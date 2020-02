ALLER FØRST: Dagens forslag til langlesing er samfunnsdebattanten Bjørn Stærks interessante foredrag om ytringsfrihet, nå publisert som tekst hos Agenda Magasin: «For det har en pris, dette at vi i tjue år nå har jobbet for å legitimere islamhat i Norge. Prisen betales ikke av meg, men av norske muslimer og alle som har bakgrunn i muslimske land».

BLIR UNDERSØKT: Tilsynsrådet for advokatvirksomhet varsler at det vil gjennomføre et tilsyn ved Advokatfirmaet Rogstad, som ble omtalt i en større VG-reportasje lørdag: Kontoret styres av den bedrageridømte Afzzal Ghauri (38), som bygde opp virksomheten mens han ennå sonet fengselsstraff.

– En som er dømt for alvorlig økonomisk kriminalitet bør normalt ikke kunne lede et advokatfirma kort tid etter at han kommer ut av fengsel, sa Advokatforeningens generalsekretær Merete Smith søndag.

En rekke advokater i Rogstad har også i perioder vært fratatt advokatbevillingen, kom det fram i VGs artikkel (som også kommer med en forgreining inn i Lime-saken, der Rogstad har representert flere av de tiltalte og hvor et tolkefirma eid av Ghauris lillebror har fakturert en millionsum – les hele).

Advokatfirmaet har for øvrig klaget avisa inn til PFU før saken ble publisert: Ghauri benekter å ha noe med selve advokatvirksomheten ved kontoret å gjøre, mens styreleder og advokat Steingrim Wolland sier de er blitt utsatt for «sjikane, ikke journalistikk».

DATASKANDALE: Detaljert informasjon om nær 6,5 millioner israelere kan være på avveie etter at statsminister Benjamin Netanyahus Likud-parti matet sin egen valg-applikasjon med myndighetenes offisielle liste over alle stemmeberettigede. De politiske partiene i Israel får tilgang til velgerregisteret før valg, men er underlagt strenge regler for hva de kan gjøre med informasjonen. En sikkerhetsbrist i «Elector»-appen gjorde imidlertid at hvem som helst (med relativt enkle grep) kunne laste ned fullt navn, personnummer, mailadresse, telefonnummer, alder, kjønn og bosted for alle velgere i hele landet. Applikasjonen ble tatt i bruk av Likud for å tilby potensielle velgere nyheter og oppdateringer om det kommende valget til Knesset 2. mars, men har også tidligere fått kritikk for lemfeldig omgang med personvernet.

ALVOR I SV: «Den kritikken som kommer tar vi på alvor, men nettopp fordi jeg tar den på alvor, så mener jeg det er ryddigst å gå i diskusjon med de menneskene som er berørt», sier partileder Audun Lysbakken (SV) om varslingssaken som i nær åtte måneder har skapt sterk splid i partiet.

Nei, det er ikke for sent å lese seg opp på den (til dels utforståelige) konflikten mellom de profilerte SV-politikerne Sheida Sangtarash og Nicholas Wilkinson, der førstnevnte har anklaget Wilkinson for å drapstrue et av hennes nære familiemedlemmer (mens han har beklaget og sagt at en kombinasjon av mørk humor og språkforstyrrelser etter hjerneslag er bakenforliggende årsak).

Varslingssaken gjorde at Wilkinson ble suspendert fra SV i flere måneder, men Sangtarash har rettet hard kritikk mot partiledelses håndtering – blant annet fordi den formelle prosessen kom sent i gang. «Jeg legger til grunn at begge snakker sant, jeg har ingen grunn til å tro noe annet», sa SVs partisekretær Audun Herning til TV 2 før helga (og det gjør vel ikke saken noe lettere å håndtere).

BARE HØYRE: «Det var helt riktig», sa Frp-leder Siv Jensen (til ingens overraskelse) om sitt eget partis regjeringsexit da hun gjestet Politisk kvarter på NRK mandag morgen. Der signaliserte hun også at Frp kan komme til å droppe et eventuelt samarbeid med Kristelig Folkeparti og Venstre i framtida – og heller satse på Høyre alene. – Jeg vil nok ikke bli veldig overrasket hvis vårt landsstyre på et tidspunkt sier at samarbeid med KrF og Venstre, det tror jeg ikke vi skal prøve en gang til.

TIL SLUTT: Vi tør ikke gi deg siste nytt om demokratenes nominasjonsprosess i frykt for velformulerte represalier fra forfatter og journalist Morten Strøksnes, som har fått nok av norske mediers dekning av amerikansk politikk (der Bernie Sanders nå leder på et snitt av meningsmålingene foran Pete Buttigieg – og der Joe Biden er helt nede på fjerdeplass). Men det er selvfølgelig bare å google New Hampshire for mer info før morgendagens thriller!