Sommerspesial: To avgjørelser i USA med store klimafølger

Bli abonnent for å lese videre Støtter du oss allerede? Logg inn med Vipps. Test vårt digitalabonnement og få tilgang til alt innhold på Filter. De første 30 dagene er gratis! Les mer her eller klikk på knappen og bli abonnent i dag. Ved å bruke 1-trinns registrering eller at du oppretter en konto ovenfor, samtykker du til Filter Medias personvernerklæring.

MENS ELENDIG FREDAG HAR vært på ferie har det skjedd ting i USA med store klimakonsekvenser. En høyesterettsdom og en gjenstridig senator er antakeligvis dårlig nytt, ikke bare for amerikansk klimapolitikk, men for klimaet. Sommerens hovedsak skal handle om USA, men først: EN OPPSUMMERING AV KLIMASOMMEREN Det internasjonale energibyrået (IEA) advarer mot at Kina nå er i ferd med å overta hele verdikjeden for solceller. Det skriver Financial Times. Ifølge en rapport fra IEA kontrollerer nå Kina 80 prosent av produksjonen i alle ledd, fra polysilikon-produksjon til selve panelene. «One of the reasons we made this report is to highlight this important weakness in […]