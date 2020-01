Hvor farlig er egentlig Coronaviruset fra Wuhan? Alt fra «ordentlig skummelt» helt til «svartedauden 2.0», alt ettersom hvilke aviser du leser.

Men før du bunkrer opp med hermetikk, full smittefare-hyre og låser døra – les dette:

1) Viruset forårsaker en slags lungebetennelse

Coronavirus er en egen type «virusfamilie» som forårsaker vanlig forkjølelse i de fleste tilfellene. Det viruset som har brutt ut i fortrinnsvis Hubei-provinsen i Kina nå, er en hittil ukjent variant i denne virusgruppen. Fagfolk har gitt det navnet 2019-nCoV.

Folkehelseinstituttet beskriver varianten som «et luftveisvirus som noen ganger kan føre til alvorlig sykdom hos mennesker». Flere av de som hittil har dødd, var alvorlig syke i utgangspunktet. I mange tilfeller har Wuhan-viruset kun gitt mild sykdom.

Så langt, ifølge Verdens helseorganisasjons (WHO) situasjonsrapport publisert 25. januar, er nær en av fem bekreftede corona-syke kategorisert som «alvorlig» eller «kritisk» syke. Dødeligheten blant innlagte pasienter er 4 prosent (alle syke medregnet) til 14 prosent (kun døde og rehabiliterte medregnet). WHO understreker at dette er estimater som bør tolkes med forsiktighet, siden tallene er foreløpige og situasjonen er i stadig utvikling. Det er fortsatt mye vi ikke vet om det nye viruset, blant annet hvordan det smitter til mennesker og hvordan det påvirker oss.

Et symptom på coronaviruset er feber. Hoste, brystsmerter og pustevansker er andre generelle symptomer på luftveisinfeksjoner.

2) Forkjølt? Ikke få panikk

… Med mindre du nylig kom hjem fra en reise til Wuhan, eller at du har vært i nærkontakt med en person som har testet positivt for viruset. Da bør du kontakte legen – helst på telefon først. Alle tilfeller av smittede personer utenfor Kina, har vist seg å ha tilknytning til Hubei-provinsen – med ett unntak: Vietnam.

Lørdag meldte europeiske helsemyndigheter om tre tilfeller av smittede personer i Frankrike. Disse er tatt hånd om av fransk helsepersonell. Det er en direkterute mellom Paris og Wuhan (samt London og Roma), men 23. januar ble flytrafikken fra den kinesiske byen stengt. Inkubasjonstiden for viruset er opptil 12 dager.

Risikoen for hvorvidt smitten sprer seg videre fra smittede reisende, avhenger av hvor effektivt kontrollsystem de europeiske «mottakerlandene» har. De fleste EU-land har planer og tiltak for å holde denne typen infeksjoner i sjakk, og Europa har velutstyrte laboratorier som kan bekrefte sannsynlige tilfeller i tillegg til sykehus som er forberedt på å behandle pasienter deretter, melder ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control).

Oppdatering 28. januar: WHO meldte mandag at de anser smitterisikoen globalt for «høy». Det samme gjør ECDC. Risiko for smitteimport til Europa ansees som «moderat» av ECDC.

I Wuhan i Kina har panikken imidlertid spredt seg hos mange innbyggere. Videoer og beretninger om overbelastede sykehus, fortalt av fortvilte og sinte innbyggere, trenger gjennom overflaten i det strengt kontrollerte internettet i Kina.

3) Du må ikke avlyse sydenturen

Hadde du tenkt deg utenlands i vinterferien, men frykter hele solturen går fløyten på grunn av utbruddet? Du trenger ikke bekymre deg, slik det ser ut nå – med mindre du hadde tenkt deg til akkurat Wuhan. Utenriksdepartementet fraråder reiser til Hubei-provinsen som ikke er strengt nødvendige. Dette skyldes at kinesiske myndigheter har stanset offentlig transport inn og ut av Wuhan og enkelte andre storbyer i provinsen.

Verken EU eller Verdens helseorganisasjon fraråder reiser til Wuhan eller Kina. ECDC vurderer risikoen for reisende til Wuhan som moderat. Reisende som tilhører risikogrupper bør vaksinere seg mot sesonginfluensa innen 14 dager før avreise, da det for tiden også er utbrudd av sesonginfluensa i Kina.

Hadde du tenkt deg til et annet land? Utenriksdepartementet og Folkehelseinstituttet oppdaterer sine reiseråd fortløpende.