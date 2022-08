Pelosi vil trolig besøke Taiwan – Kina «vil ikke sitte stille og se på»

Fortsette å lese (gratis) Vi vet det er kjedelig å registrere seg, og vi skulle ønske vi slapp å be deg om å logge deg på! Men som en liten avis med kvalitetsjournalistikk er vi helt avhengig av direkte kontakt med lesere. Vit dette: Vi kommer aldri til å selge kontaktinformasjonen din til andre, og vil bare bruke den til å sende deg nyhetsbrev og informasjon om vår journalistikk, og muligens rette en haug med annonser mot deg i sosiale medier. (Les vår personvernerklæring) Harald S. Klungtveit

Redaktør Logg inn med Vipps Logg inn med Facebook Logg inn med Google Ved å bruke 1-trinns registrering eller at du oppretter en konto ovenfor, samtykker du til Filter Medias personvernerklæring.

DRAR TROLIG TIL TAIWAN: Speaker i Representantenes hus, Nancy Pelosi, er ventet å besøke Taiwan på sin pågående rundtur i Sørøst-Asia. Det får CNN oppgitt av taiwanske og amerikanske myndighetspersoner. Pelosi trosser med det advarslene fra president Joe Biden, som frykter at partifellens besøk vil oppfattes som et offisielt amerikansk statsbesøk til den demokratiske øya kommunistpartiet i Kina fortsatt oppfatter som en del av sitt territorium. Beijings respons er at det kinesiske militæret «ikke vil sitte stille og se på» at den nest mest prominente amerikanske politikeren etter presidenten vil gå så langt i å anerkjenne Taiwans selvstyre, melder Reuters.Muligheten […]