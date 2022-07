Håkonsen om «pampene» bak sportsvasking: – Det er den samme faenskapen i Norge

Fortsette å lese (gratis) Vi vet det er kjedelig å registrere seg, og vi skulle ønske vi slapp å be deg om å logge deg på! Men som en liten avis med kvalitetsjournalistikk er vi helt avhengig av direkte kontakt med lesere. Vit dette: Vi kommer aldri til å selge kontaktinformasjonen din til andre, og vil bare bruke den til å sende deg nyhetsbrev og informasjon om vår journalistikk, og muligens rette en haug med annonser mot deg i sosiale medier. (Les vår personvernerklæring) Harald S. Klungtveit

Terje Håkonsen revolusjonerte snowboardsporten og har ofte brukt posisjonen sin til å gyve løs på IOC og andre maktpersoner i toppidretten. Han og X Games-makker Henning Andersen fikk frie tøyler av Filter Nyheter til et høyst subjektivt blikk på pamper og sportsvasking. Vi er usikre på om vi angrer... Incoming på sms fra Filter Nyheter: Vil du og Terje skrive en lengre tekst om det strukturelle i toppidretten som gjør at de ender opp som redskaper for despoter – er det nødt til å gå så galt hver gang? Gå gjerne essayistisk til verks – den ultimate ranten fra Håkonsen. […]