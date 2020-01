ANTAKELIG IKKE LEDER: Så blir altså Sylvi Listhaug finanspolitisk talsperson for Fremskrittspartiet, men ledervervet i finanskomitéen på Stortinget synes utenfor rekkevidde: Ifølge Dagbladets kilder insisterer nemlig Høyre på at partiet skal beholde lederposisjonen, selv om det nå også har finansministeren. Regjeringspartiet legger de siste kortene i stortingskabalen onsdag ettermiddag. Samtidig får Dagbladet bekreftet at avtroppende klima- og miljøminister Ola Elvestuen havner i utenriks- og forsvarskomitéen.

«THE ART OF THE DEAL»: Vil Donald Trump gå inn i historien som en «peacemaker in the Middle East»? Svaret er nei – og i verste fall det motsatte. Side om side med Israels statsminister Benjamin Netanyahu presenterte han i går sitt forslag til «realistisk tostatsløsning», temmelig blottet for realisme:

«Et politisk sirkus» som «dreper utsikten til en fremforhandlet løsning», uttalte Palestinas ambassadør til Storbritannia, mens den palestinske presidenten Mahmoud Abbas slo fast: «Vi sier det igjen – nei, nei, nei til ‘the deal of the century’».

Trump vil innfri nesten samtlige av israelernes krav, og gir dem grønt lys til å beholde de folkerettsstridige bosettingene på Vestbredden – Netanyahu har allerede varslet at han går videre med dette. Jerusalem forblir landets «udelte hovedstad», slik den ble anerkjent av amerikanerne for to år siden.

Samtidig vil en ny og demilitarisert palestinsk stat i beste fall ligne et usammenhengende lappeteppe av ulike landområder, der Trump mener at deler av Øst-Jerusalem – altså ikke gamlebyen, men bydeler som allerede i dag er fysisk avsperret fra resten – kan fungere greit som hovedstad.

Planen er «dødfødt», ifølge det tyrkiske utenriksdepartementet, men flere av USAs allierte i Europa har vært relativt tilbakeholdne så langt: Franske myndigheter takker Trump for innsatsen og lover å studere forslaget nøye, britene kaller det «et seriøst forslag», mens den tyske utenriksministeren har slått fast at «kun en fremforhandlet tostatsløsning, akseptabel for begge sider» vil fungere.

NATUR OG NÆRING: Striden om iskanten handler ikke først og fremst om rammebetingelser for oljeindustrien, men «naturmangfold, sårbare områder, artsmangfold og sameksistens mellom ulike næringer i et havområde», sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til Klassekampen. Selv om Ap har varslet at de ikke vil ta stilling til hvor iskanten bør gå før regjeringen legger fram sitt forslag som del av en revidert forvaltningsplan for Barentshavet og Lofoten i vår, synes Støre å helle mot vern. Han vil imidlertid ikke svare entydig på et konkret spørsmål om iskanten bør flyttes sørover: – Men det jeg vil si, er at vi må ta større varsomhetshensyn i disse områdene i tida som kommer enn det vi har gjort tidligere. I praksis vil en ny iskantdefinisjon avgjøre hvor langt nord det kan drives olje- og gassutvinning.

KAN BLI VITNEFØRSEL: Opplysningene om at tidligere sikkerhetsrådgiver John Bolton i et hittil upublisert bokmanuskript forteller inngående om hvordan Trump forsøkte å bytte økonomisk støtte til Ukraina mot at landet etterforsket hans politiske rival Joe Biden og sønnen Hunter, ser ut til å ha skaket Det republikanske partiet såpass mye at flertallslederen i Senatet, Mitch McConnell, nå signaliserer at han foreløpig ikke har et nødvendig flertall i ryggen for å blokkere demokratenes krav om at flere sentrale aktører føres som vitner i den pågående riksrettssaken, inkludert Bolton selv. To republikanere har allerede signalisert at de vil stemme med demokratene, men et flertall forutsetter at totalt fire bestemmer seg for det samme.