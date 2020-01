BØLLEFRITT: Frp har «ingen planer om å opptre som en bølle på Stortinget», forsikrer Sylvi Listhaug, som nå får den viktige rollen som finanspolitisk talsperson etter at partiet forlot regjering i forrige uke. Dermed blir Listhaug også helt sentral i budsjettforhandlingene med sine tidligere regjeringskolleger. Tidligere justisminister Per-Willy Amundsen blir justispolitisk talsperson, mens partileder Siv Jensen trer inn i rollen som parlamentarisk leder. Jon Helgheim fortsetter i rollen som innvandringspolitisk talsperson, Solveig Horne tar over som partiets representant i kontroll- og konstitusjonskomitéen og tidligere samferdselsminister Jon Georg Dale blir fraksjonsleder i energi- og miljøkomitéen. For øvrig varsler Frp i dag at partiet skroter det fremforhandlede og temmelig dyre bompengeforliket, som fungerte som redningsplanke for flertallsregjeringen etter Frps internopprør i fjor. – Vi er ikke bundet av Granavolden eller noen avtaler med regjeringen. Vi tar det fra sak til sak, sier Morten Stordalen til Klassekampen.

TREKKER SEG: Siste omdreining i bergenspolitikken er at skolebyråd Linn Kristin Engø (Ap) i går ettermiddag varslet at hun trekker seg fra stillingen. Bakgrunnen er den såkalte Vigilo-saken, der sensitiv informasjon – blant annet om barn i familier som levde på skjult adresse eller med voldsalarm – uforvarende har blitt delt i en skoleapp. Engø uttalte i går at hun går av for å hindre at det Ap-ledete mindretallsbyrådet (med KrF, Venstre, MDG) må gå på kabinettspørsmål. Byrådsleder Roger Valhammer varslet nemlig i forrige uke at hele byrådet vil gå dersom opposisjonen fremmer mistillit mot Engø. Valhammer sier at han er skuffet over Engøs avgjørelse, og fremholder sin oppfatning av at saken ikke gir grunn til mistillit.

CORONA-NYTT: Antall dødsfall som følge av coronavirus er nå oppe i 106 – og antall smittede er i hvert fall 4500, trolig fler. Tyskland meldte i går sitt første tilfelle. Både USA og Frankrike organiserer evakuering av alle sine statsborgere som befinner seg i Wuhan, den kinesiske byen der viruset først begynte å spre seg. Norsk UD fraråder unødvendige reiser til Huabei-provinsen. I Kina er et titalls millioner innbyggere pålagt reiserestriksjoner for å hindre spredning. Men før du bunkrer opp med hermetikk og låser døra, les Filter Nyheters faktaorienterte corona-artikkel her.

HOLOCAUST-DAGEN: Både statsminister Erna Solberg (H) og kronprins Haakon var mandag til stede i Polen for å markere 75-årsdagen for frigjøringen av konsentrasjonsleir-komplekset Auschwitz-Birkenau, der rundt 1,1 millioner mennesker – de fleste jøder – ble drept under krigen. I opptakten til den internasjonale holocaustdagen har imidlertid høyreekstremister i flere land gjennomført en rekke antisemittiske angrep og aksjoner: Natt til mandag ble tre medlemmer av «Den nordiske motstandsbevegelsen» pågrepet på en kirkegård sør i Stockholm, mistenkt for å ha skjendet jødiske gravstøtter. Synagogen i den finske byen Åbo ble samme natt vandalisert med rød maling i det som ligner skudd fra paintgun. I sørøst-London ble en bank nedtagget med davidsstjerne, bokstavene «WP» («white power»), det keltiske korset (et mye brukt «hvit makt»-symbol) og ordet «jøder» natt til søndag. Og på fredag ble inngangsdøren til sønnen av holocaust-overleveren Lidia Rolfi i byen Mondovi nordvest i Italia tagget med setningen «Juden Hier» («jøder her») og davidsstjernen. I går ble det også meldt om antisemittisk tagging i oppgangen til en boligblokk på Manhattan i New York.

LATER SOM INGENTING: Donald Trumps advokater, som denne uka prosederer på presidentens uskyld i riksrettssaken i det amerikanske senatet, ignorerte mandag fullstendig helgas store nyhet – at tidligere sikkerhetsrådgiver John Bolton skriver i et (foreløpig upublisert) bokmanuskript om hvordan Trump overfor ham gjorde det klart at tilbakeholdelsen av pengestøtte til Ukraina var knyttet til kravet om etterforskning av Hunter Biden. Dette er stikk i strid med det advokatene bygger sitt forsvar på. Flere republikanske senatorer (som utgjør «juryen» i riksrettssaken og har stått steilt på at det ikke er noen sammenheng mellom pengestøtten og etterforskningskravet) skal være rasende på at Det hvite hus ikke har vært åpne om hva Bolton skriver, selv om administrasjonen skal ha kjent til det i ukesvis, skriver New York Times.