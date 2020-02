ALLER FØRST: Se lederen for venstrepartiet Die Linke i Thüringen i Tyskland, Susanne Hennig, «overrekke» en blomsterbukett til Thomas Kemmerich i liberale FDP, som ved å ta innvandrerfiendtlige AfD inn i varmen sikret seg jobben som delstatspresident onsdag.

«TILLITSMANNEN»: For bare to år siden slo Ap-ledelsen fast at Trond Giske har brutt partiets etiske retningslinjer om seksuell trakassering og uønsket seksuell oppmerksomhet, men nå ligger det (nok en gang) an til politisk comeback: Flere mener nemlig at Giske er en naturlig kandidat til ledervervet i Trøndelag Ap, partiets mektigste fylkeslag.

Kommentator Jens Kihl i Bergens Tidende har et hot take i sakens anledning: Han har lest i Einar Gerhardsens 89 år gamle bok «Tillitsmannen» for å finne ut om Giske faktisk er en tillitsmann etter landsfaderens prinsipper. Svaret er nei. «Det er forskjell på å få fleirtal og å få tillit. Det handlar om moralsk autoritet: Heilt utan å bryte nokon lov, kan ein leve sitt liv eller skikke sitt verve slik at ein mistar tilliten frå delar eller alle ein ønsker å representere», skriver Kihl.

Han sakser også direkte fra Gerhardsen i en passasje om hvordan partiliv og privatliv henger sammen: «En god tillitsmann må derfor under alle forhold, i sin private som i sin offentlige opptreden, huske sitt ansvar og sine forpliktelser overfor den organisasjon og de kamerater som har valgt ham». Saksopplysning: Gerhardsen døde i 1987.

TAKK FOR INNSATSEN: Den store gjennomtrekken i Erna Solbergs regjering har ført til en etterlønn-bonanza av store dimensjoner, ifølge Aftenposten, som har sammenstilt data fra Statsministerens kontor og Karantenenemnda: Oversikten viser at avgåtte statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere har fått totalt over 20 millioner i etterlønn i perioden fra 2014 til 2019 – og da er ikke Frps regjeringsexit medregnet:

Den 24. januar i år forsvant totalt 40 politikere ut av regjeringskontorene, der 36 av dem har rett på penger. Eks-statsråd Robert Eriksson, som i sin tid fikk kritikk for å ha opprettet et konsulentselskap som gav ham tre måneders karantene på toppen av tre måneder med etterlønn (han mottok totalt 632 000 kroner), synes «ikke det er unaturlig i arbeidslivet at man får utbetalt lønn i oppsigelsestiden på tre måneder når man har fått fyken. At det samme prinsippet også gjelder statsråder som må gå av, synes jeg ikke er urimelig».

LES DENNE: Skal Fremskrittspartiet «bevege seg mot sentrum, eller skal de skli ned i den høyreekstreme gjørma», spør Dagbladet-kommentator Gunnar Thorenfeldt, som i en til dels personlig tekst problematiserer at den Document Forlag-publiserte forfatteren Halvor Fosli skal jobbe for Frps stortingsgruppe i et nytt innvandringspolitisk utvalg under ledelse av Sylvi Listhaug.

I Foslis siste bok «Mot nasjonalt sammenbrudd» bruker forfatteren «gjennomgående krigsbegreper for å beskrive utviklingen», heter det i kommentaren: Det handler om «tapte territorier» i Groruddalen, «hvitt folkemord», innvandreres «velferdskolonialisme», at Norge kan «bli som Bosnia» og at «den falske idyllen» kan «eksplodere voldsomt eller dø en stille død», samtidig som det tas til orde for «repatriering eller assimilering» av nyere nordmenn.

USA, USA, USA: Jo, Donald Trump er skyldig i maktmisbruk, ifølge den tidligere presidentkandidaten og nåværende senatoren Mitt Romney, som i et historisk trekk gikk mot sitt eget parti og vendte presidenten ryggen i gårsdagens riksretts-finale i Senatet. Republikanerne for øvrig sørget for at Trump ble frikjent på begge tiltalepunkter.

Men Romneys tale er gåsehudfremkallende (og selvsagt ekstra god hvis du har et sterkt forhold til Gud): «What he did was not ‘perfect’», sa Romney med referanse til Trumps egen beskrivelse av telefonsamtalen med Ukrainas president: «No, it was a flagrant assault on our electoral rights, our national security interests, and our fundamental values. Corrupting an election to keep oneself in office is perhaps the most abusive and destructive violation of one’s oath of office that I can imagine».

Reaksjonene fra både Trump og Trump jr. er så gjennomført infantile at vi egentlig hadde tenkt å overse dem her, men de demokratiske alarmklokkene har begynt å bråke: Presidentens lille video – tonesatt av «Dovregubbens hall» – forteller historien om hvordan dovregubben selv blir sittende med makta «4eva», mens sønnen har postet et meme av Mitt Romney i mamma-aktige dongeribukser («Because you’re a pussy») og slår fast at senatoren bør kastes ut av det republikanske partiet fordi han nå er «a member of the resistance». En 14 år gammel Margaret Atwood på syre kunne sikkert ha skrevet manus til alt dette.