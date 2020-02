KUTTPOLITIKK: Bare en uke etter at regjeringen mottok den massive «Klimakur 2030»-rapporten, skjerpes nå klimamålene: «Norge skal ta en lederrolle i å kutte utslipp, både nasjonalt og internasjonalt», lover finansminister Jan Tore Sanner (H). Fra før har Norge sammen med EU forpliktet seg til å kutte 40 prosent av utslippene innen 2030. Nå oppjusteres det norske tallet til minst 50 og i beste fall 55 prosent (sammenlignet med 1990). Gjennom Parisavtalen ble landene enige om å fornye og oppjustere sine klimamål hvert femte år fra og med 2020 – Norge er ett av få land som nå holder fristen for å gjøre dette.

MÅTTE BEKLAGE: Aftenposten har satt en foreløpig norgesrekord i fordreid fremstilling av statistikk i sin artikkel om «fastlegenes verste historier» i dagens A-magasinet, men redaktør Trine Eilertsen legger seg da også helt flat: «Dette er misbruk av statistikk og ikke en måte vi skal fremstille tall på», skriver hun om egen avis (for øvrig på Facebook-veggen til Sven Egil Omdal, som var kjapp til å kritisere hvordan en økning på 0,3 prosent i antall konsultasjoner hos fastleger fra 2017 til 2018 ligner en eksplosjon i avisas grafikk – det er flere eksempler også).

Selve artikkelen om de frekke pasientene er jo artig, men helheten er ikke uproblematisk: Når anonymiserte anekdoter om hvor lett det er å kreve og få uføretrygd (det går etter «noen måneder», ifølge fastlegens fortelling) presenteres sammen med grafikk der andelen uføretrygdede i Norger virker å ha skutt massivt i været på kort tid, sender det tankene til hvordan britiske tabloider i en årrekke har fremstilt landets syke som kravstore snyltere. Slutt gjerne med dette 🙂

VALG PÅ AMERIKANSK: Hvem skal vi fakturere for alle timene brukt til å lære korrekt uttale av Buttigieg? I går kveld meldte nyhetsbyrået AP at det rett og slett ikke er mulig å kåre noen vinner etter demokratenes nominasjonsvalg i Iowa, selv om både Pete Buttigieg og Bernie Sanders har feiret seieren allerede. I rene tall har Sanders fått flest stemmer, mens Buttigieg i går kveld lå 0,09 prosentpoeng foran i fordelingen av delstatsdelegater til landsmøtet (den faktiske fordelingen av delegater har vippet fram og tilbake de siste timene).

«This is a nesting doll of clusterfucks. Literally unbelievable how distastrous this process has been», skrev Pod Save America-programleder Tommy Vietor på Twitter i går. Senere i dag får vi svaret på om stemmene skal kontrolleres eller telles på nytt – CNN varsler at de venter med å utrope en vinner til dette er avgjort. I dag møtes kandidatene til debatt i New Hampshire, der valget står førstkommende tirsdag. Både Sanders og Buttigieg har gått fram på meningsmålingene det siste døgnet, men sistnevnte aller mest – det er sikkert bare å fortsette pugginga: [butːid͡ʒɪːt͡ʃ].

HØYREEKSTREM TRUSSEL: Amerikanske FBI har gjort det samme som Politiets sikkerhetstjeneste (PST) i Norge – slått fast at høyreekstreme utgjør en like stor terrortrussel som ekstreme islamister. De fleste dødelige og voldelige terrorangrep i USA de siste to årene har vært motivert av rase- eller religionshat, sa FBI-sjef Christopher Wray onsdag. I går ble det kjent at høyreekstremisten Patrick Crusius (21) blir tiltalt for hatkriminalitet, i tillegg til drap på 22 mennesker ved et kjøpesenter i El Paso i august 2019 (han er imidlertid ikke tiltalt for terrorisme, noe som skyldes pussig amerikansk lovgivning). Crusius publiserte et innvandrerfiendtlig «manifest» forut for angrepet og har i avhør sagt at mexicanere var et mål for drapsraidet.