes av mange internasjonale menneskerettighetsorganisasjoner i deres rapportering om Qatar – inkludert den ferske Amnesty International-rapporten».

Den siste statusrapporten fra Amnesty International, publisert én måned før VM, konkluderer med at brudd på migrantarbeidernes menneskerettigheter fortsatt er utbredt over hele Qatar.

Dette «til tross for lovnader fra VM-vertskapet og FIFA om at arbeidslivsreformer skulle gi bedre arbeidsforhold for de som har gjort VM mulig».

Har budsjett for nesten seks år i Qatar

Avslutningsvis skriver ILO:

«Til slutt fortsetter Den uavhengige ekspertkomiteen for anvendelse av konvensjoner og anbefalinger (CEACR) sin undersøkelse av utviklingen i Qatar. Dette i forhold til etterlevelse av internasjonale arbeidsstandarder. De siste kommentarene fra CEACR om Qatar er tilgjengelige her. Neste runde med kommentarer lages i desember 2023.

Når det gjelder finansieringen av prosjektet vårt, vær oppmerksom på at en av finansieringsmekanismene som er tilgjengelige ved ILO er kjent som «Direct/Domestic Trust Funds» (DTF). Dette refererer til samarbeidet med medlemsland som gir ILO økonomiske ressurser for å levere teknisk bistand på deres eget territorium, utover støtten som ILO gir fra sitt vanlige budsjett. Det finnes over 25 slike DTF-er. Dette er tilfellet med Brasil, Colombia, Sør-Afrika – og fra regionen: Qatar, Saudi-Arabia, Oman og Kuwait.

Flere detaljer om finansieringen av ILOs tekniske samarbeidsprosjekter, inkludert DTF-er, er tilgjengelig her. Hvert prosjekt er unikt og har et annet handlingsprogram, varighet, antall ansatte, prioriteringer og mål. Det tekniske samarbeidsprosjektet i Qatar har et budsjett på 25 millioner dollar [262 millioner norske kroner red.anm.] som dekker en periode på nesten seks år (2018-2023).»

Støtt Filter

Vil du bidra litt ekstra til Filter Nyheters kritiske gravejournalistikk og hjelpe oss å finansiere letingen etter nye avsløringer? Bli Filter-fadder.

Din donasjon hjelper studenter å få gratis Filter-abonnement. Nå kan du donere en valgfri sum til ordningen Filter FADDER, der hver krone matches av oss og går til Filter-abonnementer til studenter ved høgskoler og universiteter vi samarbeider med. Fyr av en donasjon med VIPPS til 73 15 46, eller les mer her.