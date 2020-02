DROPPER IKKE RESETT: Norsk Telegrambyrå (NTB) kan virke å ha fått litt kalde føtter for sitt kundeforhold med Resett etter at styret i Norsk Redaktørforening tirsdag denne uka bestemte at Helge Lurås ikke kan bli opptatt som medlem. En undersøkelse (vel, mer en stikkprøve) fra medieforskere har tidligere konkludert med at cirka 65 prosent av artiklene på Resett er stoff levert av NTB.

Nyhetsbyrået har tidligere stilt krav om at Resett stenger kommentarfeltet for NTBs kriminalsaker og artikler om temaer som «genererer et høyt konfliktnivå». Nå vil NTBs nyhetsredaktør Sarah Sørheim «med stor sannsynlighet» kreve en avtale som tvinger Resett til å stenge kommentarfeltet under samtlige NTB-artikler.

Redaktørforeningen begrunnet tidligere denne uka sin «Lurås-nekt» med at han «ikke forholder seg til alminnelige publisistiske prinsipper». Dette får visst ingen konsekvenser for bruk av innhold fra NTB, skal vi tro Sørheim, som likevel sier: – Når ikke-redaksjonelle medier bruker vårt innhold på sine plattformer, så stille det litt andre krav til hvordan sakene skal presenteres og merkes. Lurås varsler at han vil kontakte advokat for råd om hvordan han kan «stanse en slik diskriminering».

KORONAKRISE: EU-landenes helseministre er i dag samlet til krisemøte i Brüssel for finne ut hvordan de kan hindre spredning av «det nye koronaviruset» – Tysklands helseminister Jens Spahn advarer mot mulig medisinmangel i Europa. Samtidig er det registrert 242 nye dødsfall i den kinesiske Hubei-provinsen. Totalt er nesten 60 000 personer på det kinesiske fastlandet nå bekreftet smittet, samtidig som tallet i Europa øker (om enn veldig marginalt). Men hei, gikk du glipp av Filter Nyheters sobre langlesning om viruset tidligere denne uka? Det er ikke for sent å bli klokere – og ikke prøver vi å skremme deg heller: Les artikkelen her.

BOMBETRUET: Ansatte i et dansk reklamebyrå som står bak den mye omtalte SAS-reklamefilmen ble torsdag morgen evakuert fra kontorene sine i sentrum av København etter å ha mottatt en bombetrussel på e-post. Politi, ambulanser og forsvarets bombegruppe rykket ut til stedet like etter klokken 09.30. To timer senere opplyste politiet på Twitter at de ikke hadde funnet noe av «politimessig interesse».

Reklamefilmen «What is truly Scandinavian» ble publisert onsdag, men raskt trukket tilbake etter flere negative reaksjoner – SAS mente selv at det hele tydet på et «koordinert angrep på vår kampanje».

Innledningsvis i reklamefilmen spør en kvinnestemme om hva som «egentlig er skandinavisk», før hun svarer: «Absolutt ingenting». Filmen gir deretter flere eksempler, som at demokratiet kommer fra Hellas og at rugbrød har sin opprinnelse i Tyrkia. Onsdag ettermiddag publiserte SAS en ny, forkortet versjon av filmen – der «absolutt ingenting»-kommentaren var fjernet.

Det er vanskelig å slå fast i hvilken grad reklamefilmen ble offer for en «kampanje», men i høyreekstreme chat-kanaler onsdag deltok nynazister aktivt i spredning av navnelister over involverte i reklamefilmen og la blant annet ut boligadressen til en av SAS-lederne. «Den nordiske motstandsbevegelsen» har også omtalt det de mener er en «antinordisk hatfilm» på sine nettsider, samtidig som den har fått stor oppmerksomhet i den høyreradikale bloggsfæren i flere skandinaviske land.