Massedrapet i Kongsberg – der fem personer ble drept, tre skadd og flere skutt mot onsdag – har rystet Norge denne uka.

Tidlig ble det kjent at den siktede Espen Andersen Bråthen (37) har erklært seg som konvertitt til islam og i 2017 la ut minst én video på Youtube der han omtalte seg selv som muslim, samtidig som han kom med en «advarsel».

37-åringen er nå overført til en lukket helseinstitusjon i påvente av full judisiell observasjon, der to sakkyndige skal vurdere om han var tilregnelig eller ikke på gjerningstidspunktet.

Politiinspektør Per Thomas Omholt uttalte i en pressekonferanse fredag ettermiddag at politiet nå etterforsker saken bredt. Når det gjelder den siktedes motiver for handlingene – som han har erkjent i avhør – sa Omholt at politiets hypotese om sykdom som bakenforliggende årsak er blitt styrket de siste dagene.

Kom med grisehode – ble bortvist

Bare en drøy halvtime før Omholt møtte pressen, fikk Sør-Øst politidistrikt melding om en markering i regi av den muslimfiendtlige organisasjonen Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) utenfor moskéen i Kongsberg.

Politiet mottok meldingen klokken 13.50, ifølge operasjonsleder André Kråkenes i Sør-Øst politidistrikt.

Totalt fire personer – der to er bekreftet av politiet å tilhøre SIAN – hadde møtt opp med megafon og et banner. Politiet bortviste dem fra stedet. Da aksjonistene forlot området, lå det igjen et grisehode og en koran, opplyser politiet til Filter Nyheter.

– Dette ble fjernet av politiet. De er bortvist fram til midnatt, sier operasjonsleder.

Omtaler muslimer som «okkupanter»

SIAN er en organisasjon som mener norske muslimer skal fengsles og deporteres på grunn av deres religion, og som konsekvent bruker en borgerkrigsretorikk der muslimer er «uintegrerbare barbarer» og «okkupanter» i ledtog med politikere, politiet og dommere i Norge, som alle betegnes som «kulturmarxister».

Lederen i organisasjonen, Lars Thorsen, ble i 2019 dømt til betinget fengsel for hatefulle ytringer i offisielt SIAN-materiell etter det Oslo tingrett beskrev som «grov nedvurdering av en gruppes menneskeverd».

Thorsen har i sosiale medier fredag ettermiddag lagt ut et bilde som viser et banner med påskriften «Terror som normaltilstand. Nei takk!», samt en koran og et grisehodet liggende på bakken.

Flere av SIANs aktivister har tidligere uttalt seg i positive ordelag om deler av Anders Behring Breiviks tankegods.

Støtt Filter Nyheter!

Å lage kvalitetsjournalistikk koster penger, uten deg som støttespiller er ikke dette mulig.

For kun 100,- kroner i måneden (150,- om du føler deg raus) eller 900,- i året får du Filter Magasin i postkassa / digitalt på nett, delta i kommentarfeltene på sakene våre og tilgang til Filter Lyd, der du kan lytte til artiklene.

Bare klikk på et av valgene under så blir det hele gjort med Vipps. Samtidig godtar du våre kjøpsvilkår.

Du kan også støtte Filter ved å vippse et valgfritt beløp til 514053. Les mer her.

Vil arbeidsplassen din støtte Filter Nyheter? Send en epost til [email protected] eller besøk denne nettsiden for mer informasjon.

Våre bedriftsabonnenter får fire utgaver av Filters papirmagasin til kontoret hver måned for 3000 kroner i året.

Stjel artiklene våre

Filter Nyheter vil gjerne at du, helt gratis, republiserer våre artikler og tegninger/grafikker. Grundig, faktaorientert journalistikk har aldri vært viktigere.

Alt du trenger å gjøre er å sende e-post til [email protected] der du informerer om hvor innholdet skal publiseres. Vi svarer deg så fort som mulig. Les mer her.