VIL IKKE LA SEG MOBBE: USAs Trump-lojale justisminister William Barr setter tilsynelatende foten ned og sier han har fått nok av de endeløse Twitter-angrepene fra landets president. Det er helt «umulig» å utføre jobben dersom Trump ikke roer seg, uttalte han i et intervju med ABC News i går kveld: «I cannot do my job here at the department with a constant background commentary that undercuts me».

Bakgrunnen for intervjuet er den siste ukens kontrovers rundt straffeutmålingen i saken mot den tidligere Trump-rådgiveren Roger Stone. Aktoratet la ned påstand om syv til ni års fengsel for Stone, som er kjent skyldig i å ha løyet til Kongressen og forsøkt å påvirke vitner under etterforskningen av Russlands innblanding i presidentvalget 2016. Trump kritiserte straffeutmålingen kraftig, hvorpå justisdepartementet varslet at de ville gripe inn og anbefale lavere straff. Resultatet ble at alle fire medlemmer av aktoratet trakk seg.

Justisminister Barr har insistert på at han grep inn i saken allerede før Trump involverte seg, men må vitne om akkurat dette for justiskomitéen i Reprsentantenes hus i mars.

ENDELIG NORMALT: Folkeaksjonen Nei til Bompenger (FNB) steg til værs på meningsmålingene og skapte panikk sentralt i Fremskrittspartiet før kommunevalget i fjor – i Bergen endte protestlista med 16,7 prosent oppslutning, noe som gjorde Trym Aafløy og kompani til byens tredje største gruppe i bystyret. Men nå har bergenspolitikken «normalisert seg», skal vi tro Bergens Tidende-kommentator Morten Myksvoll, som tar for seg avisas ferske meningsmåling:

Bare 4,1 prosent av velgerne støtter FNB i dag. Både Arbeiderpartiet (23,7 prosent i målingen), Høyre (26,9) og Frp (8,5) går fram sammenlignet med valget – men havner ikke så langt unna scoren i en måling fra mars 2019, altså før FNB begynte å vokse (Høyre er imidlertid ikke helt tilbake på samme nivå, men stjeler ifølge bakgrunnstallene velgere fra protestlista). Miljøpartiet De Grønne går to prosentpoeng tilbake fra valget, men gjør det betydelig bedre enn i målingen fra mars i fjor (fra 3,4 prosent den gang til 7,9 prosent i dag).

DØDE PÅ TRANDUM: Daværende justisminister Jøran Kallmyr (Frp) feilinformerte Stortinget da han i november i fjor forsikret om at Imad Hasan Flayyih Alhamomi (57) – som skulle tvangssendes tilbake til Irak – døde etter å ha blitt innlagt på Akerhus universitetssykehus og ikke på utlendingsinternatet Trandum.

Torsdag bekreftet Politiets Utlendingsenhet at opplysningene ikke stemmer: Mannen døde faktisk mens han ennå befant seg på Trandum, noe nåværende justisminister Monica Mæland (H) så seg nødt til å informere SVs Karin Andersen om per telefon etter at Dagbladet hadde tatt kontakt.

Det var Andersen som i fjor avkrevde Kallmyr et svar om hva som skjedde da 57-åringen døde. Politidirektoratet informerte Kallmyr, som viderebragte dette til Stortinget. Men direktoratet erkjenner nå at informasjonen ikke var korrekt. Den avdødes advokat opplyser samtidig om at klienten var innlagt på sykehus bare én uke før han ble internert og døde. Dødsfallet granskes nå av både Fylkesmannen i Oslo og Viken og spesialenheten for politisaker.

FASCISMEKRITIKK: Antirasistisk senter (ARS) la seg i går flate og endret skolemateriell etter å hevdet at Fremskrittspartiet har «fascistiske trekk» under et bilde av Hitler og Mussolini. Beskrivelsen lå i en faktaboks i bolken om «Fascisme» på nettstedet «Aldri mer 22. juli», som er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet og tilbys som undervisningsopplegg for skoleklasser.

– Ja, referansen om Frp er fjernet nå. Frp hører ikke hjemme i en artikkel om fascisme. Vi forstår at det kan leses verre enn personen som skrev det, tilsiktet. Vi besluttet derfor umiddelbart å fjerne det straks noen kontaktet oss om dette. Vi beklager selvsagt, sa ARS-leder Rune Berglund Steen til Filter Nyheter.

Den «nasjonalkonservative» fløyen i Frp lot imidlertid ikke sjansen gå fra seg til å dundre løs (altså, kritikken mot ARS er helt berettiget – ingen seriøse historikere eller statsvitere har definert Frp som «fascistiske» – men disse kulturkrigerske motangrepene er da veldig utmattende):

– Antidemokratiske venstreekstreme hører ikke hjemme i utdanningssystemet, sier Per-Willy Amundsen til Resett, mens innvandringspolitisk talsperson Jon Helgheim høster likes med dette på Facebook:

– Det er viktig å være klar over at organisasjonen Antirasistisk Senter ikke jobber med antirasisme. Denne organisasjonen misbruker offentlige midler og består av politiske aktivister som jobber for å svekke politiske partier og andre personers meninger. De sprer løgnaktig propaganda om politikk de ikke liker. De vil lure deg ved å stemple lovlige politiske meninger som rasisme.