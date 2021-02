Aller først: Det er svært usannsynlig at eks-president Donald Trump kommer til å bli domfelt i den pågående riksrettssaken i det amerikanske Senatet.

En domfellelse krever 2/3 flertall – og Senatet er delt akkurat på midten mellom Demokratene og Republikanerne. Noen få senatorer fra sistnevnte parti har signalisert at de vil stemme for en dom, men de er ikke mange nok.

Første dag av riksrettssaken gikk med til å diskutere om hele affæren er grunnlovsstridig. Flertallet mener at den ikke er det. Onsdag og torsdag var viet til Demokratenes bevisføring.

Og i motsetning til Trump-advokat Bruce Castors rørete og usammenhengende forsvarstale tidligere denne uka – flere av presidentens allierte skal ha blitt rasende – har Demokratene gått systematisk til verks.

Med hittil upublisert videomateriale fra overvåkningskameraer i kongressbygningen og lydfiler fra sikkerhetsvaktenes internkommunikasjon – kombinert med flere av de mest dramatiske klippene av vold mot polititjenestemenn, et utall av Trumps twitter-meldinger og tidligere uttalelser flere år tilbake i tid – har de forsøkt å bevise at han er skyldig etter tiltalen:

Trump oppildnet sine egne tilhengere til å storme Capitol-bygningen onsdag 6. januar.

«Fight like hell», sa Trump da han talte til demonstrantene under markeringen bare kort tid før mobben tok seg inn i Kongressen. Var det en marsjordre? Her er de mest sentrale bevisene, som Trumps advokater må slå tilbake mot i dagene som kommer:

Tok ikke ansvar under angrepet

Det sentrale for Demokratene har vært å etablere en tydelig sammenheng mellom Trumps uttalelser og den voldelige mobbens handlinger.

«Bevisene vil vise at eks-president Trump ikke var noen uskyldig tilskuer», sa leder for påtaleteamet Jamie Raskin (D) innledningsvis: «De vil vise at Donald Trump forlot sin rolle som commander-in-chief og ble en inciter-in-chief i et farlig opprør».

At Trump ikke tok tilstrekkelig ansvar mens angrepet pågikk, har blitt understreket flere ganger de siste dagene. Presidenten fordømte verken selve angrepet, de som trengte seg inn eller kom med forsikringer om at hjelp var på vei.

I video og meldinger på Twitter gjentok han i stedet beskyldningene om omfattende juks og repeterte talepunkter om at valgresultatet hadde blitt «stjålet»:

Trump har heller ikke beklaget sin egen retorikk i tiden etter angrepet, selv om han i en tale én uke etter hendelsen tok «utvetydig avstand» fra volden USA ble vitne til i Washington D.C.

Retorikken går år tilbake i tid

Demokratene har argumentert tungt for at Trumps spesielle retorikk – en blanding av usannheter, substansløse konspirasjonsteorier og faktiske voldsoppfordringer – har preget hele presidentskapet.

Skyldspørsmålet kan ikke bare reduseres til uttalelser han kom med onsdag 6. januar eller i dagene før, men må omfatte alt som har skjedd i opptakten til det voldelige angrepet, mener påtaleteamet.

I Senatet ble det derfor vist en rekke videoklipp fra ulike valgkamparrangementer og folkemøter over flere år – for eksempel fra Cedar Rapids i februar 2016, da Trump fra talerstolen fortalte at det kanskje befant seg personer i forsamlingen som ville kaste tomater på ham:

«Så hvis du ser noen som gjør seg klar til å kaste en tomat, bank skiten ut av dem. Seriøst. Bare bank… Jeg lover dere, jeg vil betale advokatregningen», sa Trump:



Demokratene har også vist til presidentens uttalelser i kjølvannet av den dødelige rasistmarsjen i Charlottesville, Virginia i 2017 – der Trump slo fast at det var «gode folk på begge sider» – men i tillegg dvelt ved nyere episoder:

Da væpnede Trump-tilhengere i slutten av april 2020 tok seg inn i delstatsforsamlingen i Michigan for å protestere mot guvernør Gretchen Withmers inngripende koronatiltak, hadde Trump bare to uker tidligere tvitret «LIBERATE MICHIGAN» i store bokstaver.

Ifølge Demokratene fungerte hendelsen i delstatsforsamlingen som en slags generalprøve på hva som senere skulle skje i Washington D.C (og det ble verre allerede i oktober 2020, da 13 menn ble siktet for planer om å bortføre Michigan-guvernøren).

