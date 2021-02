1) GODE VERDIER I DE ELDRE: Perspektivmeldingen er vanligvis fylt av skremmende grafer om konsekvensene av eldrebølgen og unge utenfor arbeid. Denne gangen er intet unntak. I tillegg kommer klima- og naturkrisen. Hittil har regjeringene i snitt hatt 12 milliarder nye oljekroner å bruke i året. Fremover vil det bare være 3-4. Samtidig øker utgiftene. Økningen spises opp. «Hvis vi ikke gjør noe, vil vi mangle nye fem milliarder på statsbudsjettet, hvert eneste år», sa statsminister Solberg. Hun minnet også om at det er litt opp-ned å se på at folk lever lengre som noe fælt: «Alt folk lever lengre er en ganske god verdi».

2) «IKKE ALT KAN FORSVARES»: Finansminister Jan Tore Sanner (H) forsvarte regjeringens rause oljepengebruk, også før koronakrisen, med at den har vært lavere enn det handlingsregelen har tillatt. Han nevnte ikke det famøse forsøket på å betale fregatt-forliset Helge Ingstad «under streken». «Det er sikkert ikke alle velferdsgoder vi har innført som kan forsvares under Norges vekstevne», svarte Solberg på spørsmål om pengebruken. Regjeringen mener de skal løse pengegapet ved å integrere innvandrere, ungdommer og uføre inn i arbeidsmarkedet.

3) LETT Å OMSTILLE OLJA?: Regjeringen var også opptatt av å vise at det ikke er en lovmessighet i at man må oppgi velferdssamfunnet for å løse klima- og naturkrisen. «Det viktigste er at Norge skal være et lavutslippssamfunn, ikke et lavinntektssamfunn. Og at forurenser skal betale», sa Venstre-leder og kunnskapsminister Guri Melby (V). Likevel vil regjeringen lete etter mer olje. Men ikke så mye, mente Melby. Jan Tore Sanner gjorde en uvanlig innsats i å belyse hvor greit det tross alt vil være å finne nye arbeidsplasser til oljearbeiderne, ved å vise til at 90 000 oppsagte oljearbeidere fikk nye jobber under oljekrisa noen år tilbake. Med regjeringens oljepolitikk anslår den en reduksjon i 50 000 oljearbeidsplasser i årene fremover.

FOR TRAVEL: Økokrim har pågrepet og siktet tre personer i forbindelse med en konkurssak om hotellkonsernet Maribel. Forretningsmannen Alf Ulven, som er leder av Aremark Høyre i Østfold, er blant de tre. Han er siktet for grovt økonomisk utroskap. Torsdag kveld ble den profilerte lokalpolitikeren varetektsfengslet i en uke, melder NRK. «Retten mener siktede åpenbart har en reell mulighet til å påvirke vitner, og det er også er en reell mulighet for å manipulere digitale bevis», står det i kjennelsen fra Oslo tingrett. Forsvareren hadde følgende begrunnelse for hvorfor Ulven burde bli løslatt: «Dette er en mann med mange forretningsforbindelser og mye han skulle ordnet nå». Alle de tre siktede er ilagt brev- og besøksforbud.

«HAN KAN GJØRE DET IGJEN»: En kongressrepresentant fra Det demokratiske partiet, Ted Lieu, blir mye sitert for sin begrunnelse for hvorfor Donald Trump bør dømmes i riksrett: «Jeg er ikke redd for at Trump skal stille som presidentkandidat igjen om fire år», sa han og la til: «Jeg er redd han skal stille til valg igjen å tape, for han kan gjøre dette igjen», sa Lieu med henvisning til kuppforsøket. Utsagnet var ment som en advarsel til Republikanere som satser på at Trumps stjerne vil falme de neste fire årene. Demokraten Diana DeGette fulgte samme linje: «Riksrett er ikke ment for å straffe, men for å forebygge. Vi er ikke her for å straffe Trump, men for å hindre at hatet han sådde, ikke skal bære mer frukt», sa hun. Det er likevel «ingen» som tror nok Republikanere vil stemme for å dømme sin ekspresident. Les vår ferske gjennomgang av riksrettbehandlingen: Bevisene Trumps advokater må kjempe mot.

VAKSINERUSH ETTER PÅSKE: Vi avslutter med gode ribber: HelseministerBent Høie fortalte i dag at EU, og dermed Norge, har forhandlet seg fram til større vaksineleveranser fra Pfizer. 840 000 av disse dosene kan komme til Norge i april, mai og juni. Høie sa AstraZeneca har varslet at de kan øke sine leveranser med opp mot 50 prosent i det samme tidsrommet. «Det er betydelig mer enn vi regnet med så seint som i går», sa Høie på dagens pressekonferanse.