I sum var stormingen av Kongressen bare en videreføring av Trumps strategiske oppfordringer til vold, ikke et avvik, argumenterte Demokratene. Hvordan har tilhengerne hans oppfattet retorikken?

Hevder de ble «invitert» av Trump

Demokratene har i stor grad lagt vekt på uttalelser fra mobben selv: I både videoklipp, intervjuer og fengslingsmøter har mange av dem understreket at de handlet vegne av Trump eller etter oppfordring fra ham.

Jacob Chansley, den såkalt Q-sjamanen med pelslue og bar overkropp som i ettertid er blitt et visuelt symbol på ugjerningene, har flere ganger uttalt at han ble «invitert» av presidenten – og da han ble straffeforfulgt, følte han seg «lurt» av Trump.

Andre har også gitt uttrykk for at de handlet på «ordre» fra presidenten: «Jeg trodde at vi fulgte oppfordringen. Han ba oss om å fly inn, ba oss om å være der, så jeg gjorde bare det han ba om», sa en kvinne fra Texas, mens en annen reagerte slik da Joe Biden i en tv-tale insisterte på at Trump måtte få slutt på «beleiringen» av Kongressen:

«Forstår han ikke at det er Trump som har bedt oss om å beleire den?»



Nye videoer viser alvoret

Demokratenes bevisførsel har ikke bare handlet om å vise sammenhengen mellom Trumps uttalelser og mobbens ugjerninger, men også å understreke alvoret i det som skjedde 6. januar.

De hittil upubliserte videoene har fungert som en effektiv påminnelse om hvor nære på det faktisk var at inntrengerne fant folkevalgte politikerne – og hva kunne da ha skjedd?

Videobildene nedenfor viser for eksempel hvordan visepresident Mike Pence (R) og familien kommer seg i sikkerhet:

Inntrengerne var bare rundt 30 meter unna stedet hvor Pence og familien søkte tilflukt og enda nærmere inngangen til Senatet – at flere i Trump-mobben tidligere hadde ropt «heng Mike Pence» og lignende, understreker bare dramatikken i situasjonen:



Her blir Utah-senator Mitt Romney (R) bedt om å snu av politibetjenten Eugene Goodman, som kommer løpende nedover korridoren.

«Det river i hjertet og får fram tårene. Det var overveldende vanskelig og følelsesladd», sa Romney om hvordan det var å se videoen – heller ikke han hadde vært klar over at mobben var så nære.

Demokratene viste også en video der flere av Nancy Pelosis ansatte tok dekning og barrikaderte seg inne på et kontor — bare minutter etterpå forsøkte minst to Trump-tilhengere å komme seg inn ved å røske eller dytte i dørene.

Andre videoklipp som tidligere er blitt publisert viser for øvrig hvordan Trump-mobben roper på Pelosi og aktivt leter etter henne inne i kongressbygningen: «Where are you, Nancy, we’re looking for you!»

– Vi vet fra opprørerne selv at de hadde drept Pelosi om de hadde funnet henne, sa Stacey Plaskett, én av Demokratene som la frem bevis i Senatet onsdag.



I denne videoen blir Chuck Schumer (D), som på dette tidspunktet var majoritetsleder i Senatet, brått tvunget til å snu fordi inntrengerne er i nærheten:



Den mest intense av de hittil upubliserte videoene er hentet fra en av politibetjentenes bodycam – dette viser regelrette slåsskamper mellom Trump-tilhengere og politibetjenter på utsiden av kongressbygningen to timer etter at de første inntrengerne tok seg inn:



Manglende interesse – har bestemt seg

Selv om enkelte senatorer fra Det republikanske partiet har innrømmet at Demokratene stiller godt forberedt til riksrettssaken, er det få signaler om at utfallet vil gå i sistnevntes favør.

Flere av de mest Trump-lojale senatorene, for eksempel Josh Hawley fra Missouri, har markert ganske tydelig hva de mener om saken:

Onsdag tok Hawley plass oppe på galleriet, der han virket å fordype seg i papirarbeid mens Demokratene viste video etter video, mens det torsdag var temmelig glissent på Republikanernes side av salen.

CNN-kommentator Chris Cillizza mener den manglende interessen for rettssaken på republikansk side reflekterer «mangelen på intern debatt om Trump fortjener å bli dømt eller ikke»:

«Med unntak av et halvt dusin Republikanere, har de fleste bestemt seg for å frikjenne Trump allerede lenge før riksrettssaken var i gang», skriver han. Men eks-presidentens ettermæle har ikke akkurat bedret seg de siste to dagene.

Fredag og lørdag skal Trumps advokater forsøke å rette opp inntrykket.

